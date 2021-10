¿Hubo aportes del chavismo a Petro y a otros políticos?

Un error de forma en la orden de extradición de Hugo ‘Pollo’ Carvajal se acaba de convertir en el último chance que tiene el general (r.) venezolano para convertirse en un atractivo y valioso soplón.



El 27 de octubre está citado de nuevo ante la Audiencia Nacional de España para que, finalmente, entregue pruebas de los supuestos pagos ocultos del régimen de Nicolás Maduro a políticos españoles, al partido de izquierda Podemos y hasta a dirigentes de esa orilla ideológica en América Latina.

Carvajal dice tener cómo probar que con el saqueo a Venezuela se desplegó una estrategia para esparcir el germen de la izquierda chavista en varios países, incluidos España, Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia.



De hecho, tiene divididas a las autoridades españolas.



Hugo Carvajal aseguró que el régimen chavista ha financiado a de partidos de izquierda durante 15 años. Foto: Archivo particular

Las valijas diplomáticas

Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, fundadores del partido de izquierda Podemos. Foto: Archivo particular

Un sector cree que puede desentrabar la investigación que se abrió, en 2016, en contra de Podemos, el movimiento fundado por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, señalado de recibir financiación venezolana para su arranque.



Pero otros creen que solo está ganando tiempo para que prosperen varios recursos y se frene su extradición, evitando una condena en EE. UU. por narcotráfico y tráfico de armas.



Carvajal, de 61 años, señaló a la petrolera estatal de Venezuela (PDVSA) de ser “la caja chica” del régimen y que con sus fondos se hicieron “entregas de entre 100.000 y 200.000 euros” a dirigentes de Podemos.



Esos y otros aportes, dijo, se movían en valijas diplomáticas, forradas en cinta que no revisaban las aduanas.

“Mientras fui director de inteligencia y contrainteligencia militar, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos: Néstor Kirchner, en Argentina; Evo Morales, en Bolivia; Lula da Silva, en Brasil; Fernando Lugo, en Paraguay; Ollanta Humala, en Perú; Zelaya, en Honduras; Gustavo Petro, en Colombia; Movimiento Cinco Estrellas, en Italia, y Podemos, en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano”, escribió Carvajal en un documento revelado por OK Diario.



Un fiscal argentino ya solicitó una copia de esa declaración para indagar la supuesta entrega de 21 millones de dólares en plena campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

La reacción de Petro

Gustavo Petro le pidió a la Corte Suprema que lo investigue Foto: Twitter

Y en Colombia, el primero en reaccionar fue el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro, quien aprovechó para volver a tomar distancia del extraditado Álex Saab.



Ya en 2020, cuando EL TIEMPO reveló que se estaban verificando nexos de Saab con la exsenadora Piedad Córdoba y con el empresario Carlos Gutiérrez Robayo (concuñado de Petro), el senador se pronunció.



“Si ese señor se casó con mi cuñada, ese tipo de relación no es familiar, ‘concuñado’ no es ningún tipo de parentesco registrado en la ley colombiana”, dijo en su momento.

Piedad Córdoba admite que conoció a Álex Saab (atrás). Pero es enfática en que no se lo presentó ni a Hugo Chávez ni a Nicolás Maduro. Foto: Archivo Particular

Y, tras la declaración de Carvajal, aseguró: “Quienes esperan que aparezcan financiaciones de gobiernos extranjeros a mis campañas en algún momento de mi vida política (sic), se quedarán esperando. Ni conozco a Saab ni a Carvajal”.



Y agregó: “Estoy alistando una intervención jurídica para confrontar al general y presunto narcotraficante Carvajal, sea en España, sea en Estados Unidos”.



Además, pidió que la Corte Suprema lo investigara.

Hoy he tenido ocasión de reunirme con @petrogustavo, senador y líder de @ColombiaHumana_. Ha sido un placer poder charlar sobre la situación internacional con un protagonista clave del cambio progresista que está en marcha en América Latina. pic.twitter.com/CdxCc4XX5t — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) December 29, 2020

Diosdado y el candidato

Diosdado Cabello, asambleísta y segundo hombre del chavismo en Venezuela. Foto: AFP

Lo dicho por Carvajal también tuvo eco político. “Chávez: alumno comunista. Castro: profesor titular. Petro: profesor asistente, monitor. Su tarea, enredar al elector para imponer dictadura socialista por la vía de la trampa”, escribió el expresidente Álvaro Uribe.



Además, desempolvaron las palabras que dijo Diosdado Cabello, el segundo del régimen, en 2018.



“Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña (...) y ahora los chavistas le hieden. Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes”.



Petro respondió, en su momento, que no le interesaba el apoyo de Maduro, “porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras”.



Carvajal tiene tres días para respaldar sus señalamientos, incluida su embestida contra Pablo Iglesias, cabeza de Podemos, quien anunció su retiro de la política en mayo pasado, tras la derrota de la izquierda en las elecciones del gobierno regional de Madrid.

