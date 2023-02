En la mafia nadie da nombres ni quieren hablar del tema. Pero la Fiscalía ya tiene las primeras pistas de quiénes son los abogados que están exigiendo dinero a capos y exparamilitares bajo la promesa de convertirlos en facilitadores y de asegurarles un cupo en la 'paz total'.



(Lo invitamos a leer: Inpec dice que, tras polémica libertad, no sabe dónde está el hijo de 'la Gata')



Durante varias horas, un fiscal escuchó ya a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, y a abogados que aparecen mencionados en esos cobros. Y EL TIEMPO estableció que al menos dos de ellos entregaron información relevante para establecer quiénes están detrás de los cobros de hasta 2,5 millones de dólares.

EL TIEMPO pudo establecer que dos capos aseguran haber dado una jugosa cuota inicial para obtener beneficios.



Al respecto, Juan Fernando Petro le aseguró al ente acusador que no se ha reunido con ningún extraditable para ofrecerles designaciones como gestores de paz ni ha recibido dineros por ese supuesto trámite.



Según el hermano del Presidente, "grupos de abogados, no claros", estarían detrás de esas ofertas para sacar provecho a los acercamientos de paz. Pero fue enfático en que no se ha reunido tampoco con ningún abogado para ese fin.



Sin embargo, a raíz de las denuncias, Juan Fernando Petro estaría evaluando abandonar el rol protagónico que ha venido, cumpliendo en estas labores humanitarias.

Los audios

Audio cobros 'paz total' Este es el audio donde se habla de los presuntos pagos para ingresar a la 'paz total' El audio embebido no es soportado

Hay cinco audios en donde se menciona a tres abogados que han venido usando los nombres de Juan Fernando Petro y del abogado Petro Niño para hacer estos cobros. FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, las indagaciones hasta ahora dejan claro que hay una puja entre abogados para representar a estructuras criminales dentro de ese proceso, con los honorarios respectivos. Y cobros por debajo de la mesa por supuestas designaciones, reubicación de cárceles y hasta libertades futuras.



Y ya hay una primera evidencia. Investigadores le confirmaron a EL TIEMPO que uno de los entrevistados entregó al menos cinco audios en donde se menciona a tres abogados que han venido usando los nombres de Juan Fernando Petro y del abogado Petro Niño para hacer estos cobros.



Este último fue designado para adelantar los acercamientos y verificar la voluntad de paz de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o 'clan del Golfo'. Niño negó cualquier cobro por su labor de derechos humanos que incluyó la instalación de un observatorio de derechos humanos en los Montes de María.

EL TIEMPO tuvo acceso en primicia a uno de esos audios en donde se advierte la mención de Juan Fernando Petro y de Niño.



"Eso fue una reunión que hicieron tres abogados, entre esos está el que usted conoció y él fue el que me comentó: díganles que tengan cuidado porque a ellos la semana que vienen les van a entregar esa plata y han jugado con el nombre de Pedro y de Juan, entonces con el tema de restitución de tierras y todo el tema de tierras que va a comparar el Gobierno, ellos se están aprovechando de eso y esas personas han salido a decir que ustedes los mandan a ellos y ustedes son los que reciben", se escucha en la grabación.

¿Qué viene ahora?

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López. Foto: Archivo EL TIEMPO

Con la información recaudad ahora se evalúa si se pueden individualizar a quienes han cobrado y a quienes han pagado por este tipo de trámites. Además se verifica si lograron o no obtener algún beneficio, como traslados.



Esta investigación se une al escándalo por la libertad de Jorge Luis Alfonso López, el hijo de alias 'la Gata', tras ser designado facilitador de paz.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



La Oficina del Comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha sido clara en que nunca pidió que se le levantaran las medidas que pesaban en su contra.



El Inpec le dijo a EL TIEMPO que hoy no sabe dónde está Jorge Luis Alfonso López. El gobierno pidió que se reversara su libertad.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Sïganos ahora en Facebook