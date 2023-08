José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería, le dijo a EL TIEMPO que la licitación, por 599 mil millones de pesos, para pasaportes, se había congelado por respeto al trámite de una acción popular en contra del proceso.



Y aunque en otros medios agregó que se habían sumado las explicaciones exigidas por el propio Presidente de la República, en la resolución que congeló el trámite se especifica que se debió a esa acción que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Carta de José Antonio Salazar, secretario General de Cancillería a Vladimir Fernández.

"Que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido

conocimiento sobre la interposición de una acción popular que fue radicada

en el tribunal Administrativo Sección 1ª de Cundinamarca bajo el No

25000234100020230094100, en el cual el demandante alega la protección

de derechos e intereses colectivos, a la moralidad administrativa, a la libre

competencia y al patrimonio público que considera como vulnerados en el

trámite del proceso licitatorio", se lee en la resolución.



Y añade: "Que para asegurar el respeto a los principios de la contratación estatal, y especialmente el interés público o social que conlleva la licitación pública

No. LP-001-2023, así como para garantizar la seguridad jurídica del proceso

y de la futura contratación, se considera necesario suspender el proceso".

La fecha de adjudicación del contrato estaba programada para el 1° de agosto.

'La acción fue inadmitida'

El abogado Esteban Puyo Posada fue quien presentó la acción popular.

Sin embargo, el propio accionante de la acción popular, el abogado Esteban Puyo Posada, la acción popular fue inicialmente inadmitida y tuvo que subsanar un requisito para que el Tribunal se pronuncie en los próximos días.



Por eso, la Procuraduría le acaba de enviar a la Cancillería un oficio en el que pide que explique por qué frena un millonario proceso bajo el argumento de que hay una acción popular que no ha sido admitida.



"Revisada dicha acción constitucional en la plataforma Samai, se encuentra que fue inadmitida por auto del 24 de julio de 2023, notificado a los sujetos procesales el 27 de julio siguiente, a través de correos electrónicos. Asimismo, se advierte que el mismo 27 de julio la parte demandante presentó escrito de subsanación, el cual a la fecha no ha sido examinado por el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca", señala el Ministerio Público.

La respuesta al requerimiento preventivo se debe dar en tres días.

Los otros interrogantes

En el oficio también se le señala a la Cancillería que los servidores públicos no pueden ejercer funciones distintas a las que le atribuyen la Constitución y la Ley.



Bajo ese precepto, señala que "no encuentra esta Procuraduría soporte legal alguno para la suspensión decretada y causa extrañeza, que si la entidad contratante ha manifestado en múltiples oportunidades durante el desarrollo del proceso de selección que se han garantizado los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y moralidad pública, entre otros, y publicó el informe de evaluación final una hora y cuarenta y cinco minutos antes de la suspensión, se fundamente esta en la interposición de una acción popular que no ha sido admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero además, de manera indefinida".

¿Hasta cuándo?

Además de pedirle que explique hasta cuándo se suspendería el proceso, le formula tres interrogantes de fondo.



1. ¿Cuál es la norma que faculta al ordenador del gasto para suspender el

proceso licitatorio adoptado mediante la Resolución No. 5778 del 31 de julio

de 2023, a través de la cual se suspende esta licitación pública, en

desconocimiento de los plazos previstos en el artículo 30 de la Ley 80 de

1993 y en el pliego de condiciones?



2. ¿Hasta cuándo se tiene estimada la suspensión de la Licitación Pública 001

de 2023?



Y advierte que la acción popular no ha iniciado formalmente, que su desarrollo podría extenderse por varios meses y que se encuentran en juego también no solo los derechos fundamentales de los interesados en el contrato, sino los de los ciudadanos destinatarios del servicio, a saber, la libre movilidad e identificación, de estos al salir del país y en el exterior.



Finalmente, le pide que indique qué acciones adelantará la entidad frente a la suspensión del proceso de selección para evitar el desabastecimiento de las libretas de pasaporte a la terminación del Contrato 145 de 2019.

Acción preventiva

Y en ejercicio de su función preventiva, exhorta por segunda vez al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fondo Rotatorio de esa Cartera que garantice que por ninguna razón y en ningún momento la expedición de pasaportes

se vaya a ver afectada o alterada.



La respuesta a estos interrogantes debe ser enviada en el término de tres días a la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, a cargo de Katia María Alvarado Martínez.

