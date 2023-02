Con un tono de reclamo, al despacho del presidente Gustavo Petro acaba de llegar un documento firmado por 14 mujeres que aparecen en expedientes judiciales de Estados Unidos y de otros países.



En el reglón seis de las firmantes figura Libia Amanda Palacio. Se trata de la misma mujer que asistió a la ceremonia, en el Hotel Tequendama, en el que la senadora Piedad Córdoba hizo su ingreso al pacto Histórico. Un par de meses después, Palacio fue capturada con fines de extradición, junto con el ya extraditado hermano de la senadora.

Libia Palacio Mena una de las capturadas, estuvo en la adhesión de Piedad Córdoba al Pacto Histórico en el hotel Tequendama. Foto: EL TIEMPO

Este es el listado de las firmantes del compromiso y propuesta de 'paz total'. Foto: EL TIEMPO

También firma Isabel Cristina Bolaños Dereix, prima de la exesposa de Salvatore Mancuso y exmiembro del Bloque Córdoba, sindicada de homicidios. Además, la venezolana Heather Virginia Marín, capturada como la mano derecha de la estructura criminal de Obinna Chukwuemeka Ejikeme, un nigeriano conocido como Bobby, quien reclutaba mujeres que brindaban sus cuentas personales para depósitos de dineros provenientes de estafas virtuales.



Además, Gloria Patricia Giraldo Taborda, pedida en extradición por narcotráfico en España y Perú. Es señalada de integrar una estructura criminal responsable del envío de clorhidrato de cocaína impregnada en cuero sintético con destino a Perú.

Heather Marín, capturada por estafa. Foto: Archivo particular

En la carta, conocida en primicia por EL TIEMPO, las sindicadas y sus compañeras, presas en El Buen Pastor, aseguran: "Hemos enviado solicitudes de petición para iniciar el proceso de acercamiento, conversaciones, manifestaciones de voluntad en búsqueda de aportar al proceso de paz total, pero hasta este momento no hemos recibido respuestas satisfactorias por el Alto Comisionado, incrementando la incertidumbre, el caos y la desconfianza frente a un principio, valor y derecho de los colombianos como es la paz".



En la carta advierten que el gobierno fue claro en que el propio presidente Gustavo Petro aseguró que, por conveniencia nacional, "narcotraficante que no negocie con el Estado, se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida, se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los EE. UU.". Sin embargo,

"narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita".



Las 14 procesadas manifiestan que reiteran que no buscan evadir la justicia, o impunidad en sus casos: "Somos conscientes que los procesos de extradición continúan, a pesar de que en su momento la campaña del pacto histórico argumento que la extradición de personas a los Estados Unidos no contribuye a la verdad, a la reparación de las víctimas y mucho menos a la justicia".

En la carta aseguran que no han recibido respuesta del comisionado de Paz, Danilo Rueda a sus llamados. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

El vocero

Por eso, dicen que exigen la inclusión de sus voluntades en el proceso de paz total que propuso su gobierno.



"La paz es de todos y estamos dispuestos a aportar a ella, la inclusión de forma igualitaria en los acercamientos y conversaciones dará mayor credibilidad a todo el proceso y confianza en todas las instituciones", recalcan.



Finalmente, señalan que insisten en el acompañamiento de la iglesia católica, la comunidad internacional y del defensor de derechos humanos Álex Alberto Morales Cordoba.



Por ahora, no hay un capítulo de mujeres extraditables en los acercamientos con el gobierno.

UNIDAD INVESTIGATIVA

