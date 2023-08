Faltando un día para la adjudicación del millonario contrato para la expedición de pasaportes colombianos, la Cancillería frenó el proceso bajo el argumento de que iba a respetar el trámite de una acción popular que estaba solicitando lo mismo que el presidente Gustavo Petro: garantizar la pluralidad de los oferentes.



EL TIEMPO anticipó que el caso estaba en el despacho del magistrado Felipe Alirio Solarte Maya, quien le había pedido al demandante, el abogado Esteban Puyo que subsanara un ítem de forma.

El abogado Esteban Puyo Posada fue quien presentó la acción popular. Foto: Archivo particular

Sin embargo, se acaba de producir una decisión de fondo: un auto en el que se rechaza la acción popular.



La acción popular solicitaba medidas cautelares consistentes en frenar un proceso -que suma más de 599 mil millones pesos- bajo el argumento de que varias de las multinacionales y empresas locales interesadas se quejaban de que la contratación podía estar direccionada, beneficiando al actual contratista: Thomas Greg.



Incluso, después de 20 días de suspensión, la Cancillería hizo saber que había hecho ajustes a los pliegos. EL TIEMPO reveló un cruce de fuertes cartas entre la oficina jurídica de Casa de Nariño y la Cancillería, en donde se pedían y respondían explicaciones.

Canciller Álvaro Leyva. Foto: Cancillería

Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama, Verónica Alcocer. Foto: CEET Fotógrafo: Milton Díaz

Con esta decisión y sin empecimiento legal alguno, la Cancillería ya no tiene obstáculos legales para anunciar si el único oferente -Thomas Greg- se queda de nuevo con el contrato o si el proceso se declara desierto.



Fuentes cercanas al tema aseguraban que empresarios catalanes, afines a miembros del gobierno, venían haciendo lobby a favor de una multinacional.



De hecho, Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, la primera dama de la Nación, le dijo a LE TIEMPO que no tenía nada que ver con este proceso y que no entendían por qué lo estaban mencionando.

