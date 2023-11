Pasaportes: así se cayó oferta de arreglo de Thomas Greg para no demandar a Cancillería

Para este jueves, 30 de noviembre, está prevista la audiencia de conciliación, a instancias de la Procuraduría, tras el anuncio de Thomas Greg de demandar a la Cancillería por declarar desierto el contrato para el suministro de pasaportes y visas, por 599 mil millones de pesos.



Aunque inicialmente se dijo que la audiencia se iba a aplazar y que se pediría instalar mesas de trabajo (con la presencia de la Procuraduría y de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado) para llegar a un arreglo, ese puente se vino abajo.

La oferta de Thomas

Martha Lucía Zamora, directora Andje.

La decisión de llamar a mesas de trabajo se tomó el pasado viernes, tras una reunión del Comité de Conciliación de la Cancillería a la que fue invitada de manera directa Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Jurídica de defensa.



Fuentes de la Cancillería confirmaron que Zamora presentó un estudio de prevención del daño antijurídico que acarrearía la demanda en la que Thomas Greg pide 110 mil millones de pesos por haber desconocido que fue quien obtuvo el mayor puntaje en la licitación de pasaportes y que cumplió todos los requisitos de ley.



El comité escuchó la evaluación de Zamora y se decidió formalizar mesas de trabajo.



"Votaron todos en favor de esa tesis, incluidos el abogado de la Cancillería y el representante del ministro Álvaro Leyva", señaló una fuente del ministerio.



En la reunión del pasado viernes estuvieron presentes la jefe jurídica de la Cancillería, la cabeza de recursos humanos de esa cartera, el delegado del Canciller y la directora de la Agencia jurídica del Estado.

A través de este decreto se terminó la suspensión de la millonaria licitación.

El trino del Presidente

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Pero el tema se frenó tras una reunión en Palacio que desencadenó un nuevo trino del presidente Gustavo Petro.



"He ordenado que se abra un proceso licitatorio limpio y sin fórmulas que lleven a un solo proponente predeterminado. Las licitaciones de un solo proponente no van en mi administración. Si alguien gana que sea por competencia, en esta administración no hay derechos heredados", aseguró Petro en redes.



Así las cosas, el pleito sigue su curso.

He ordenado que se abra un proceso licitatorio limpio y sin fórmulas que lleven a un solo proponente predeterminado.



Las licitaciones de un solo proponente no van en mi administración. Si alguien gana que sea por competencia, en esta administración no hay derechos heredados.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 29, 2023

¿Qué ofreció y pidió Thomas Greg?

Juan Pablo Estrada, abogado de Thomas Greg.

EL TIEMPO estableció que Thomas Greg ofreció reducir las pretensiones de la demanda (donde va a pedir daños y perjuicio). Además, que introduciría un valor agregado si la Cancillería le adjudica el contrato. Así lo habría expuesto Juan Pablo Estrada, apoderado de la compañía.



Además, solo pedirían tres años de ejecución y no 4, como lo señala la frustrada licitación.



La razón: tras la urgencia manifiesta decretada por la Cancillería a ellos se les entregó un contrato por un año, mientras se avanza en un nuevo proceso licitatorio que ya arrancó.

UNIDAD INVESTIGATIVA

