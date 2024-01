La historia de ‘la reina del oro’, pareja de jefe del Eln acribillada por sicarios

De manera discreta, el cuerpo de una mujer asesinada por cuatro hombres en moto el domingo 7 de enero, mientras tanqueaba su lujosa camioneta Hummer, fue retirado hace unos días de la sede de Medicina legal en el norte de Medellín.



Momento en el que Patricia Orrego fue víctima de sicariato.

Patricia Orrego Barrios.

Investigadores aseguran que sicarios venían siguiendo a la comerciante desde que salió de un lujoso apartamento en El Poblado.



“Al parecer, tras el arresto de ‘Horqueta’, Patricia asumió el control de varios de sus negocios, entre ellos algunos relacionados con minería de oro en Amalfi y municipios cercanos”, aseguró una fuente judicial cercana a la investigación.



Pero en Amalfi (Antioquia), —cuna de los jefes paramilitares Carlos, Vicente y Fidel Castaño Gil— aseguran que la mujer acribillada era una de las protagonistas centrales de una guerra a muerte que se viene librando en esa región del país por el dominio de una de las más importantes reservas de oro.



La víctima resultó ser Patricia Orrego Barrios, una de las herederas de Don Octavio de Jesús Orrego Arenas, reconocido minero de la región de Zaragoza que incluso aparece en registros de la Agencia Nacional de Minería y que alcanzó a edificar un emporio a partir de la explotación de oro.

Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil.

Crímenes y quemas



Orlando Antonio Marín, alias Horqueta, fue capturado en 2016.

Después de la muerte de su padre y de su tío (Darío Orrego Arenas), la reina del Oro, como le decían en Amalfi, se habría negado a salir de la región a pesar de la llegada de las disidencias de las Farc, de la llamada oficina de cobro de ‘los Mesa’ y de nuevos jefes del ‘clan del Golfo’, que empezaron apropiarse de la explotación aurífera del río Porce.



“Dicen que Patricia empezó a buscar alianzas para defenderse y así terminó casada con alias Horqueta, cabecilla del Eln, grupo asentado en Anorí, a dos horas de Amalfi”, le dijo a EL TIEMPO uno de los pocos líderes locales que accedió a hablar del tema.



Y un concejal que pidió no ser identificado asegura que ‘la reina del oro’ entró en disputa con sus viejos socios y que se desató una guerra que —con los nuevos grupos criminales en la región— ha desencadenado recientes asesinatos y quema de dragas con las que extraen el oro.

La mujer fue asesinada en la estación de servicios ubicada en la vereda San Andrés.

“Doña Patricia venía por temporadas al pueblo. La última vez que se le vio fue en una reunión que se hizo en la alcaldía a finales del año pasado en donde notificó que no se iba a ir de la región en donde tiene varias propiedades”, aseguró el concejal.



EL TIEMPO investigó y encontró que Orrego aparece como dueña del hotel El Riachón, de una finca de nombre La Macarena, de dos casas entre la carrera 18 y 23 en Amalfi y del apartamento 101 en la calle 18 de ese mismo municipio.



Además, la ligan con una discoteca en ese pueblo en donde ahora dicen que se está gestando un nuevo grupo de autodefensas.

¿Hijo de Carlos Castaño?

Carlos Castaño, exjefe paramilitar.

EL TIEMPO tuvo acceso a varias fotos de calles de Amalfi en donde han aparecido grafitis con las siglas ‘Aldc’, correspondientes a las autodenominadas ‘Autodefensas Liberemos a Colombia’.



Las autoridades temen que se esté conformando un nuevo grupo paramilitar en el pueblo de los Castaño Gil y de otros temidos exparamilitares, como los hermanos Daniel Rendón Herrera, ‘Don Mario’ y Freddy Rendón Herrera, ‘el Alemán’.



Además de los grafitis, aseguran que hay descendientes de esos clanes que hacen parte de estructuras de poder (incluidas políticas que mandan en la región).



Fuentes judiciales le dijeron a EL TIEMPO que hoy permanece preso en la cárcel de Amalfi un hombre al que le atribuyen ser uno de los cabecillas de un grupo delincuencial de esa zona dedicado a la extorsión e incluso al secuestro. Se trata de Carlos Esteban Duque, de quien dicen sería un hijo extramatrimonial del sanguinario Carlos Castaño Gil.

Varios grafitis con las siglas 'Aldc' han aparecido en Amalfi.

Daniel Rendón, alias don Mario, es oriundo de Amalfi.

“Lo que se afirma en el pueblo es que es un hijo no reconocido de Carlos Castaño. De hecho, en Amalfi lo conocen con el nombre de quien sería su padre”, le aseguró a EL TIEMPO una fuente judicial.



Y agregó: “A esa banda le dicen ‘los Puerta a Puerta’ porque interceptan los transportes de esta modalidad que usan comerciantes y mineros y que salen desde Amalfi a Medellín con oro y fuertes sumas de dinero. Secuestran a los conductores para luego robarlos”.



Este diario llamó al abogado de Duque para consultarle tanto por las sindicaciones en contra de su cliente como por el supuesto parentesco con Carlos Castaño y este respondió: “No hay nada legal probado en su contra, todo son rumores. Para referirme al expediente tengo que consultarlo con mi cliente”.Y sobre el parentesco con Carlos Castaño agregó: “eso es lo que se rumora en el pueblo”.

Políticos en silencio

Wilmar Vélez, alcalde de Amalfi.

Para saber qué está sucediendo en Amalfi, EL TIEMPO se comunicó con una asociación minera ancestral, pero uno de sus voceros aseguró que no se iba a pronunciar sobre la familia Orrego: “La familia de ella (Patricia) siempre ha estado ligada a la minería, pero es un tema muy delicado y no me voy a referir al caso”.



Este diario buscó a los concejales Gustavo Ibarbo (partido de ‘la U’) y a Pedro Mejía, su copartidario, a quien señalan en Amalfi de haber recibido el apoyo del sector minero, pero ninguno se quiso referir al tema.



Además, EL TIEMPO contactó al exalcalde Federico Gil (del mismo partido de los concejales), quien dijo que no podía atender la llamada por estar liderando la siembra de un cultivo de café. Y su sucesor y copartidario, Wilmar Vélez, dijo que lo llamaran más tarde, pero al cierre de esta edición no había respondido el teléfono.



Quien sí contestó fue el personero del municipio, Fabio Mazo, quien manifestó que oficialmente por su despacho no han pasado casos relacionados con la disputa de oro.

