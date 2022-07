Luego de que EL TIEMPO revelara la historia del megapredio que buscan vender en Bogotá antes de la posesión de Gustavo Petro, el propio presidente electo se pronunció en su cuenta de Twitter.



Petro le pidió a la Procuraduría "iniciar investigación sobre la subasta de este lote en una de las áreas más valorizadas de la ciudad, por la Superintendencia de Notariado y la posibilidad de una subasta por más de un billón de pesos de bienes en extinción de dominio de la SAE y CISA".

En efecto, este diario reveló en exclusiva que a las 10 de la mañana de este martes, 12 de julio, se vence el plazo para que se presenten ofertas de compra sobre el que es considerado uno de los megalotes más valiosos de Bogotá y que pertenece a la Superintendencia de Notariado y Registro.



Está ubicado en uno de los mejores sectores de Ciudad Salitre, cerca del búnker de la Fiscalía, de la embajada de Estados Unidos, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del lujoso hotel Gran Hyatt.



Petro hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter, en donde trinó la información que fue retomada por medios internacionales.

Le pido a la Procuraduría iniciar investigación sobre la subasta de este lote en una de las áreas más valorizadas de la ciudad, por la superintendencia de notariado y la posibilidad de una subasta por más de un billón de pesos de bienes en extinción de dominio de la SAE y CISA https://t.co/iXTzaTDb2f — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 10, 2022

El aviso de ‘Se vende’ se le instaló el 22 de junio pasado. Foto: EL TIEMPO

El próximo martes 12 de julio se cierra el plazo para presentar ofertas por el lote de Ciudad Salitre (Bogotá). Foto: Archivo particular



EL TIEMPO investigó y estableció que el aviso de ‘Se vende’ se instaló en el predio el 22 de junio pasado.



La encargada de realizar la convocatoria pública es la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca, que fue contratada, en octubre de 2021, por la Superintendencia de Notariado y Registro. Esa entidad espera obtener 75.552 millones de pesos por la transacción.



Según registros oficiales, tiene cerca de 8.689 metros cuadros, casi dos veces el terreno donde se levanta la Casa Nariño.



El proceso no tendría nada en particular de no ser porque la entidad que lo está vendiendo es, paradójicamente, una de las que más dinero recaudan: cerca de 1,2 billones de pesos por servicios de inscripción, certificación y copias de títulos, actos y documentos en notarías y en las 195 oficinas de instrumentos públicos de todo el país.

El pedido de no vender el lote

Vallejo es Representante a la Cámara del periodo 2018-2022. Foto: Instagram: @gabrieljvallejo

Además, en medio de un debate de control político –en agosto pasado– se le pidió expresamente a Fernanda García, actual superintendente de Notariado, no vender el ‘lote diamante’ hasta tanto se aclaren los problemas presupuestales que presenta esa entidad.



El pedido lo hizo el representante a la Cámara por Risalda Gabriel Vallejo (Centro Democrático), quien le dijo a EL TIEMPO que “Es un acto de irrespeto y cortesía vender ese lote antes del cambio de gobierno. Y yo creo que ni este ni el nuevo Gobierno deben vender ese activo tan valioso”.



A la petición de Vallejo se suma el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Notariado (Sintranore), Dehiby Villamizar, quien está de acuerdo con el congresista.



Villamizar aseguró que no entiende por qué se quiere vender el megalote que dos anteriores superintendentes (Jairo Mesa y Jorge Vélez) habían proyectado como la gran sede de la entidad, a través de una asociación público-privada (APP).



UNIDAD INVESTIGATIVA

