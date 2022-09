Después de varias semanas de silencio e información fragmentada, el presidente Gustavo Petro y miembros de su equipo de gobierno empezaron a destapar algunas cartas sobre la ruta a la ‘paz total’ que están trazando de manera reservada para guerrillas y organizaciones criminales, incluidos narcotraficantes.



Hasta ahora, tan solo se conocían algunos mensajes y acercamientos con bandas y exparamilitares. Pero el propio presidente Petro se encargó –el pasado miércoles– de agitar el tema tras lanzar una carga de profundidad sobre la reactivación de los diálogos de paz con la guerrilla del Eln.

Los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez (izq.), y de Colombia, Álvaro Leyva (der.), en el inicio de los encuentros exploratorios entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del Eln. Foto: Eliana Aponte

Tras suspender las órdenes de captura y de extradiciones de sus líderes; y autorizar una reunión con algunos de ellos en La Habana, Petro le propuso a Nicolás Maduro que Venezuela sea uno de los países garantes de ese proceso.



De inmediato, la oferta, en plena reactivación de relaciones con el vecino país, desencadenó una serie de críticas internas que tuvieron eco en el Congreso de Estados Unidos.

Armando Benedetti, nuevo embajador de Colombia en Venezuela, y Nicolás Maduro. Foto: Armando Benedetti

El viaje relámpago

Marco Rubio criticó la designación de Venezuela como país garante de los diálogos con el Eln. Foto: EFE

Desde allí, senadores demócratas, como Bob Menéndez, calificaron de desafortunado que “Petro abrace a quienes violan derechos humanos”. Y, junto al republicano Marco Rubio, pidieron claridad sobre el objetivo de la propuesta.



De hecho, luego de un discreto mensaje del gobierno Biden, para que Colombia siga buscando el restablecimiento de la democracia en Venezuela, en Washington se abordaron temas clave de la ‘paz total’, en medio de una reunión entre altos funcionarios del gobierno Biden y de la administración de Petro.



En efecto, este viernes se encontraron en la Casa Blanca el canciller Álvaro Leyva y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, con el asesor principal adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jon Finer; y la vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman.

Además, estuvieron representantes de los departamentos de Defensa, Seguridad Nacional, Justicia y la Oficina de Política de Control de Drogas.



Según declaraciones del propio Leyva, a la salida del encuentro, sin el ánimo de desconocer la extradición, se revisaron posibilidades dentro de la ‘paz total’.

Según el comisionado Danilo Rueda, la 'Segunda Marquetalia' quiere entrar a la 'paz total'. el canciller Leyva dijo que desconocía el tema. Foto: Archivo particular

Las bandas y la mafia



Rueda reveló que, desde hace al menos cuatro semanas, se empezaron a sostener contactos con las disidencias de las Farc, incluida la ‘Segunda Marquetalia’, y con el violento ‘clan del Golfo’. FACEBOOK

TWITTER

De paso, Leyva respondió a las críticas sobre el rol de Venezuela en la búsqueda de la paz con el Eln. Según dijo, algunos parlamentarios estadounidenses carecen de información: “Nunca los he visto presentes en los diálogos que yo he tenido, entonces les llegan versiones que los confunden. Pero bienvenidas las observaciones, son enriquecedoras, hace parte de la democracia”.



La otra pata de esta mesa múltiple de negociaciones es el acogimiento a la justicia de las organizaciones criminales, un capítulo del que el comisionado de paz, Danilo Rueda, ya empezó a dar información más concreta.



Aunque aún no está listo el articulado del marco jurídico, Rueda reveló que, desde hace al menos cuatro semanas, se empezaron a sostener contactos con las disidencias de las Farc, incluida la ‘Segunda Marquetalia’, y con el violento ‘clan del Golfo’.

Tour por las prisiones

El abogado Daniel Prado tiene autorización para hablar con GAO en cárceles. Foto: Archivo Particular

De manera paralela, EL TIEMPO estableció en exclusiva que abogados y emisarios de bandas criminales se han venido reuniendo con un ‘enviado especial’ del gobierno.



Se trata del abogado Daniel Prado Albarracín, cercano a Petro, quien tiene en sus manos una resolución –fechada el 8 de agosto y con el sello de reservado– que le permite incluso ingresar libremente a todas las cárceles y penitenciarías del país.



En efecto, el comisionado Rueda lo autorizó a contribuir en la labor de verificar la voluntad real de paz, reinserción a la vida civil y sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados (GAO).



Según testimonios recogidos por este diario, en las últimas semanas Prado ha visitado a cabecillas de las GAO presos en cárceles como la de Palmira y Jamundí, en el Valle, y La Picota, en Bogotá.

“Ha habido muchas reuniones. En Medellín hubo encuentros con abogados de la ‘oficina de Envigado’ y líderes de otras bandas que están presos”, le dijo Prado a este diario.



Y agregó: “Ya hubo reuniones con Francisco Javier Zuluaga, ‘Gordolindo’, que es ex-autodefensas; otros exmiembros de las autodefensas; ‘Martín Llanos’, ‘Totono’ y hasta con un hermano de ‘Otoniel’. El abogado Camilo Santacoloma ha sido fundamental en estos encuentros”.



El Santacoloma al que se refiere aparece en expedientes como defensor del extraditado jefe del ‘clan del Golfo’, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Además, ha sido abogado de ‘Gordolindo’ y del exparamilitar ‘Cuco’ Vanoy.

¿Desescalamiento?



El abogado Michell Pineda también ha participado en las reuniones. Foto: Archivo Particular

En esas reuniones también ha estado presente el penalista Michell Pineda, cabeza de la Corporación Compromiso Colombia, que representa los bloques del extraditado y condenado Diego Murillo, alias don Berna, y del comité de presos de la cárcel La Picota.



En total, ya se han contabilizado 22 estructuras criminales que han manifestado su voluntad de clasificar en la ‘paz total’, según señaló Indepaz.



Allí están incluidas las disidencias de las Farc y la ‘Segunda Marquetalia’, al igual que el ‘clan del golfo’, que en este escenario está pidiendo ser identificado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).



Así lo confirmó a mitad de semana el alto comisionado Rueda, en entrevista con el programa Pregunta Yamid.



“(...) Con el estado mayor de las Farc (que los medios llaman las disidencias) ya hubo un acercamiento directo y una exploración que ya empiezan a dar resultados”, agregó Rueda, y adelantó que la reunión fue en un lugar de Colombia que luego se conocerá.

Según el comisionado de Paz, esta fase exploratoria se ha traducido en una baja de la intensidad del conflicto, que han sentido algunas poblaciones en ciertas zonas del país.

A esto también atribuyen los siete días sin crímenes que se registraron en Medellín, la primera semana de septiembre.



Y la meta es llegar a un cese multilateral del fuego, como lo mencionó el presidente Petro.



Sin embargo, líderes locales le dijeron a EL TIEMPO que hay preocupación porque quedaron pendientes reuniones en el el convulsionado Bajo Cauca y en Buenaventura (Valle). Además, en Medellín, apara aclarar el reciente asesinato de Javier Ventura Marín, alias Tatú, segundo al mando de la banda de ‘Carlos Pesebre’.

¿El mismo estatus?



Hay preocupación por el hecho de que ‘colados’ intenten acogerse al marco jurídico que prepara el Gobierno, reclutando gente para posar de estructura criminal y sacar provecho de los beneficios. FACEBOOK

TWITTER

A ese episodio se unen la masacre de siete policías en el corregimiento de San Luis, Huila, el 2 de septiembre, y la de 8 personas en Barranquilla, el lunes pasado, que enturbian la primera fase de la ‘paz total’ y preocupan al país.



La masacre de una familia en Landázuri (Santander) y el linchamiento de los responsables han sido catalogados como un hecho aislado.



Además, hay preocupación en algunos sectores por el hecho de que ‘colados’ intenten acogerse al marco jurídico que prepara el Gobierno, reclutando gente para posar de estructura criminal y sacar provecho de los beneficios judiciales.



EL TIEMPO estableció que para cerrarles el paso está previsto que inteligencia y contrainteligencia militar, con el apoyo de la Fiscalía General, investiguen y analicen cada caso.

Y el comisionado Rueda fue claro en que una cosa es la negociación política con la guerrilla del Eln y otra, la negociación judicial con disidencias y bandas criminales: “Cada grupo tiene su propio espacio, el punto de partida es el respeto de cada uno, cómo se identifica, y en ese respeto ir planteando asuntos de fondo”.



Uno de estos casos aparte es el de las golpeadas disidencias ‘Segunda Marquetalia’, que se ocultan en Venezuela.



Según Rueda, ya manifestaron ser parte de la ‘paz total’. Pero, el canciller Leyva dijo desconocer la participación de esa disidencia en el proceso.

En los próximos días, el Gobierno radicará el proyecto de ley que contiene el marco jurídico para esta transición a la llamada ‘paz total’. Y este diario estableció que el miércoles, 21 de septiembre, habrá una reunión clave con los emisarios de estos grupos, en la que se destaparán nuevas cartas.



Y se espera que también se defina el rol que tendría Venezuela en los diálogos con la guerrilla del Eln.

Estructuras que buscarían la paz

De acuerdo con Indepaz, de parte de las disidencias de las Farc hay 11 bloques, columnas y frentes dispuestos a hablar de paz. También está el Comando Coordinador de Occidente, que ha expedido cinco comunicados entre el 24 de agosto y el 8 de septiembre. De este comando los que han hablado de paz son la Columna Móvil Urías Rondón, la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, el Frente Carlos Patiño, Frente Franco Benavides, Frente 30 Rafael Aguilera y la Compañía Adán Izquierdo.



También está la 'Segunda Marquetalia', comandada por 'Iván Márquez', que ha hablado desde julio de un diálogo para poner fin a la guerra y un acuerdo político nacional.



Por el lado de las bandas criminales aparecen estructuras como los Pacheli, la ‘oficina de Envigado’, el llamaco ‘clan del golfo’, exparamiliatres expulsados de Justicia y Paz (como ‘Macaco’ y ‘Gordolindo’) y otras bandas que deberán pasar un flitro del gobierno.,

