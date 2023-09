Tal como lo venía solicitando la Casa de Nariño, la Cancillería decidió declarar desierto el millonario proceso licitatorio para el suministro de pasaportes y visas colombianas, tasado en 599.000 millones de pesos.



(Le invitamos a leer: Atención: Canciller declaró desierta millonaria licitación de pasaportes)



Tras un polémico proceso en el que se denunció un supuesto favorecimiento al actual contratista –Thomas Greg–, el canciller Álvaro Leyva retomó la audiencia de adjudicación, este miércoles 13 de septiembre, para anunciar que usará la urgencia manifiesta para entregar el contrato.

Facebook Twitter Linkedin

La audiencia en la que el canciller Leyva declaro desierto el proceso. Foto: Cortesía Cancillería

Los argumentos de Leyva

Facebook Twitter Linkedin

La resolución 7485 de 2023, en la que declaró desierto el proceso. Foto: Toma de documento

La decisión se tomó a pesar de que su secretario general, José Antonio Salazar, y la Procuraduría señalaron que se surtieron todos los trámites de ley, llegando incluso a entregarle la máxima puntuación a la Unión Temporal Pasaportes 2023, la de Thomas Greg: mil puntos.



(Le podría interesar: Atención: impactan helicóptero donde iba comisión a investigar agresión a campesinos)



Citando jurisprudencia, el Canciller señaló que la licitación se declara desierta porque no se tuvieron en cuanta ni las observaciones de firmas interesadas –entre ellas el Grupo Cadena– ni las entregadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).

Facebook Twitter Linkedin

El secretario general de la Cancillería José Antonio Salazar y el canciller Álvaro Leyva. Foto: Cancillería

Además, señaló que se exigieron requisitos que no podían cumplir algunos y que aunque en papeles aparecían dos grupos ofertando (Cadena y Thomas Greg), en la práctica solo hubo uno.



(Le sugerimos leer: Cae en aeropuerto de Texas un colombiano señalado de asesinar a su expareja en un motel)



“Se presenta un único oferente que, ante las diversas observaciones de los demás eventuales proponentes –en caso de que se adjudicara– se violan los principios de igualdad, trato y oportunidades de los oferentes o proponentes, presupuesto fundamental que garantiza la selección objetivo y desarrolla el principio de transparencia que orienta la contratación estatal”, explicó Leyva.

Facebook Twitter Linkedin

La audiencia para la adjudicación de pasaportes. Foto: Captura de pantalla

¿Qué va a pasar?

Facebook Twitter Linkedin

Durante la audiencia se interpuso un recurso de reposición al que se dará respuesta este jueves. Foto: Cortesía Cancillería

El abogado de Pasaportes 2023, Juan Pablo Estrada, interpuso un recurso de reposición pidiendo se revoque la decisión.



(Además: Atención: campesinos dicen que en el grupo que lo agredió identificaron a paramilitares)



Dijo que Leyva carece de competencia y no sustentó por qué supuestamente no se pudo evaluar objetivamente la oferta presentada."En primer término, la resolución que usted acaba de notificarnos debe ser revocada de manera inmediata, pues el Canciller carece de competencia para adoptar las decisiones que acaba de adoptar. Para avocar, esto es reasumir las funciones delegadas al secretario general, esa decisión debía cumplir unas formalidades, entre ellas, la publicación en el Diario Oficial, lo que no se hizo de manera previa a la intervención, viciando la decisión de nulidad, dejándola sin efectos", explicó Estrada.



​Y fue enfático en que la declaratoria de desierta de la licitación únicamente procederá -en su criterio- por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esta decisión.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Pablo Estrada. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

"El pliego de condiciones es la ley para las partes y la ley del proceso. Y, una vez adoptado por la administración, ni la administración ni los interesados que concurrieron a su llamado y presentaron oferta pueden sustraerse de su cumplimiento estricto", explicó el apoderado en plena audiencia.



(Puede ser de su interés: Bogotá: lo que le encontró la Policía al conductor que se volcó en el Polo Club)



Además, recordó que la Unión temporal Pasaportes 2023 -conformada por empresas colombianas y francesas expertas en la elaboración de pasaportes- "cumplieron estricta y a rajatabla esas reglas, que el Fondo Rotatorio elaboró libremente".



Y advirtió que, cuando apartándose de las reglas del pliego se priva el contratista de la posibilidad de ejecutar el contrato, la sección tercera del Consejo de Estado ordena que se le reconozca al 100% de la utilidad esperada sin ejecutar el contrato.

Además, dijo que la urgencia manifiesta no es una carta en blanco que se pueda sacar de la baraja cuando se tiene enredado el partido: “Se están trasgrediendo las reglas de la contratación estatal (...) vamos a defender las garantías del proceso”.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



También dijo: "A partir del 2 de octubre, los que están en el exterior no van a tener pasaportes. El concesionario se retira de sus puestos de personalización de libretas a partir de esa misma fecha".Leyva citó para este jueves, 14 de septiembre a las 10 de la mañana, para resolver el recurso.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook