Esos son algunos de los términos que el abogado Álex Alberto Morales utiliza en la carta que le acaba de radicar al comisionado de paz, Danilo Rueda, renunciado al rol que le asignó mediante resolución del 19 de octubre 2022, “para contribuir a su labor de verificar la voluntad real de paz y reincersión a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”.

Álex Morales, abogado de Sinergia. Foto: Archivo Particular

La carta de Morales, quien lleva la representación de algunos integrantes de la 'oficina de Envigado', de un miembro del Eln y de un grupo de mujeres extraditables, se une a la polémica designación como facilitador de paz del hijo de 'la Gata', y a las denuncias por presuntos cobros a capos a cambio de beneficios.



Según Morales (que ha denunciado amenazas de muertes), representante de la Corporación Sinergia, su renuncia se debe a que la ley 2272 de 2022, que habilitó herramientas para avanzar hacia la 'paz total' "ha ocasionado confusión, desorden, caos, desconcierto, desconfianzas, deslegitimación de las instituciones del Estado y escándalos ante la opinión pública, sumado a un vocabulario, caminos y actos que violentan el principio entre muchos otros el de la dignidad humana".



En el documento, conocido en primicia por EL TIEMPO, el abogado señala que el Comisionado no está escuchando ni recibiendo información de algunos sectores.



"Usted como comisionado ha sido indiferente a los derechos de petición que se le envían, a las actas elevadas fruto de las reuniones con los actores del conflicto y las propuestas de la sociedad civil organizada que hace enormes esfuerzos para aportar a la paz en los territorios y no son reconocidas, o escuchadas", señala la carta de renuncia.

La carta de Morales, se une a la polémica designación como facilitador de paz del hijo de 'la Gata'. Foto: Archivo EL TIEMPO

Pide inclusión

Según Morales, su renuncia es formal, frente a la resolución gubernamental.



Pero advierte que no le impide que siga desarrollando su labor en la construcción de la Paz, "como un derecho, valor y principio consagrado en la Constitución Política de Colombia, ya que esta es una obligación que tenemos todos los ciudadanos y no se requiere de ninguna resolución y además mis credenciales en materia de derechos humanos me permite adelantar estas funciones".



Por eso, advierte que seguirá en la representación y en el convencimiento a las personas, organizaciones que han levantado la mano para sumarse al proceso de la política de paz total.



Por eso, Morales señala que seguirá trabajando para que todos los sectores sean incluidos en la ruta de un acogimiento a la justicia, "sin torpedear los criterios de sometimientos que se van a presentar en los próximos días, pero decididamente saldremos a argumentar lo positivo, o negativo para el Estado Colombiano de la propuesta, como lo advertimos con la última y nefasta ley de sometimiento 1908 de 2018".

