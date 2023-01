La Fiscalía General anunció que abrirá una indagación de oficio por las declaraciones del exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, sobre una presunta red de trata de mujeres en el Congreso.



Sin embargo, para algunos hay un tema igualmente grave al que se refirió Bolívar que también podría desencadenar investigaciones: la supuesta compra de un aparato tecnológico con el que habrían interceptado la campaña Petro.

Según los señalamientos del excongresista altos exfuncionarios del gobierno Duque y algunos coroneles del Ejército estarían detrás de las grabaciones de los llamados 'Petrovideos'. Pero también se rastrea el presunto monitoreo que realizaron oficiales de la Policía, a través de un software holandés.



La denuncia del exsenador del Pacto Histórico coincide con las revelaciones de Twiter sobre la existencia de perfiles falsos, supuestamente vinculados a Rusia, a través de los cuales se movieron cientos de trinos en contra de candidatos de la derecha, en las pasadas elecciones presidenciales en Colombia.

La supuesta compra

Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico. Foto: Senado de la República

Como se recordará el pasado 8 de junio, exactamente 12 días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se dieron a conocer una serie de grabaciones de las reuniones del equipo de campaña del Pacto Histórico.



En los videos, se revelaron las tácticas políticas, de comunicación y marketing que incluían estrategias en contra de otros candidatos.



En uno de ellos el actual cónsul de Colombia en Chile, Sebastián Guanumen, admitió que la línea ética se correría para sacar ventaja de sus contendores.

Esta fue la reunión en la que Sebastián Guanumen Parra, habló de un presunto desprestigio en contra de la campaña de Federico Gutiérrez. Foto: Archivo particular

Cinco meses después la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el caso y declaró que los videos fueron grabados de formal ilegal y que, por lo tanto, no servían para demostrar que se haya cometido un acto ilícito.



Sin embargo, el exsenador Bolívar en entrevista con la revista Semana, aseguró que adelantó una investigación que probaría que desde la administración Duque se instaló un aparato con el que la campaña presidencial de Petro fue hackeada.



"Es un aparato muy sofisticado para hacer grabaciones, interceptaciones y hackeos (...) Ese aparato se compró desde le gobierno y lo utilizan los militares. Se compró desde la Presidencia de la República, desde la Alta Consejería para la Seguridad”, sostuvo Bolívar.

¿Qué dicen los exfuncionarios?

Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional durante el gobierno Duque. Foto: Consejería presidencial para la Seguridad Nacional

Este diario contactó a tres altos exfuncionarios de la administración Duque que se pronunciaron frente al tema.



Uno de ellos es Rafael Guarín, quien fue alto consejero para la seguridad hasta el 15 de enero de 2022. Cuando se le preguntó por la supuesta compra del aparato dijo: “No tengo conocimiento de ese aparato, durante el tiempo que estuve frente al cargo todas las solicitudes se hicieron a través del comité ejecutivo Zonas Futuro del Fondo Paz y eran aprobadas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”.



El exfuncionario agregó: “todas las compras que se hicieron fueron públicas, espero que se presente la respectiva denuncia sobre el caso para que los organismos investiguen”.



EL TIEMPO también contactó a Juan Camilo Restrepo excomisionado de Paz y consejero de Seguridad los últimos meses del gobierno Duque.



“Estamos esperando la respectiva denuncia del exsenador Bolívar para saber a qué se refiere específicamente. Nuestro gobierno respetó siempre la constitución y la ley. Nunca se ordenó chuzar, no obramos de manera ilegal”, sostuvo el exfuncionario.

Sebastián Camilo Guanumen fue nombrado cónsul de Colombia en Chile. Foto: Twitter: @GuanumenSeb

Y añadió: "la Consejería de Seguridad no es la ejecutora de proyectos, por lo tanto, las compras se hacían a través del Fondo Paz bajo el amparo de la figura de Zonas Futuro. Nosotros dotamos a la fuerza pública de los requerimientos y todo estaba sustentado y soportado”.



Este diario también contactó a Víctor Muñoz, exdirector del Dapre, quien dijo que no tenía conocimiento de lo que dijo Bolívar y que por lo tanto, no podía hablar sobre el tema.



El TIEMPO revisó los contratos y por el valor que señala Gustavo Bolívar solo hay uno cuyo objeto es "contratar el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para los funcionarios, contratistas, policías y militares al servicio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República".



​Este diario intentó comunicarse con el nuevo cónsul de Colombia en Chile, Sebastián Guanumen, para hablar sobre el tema y sobre las denuncias que se están haciendo desde Twitter, pero se colgó la llamada.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

