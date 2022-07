Sectores del petrismo han manifestado, en los últimos días, su molestia porque el gobierno saliente del presidente Iván Duque está dejando nombrados y postulados a funcionarios de su administración en cargos clave.



Uno de los casos es en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), en donde Duque postuló a Andrés Barreto, actual superintendente de Industria y Comercio como comisionado. Pero hay un nuevo caso. ​

Magistrado Luis Rafael Vergara

EL TIEMPO estableció que, a oídos del presidente electo, Gustavo Petro, llegó la información de que Colombia ya postuló oficialmente tres nombres para reemplazar al magistrado Luis Rafael Vergara en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con sede en Quito (Ecuador).



A Vergara se le vence su periodo el 16 de enero de 2023.



EL TIEMPO estableció en exclusiva que el secretario jurídico de Palacio, Germán Eduardo Quintero Rojas, fue postulado como magistrado principal, en reemplazo de Vergara.



Además, que como magistrado suplente fue postulado Mauricio Salcedo, actual jefe de la Oficina Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y para el cupo del otro magistrado suplente se postuló a Carolina Romero, académica de la Universidad de La Sabana.

'No opino al respecto'

Eduardo Quintero.

EL TIEMPO se comunicó con Quintero, jefe de la oficina jurídica de Palacio, quien manifestó que hasta el momento no ha sido llamado por el Tribunal Andino para adelantar los respectivos trámites de selección. Además, que fue el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo quien hizo la postulación.



Cuando se le preguntó si no era conveniente esperar al cambio de gobierno para postular a los candidatos, respondió: "No opino al respecto, sé que desde el año pasado hay cartas del Tribunal Andino advirtiendo a Ecuador y a Colombia (sobre el vencimiento del periodo)".



Y manifestó su interés en ocupar ese alto cargo.

¿Qué dice la Cancillería?

EL TIEMPO se comunicó con la Cancillería en donde un vocero autorizado empezó por recordar que el actual magistrado Vergara fue postulado en su momento por el gobierno saliente de Juan Manuel Santos.



Además, señaló que se está siguiendo la normatividad prevista para estos casos. El estatuto del Tribunal de Justicia, artículo 7, señala que "los magistrados y sus suplentes serán designados con menos de dos meses de anticipación a la finalización del periodo de sus predecesores".



Y añade: "Para tal efecto, el gobierno del país sede recibirá a los países miembros que corresponda la presentación de las ternas respectivas y convocará a los plenipotenciarios, al que se refiere el artículo 7 del tratado, con no menos de tres meses de anticipación a la finalización de dicho periodo para su elección".



El vocero de la Cancillería calificó de normal el trámite que se está adelantando y asegura que los plazos que establece el tribunal son máximos, no mínimos.



Se espera un pronunciamiento del petrismo sobre este tema.

