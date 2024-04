Piden indagar extralimitación de funciones de la Supersociedades en la poderosa CCB

El pulso de poderes en torno a la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) no para. Dos destacados miembros de su junta directiva acaban de radicar una solicitud formal en el despacho de la procuradora General Margarita Cabello, en la que le hacen una solicitud formal de fondo.

EL TIEMPO conoció en primicia el documento en el que le piden a la funcionaria su intervención y vigilancia en las actividades que la Superintendencia de Sociedades decidió adelantar sobre las decisiones tomadas en la más reciente sesión de la junta directiva de la CCB.

¿Todo por Corferias?

Tal como lo reveló este diario, hacen referencia a la junta del 21 de marzo pasado en la que se decidió remover un reglón de la plancha de directivos de Corferias, de la que la CCB es su principal accionista.

Ese cambio fue interpretado como un movimiento calculado para quitarle un voto al gobierno Petro y evitar la llegada a Corferias de Mery Janeth Gutiérrez, expareja de Hollman Morris quien no pudo ser nombrada ministra de la TIC.

La Supersociedades decidió convocar a una junta extraordinaria para que se aprobara el acta que otros miembros de junta ahora buscan impugnar.

La decisión de la Supersociedades de intervenir en asuntos internos de la CCB ha sido vista con alarma y preocupación por varios de sus directivos, algunos de los cuales pidieron la intervención de la Procuraduría.

¿Extralimitación de funciones?

En la carta a la procuradora Cabello, Enrique Vargas Lleras y Guillermo Botero le aseguran: "La Superintendencia convocó a la junta para atender un tema como la aprobación del acta de la sesión ordinaria en mención, cuando por lo general este es un tema del giro ordinario a ocuparse por parte del citado órgano colegiado en la sesión ordinaria siguiente, previa revisión y verificación por parte de los miembros asistentes a la sesión, con el objeto de constatar que los temas tratados y las decisiones adoptadas correspondan".

Y agregan: "Por tanto, en la presente sesión extraordinaria convocada por la Supersociedades se ha manifestado que si el interés es de impugnar o reclamar por asuntos tratados en la citada sesión del 21 de marzo, el procedimiento a aplicarse es el establecido en la justicia ordinaria, por ser la CCB una entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado y no societario, respecto a las cuales la Superintedencia sí tiene facultades excepcionales".

El miembro de junta removido

Y en la carta manifiestan que, dada la situación expuesta, confían en que la Procuraduría, como entidad que representa los intereses de los ciudadanos ante el Estado, de los empresarios que hacen parte de la CCB, quienes los han elegido como sus representantes en la Junta, y en ejercicio de su función de vigilancia y defensa del orden jurídico, acompañe el proceso que ha decidido iniciar la Supersociedades.

EL TIEMPO conoció, además, que en la aprobación del acta del 21 de marzo algunos dejaron una constancia. Señalaron que en esta participó como presidente de la junta Roberto Robles, designado como uno de los representantes del Gobierno Petro.

Sin embargo, este diario reveló un decreto, del 8 de abril pasado, en el que ya había sido removido del cargo por el propio mandatario. ¿Por qué siguió actuando? ¿Nadie le avisó que salía con tan solo dos meses de haber sido elegido?

Cuando el Presidente nombró a Robles, hizo una publicación el 2 de febrero en la que dijo: "Roberto Robles, tendero de barrio e hijo del fundador de Cooratiendas, ha sido elegido el presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá".

¿Fallo de cálculos?

Además de Robles, el exmagistrado Julio César Ortiz, abogado del presidente Petro, pidió salir de la junta.

La hipótesis dentro de la CCB es que con sus reemplazos se espera tener los votos necesarios para sacar a Andrés López de Corferias y abrirle el camino a Mery Janeth Gutiérrez.

"Los puestos no se heredan. Si sale Robles, el resto del periodo lo asume el vicepresidente de la CCB y no su segundo renglón. Y el puesto de Ortiz en Corferias no lo puede asumir automáticamente José Orlando Rodríguez Guerrero, abogado afín a la Colombia Humana que ahora es su reemplazo", le explicó a EL TIEMPO un miembro de junta.

Estos cambios se oficializarán el próximo jueves cuando hay nueva junta y otro round por el poder.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

