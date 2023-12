Procuraduría busca video clave sobre pasaportes en Cancillería

Al menos dos horas duró la inspección a las instalaciones de la Cancillería en Bogotá que ejecutó, el lunes 11 de diciembre, el procurador delegado de la Sala de Instrucción, Esiquio Manuel Sánchez.



La diligencia está relacionada con la investigación por los señalamientos que hizo la saliente directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien aseguró que en un mensaje temporal le informaron de una reciente reunión en el hotel Le Grand en París que estaría relacionada con la millonaria licitación de pasaportes que se cocina.

Jorge Leyva, hijo del canciller Álvaro Leyva y Juan Carlos Losada, director de asuntos jurídicos de Cancillería. Foto: Archivo particular

Según Zamora, le dijeron que en la reunión estuvieron Jorge Leyva, hijo del canciller Álvaro Leya, y Juan Carlos Losada, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería; así como el abogado Álex Vernot, quien negó haber asistido. Al encuentro también habrían llegado empresarios interesados en el millonario contrato, lo que niegan Leyva y Lozada.



El video clave



Juan Carlos Losada Perdomo, Director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería y Germán Calderón España, abogado. Foto: Archivo particular

Martha Lucía Zamora dijo que tomó nota del chat. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO estableció que tras escuchar a la funcionaria a la que el Gobierno le pidió la renuncia, la Procuraduría quiere ubicar el video de la audiencia del comité de conciliación de la Cancillería en la que la Agencia de Defensa, en cabeza de Zamora, propuso llegar a acuerdos extrajudiciales para evitar una demanda por 117.000 millones de pesos por parte de Thomas Greg, por la declaratoria de desierta de la licitación en la que esta firma resultó ganadora.



Sin embargo, el interés de la Procuraduría se extiende a otros aspectos, específicamente, a varios señalamientos que se hicieron dentro de la audiencia y que EL TIEMPO reveló.



Dos personas que estuvieron en el lugar aseguraron que Silvia Carrizosa, directora de Talento Humano y una de las funcionarias con mayor poder en la Cancillería, le insistió al abogado Germán Calderón España, apoderado del Ministerio, que expusiera una postura oficial sobre la legalidad de la resolución en la que se declaró desierta la licitación por orden presidencial.

Martha Lucía Zamora en diligencia en Procuraduría. Foto: Procuraduría

“El doctor Calderón España y el doctor Juan Carlos Losada —cuya oficina lo contrató— se abstuvieron de dar un concepto o de argumentar la legalidad de la declaratoria de desierta. La doctora Carrizosa insistió e incluso le dijo al apoderado de la Cancillería que él había participado en la estructuración de la resolución”, le dijo a EL TIEMPO una fuente de la Cancillería.



Y agregó que ante la negativa de Calderón España, Carrizosa propuso que se discutiera de inmediato que se le cancelara el contrato como asesor y apoderado de la Cancillería.

'Tengo respaldo de Leyva'

Álvaro Leyva, canciller. Foto: Cancillería / El Tiempo

En el video de la audiencia quedó todo grabado, incluso, el hecho de que dijeron que la permanencia de Calderón en Cancillería no estaba en el orden del día.



EL TIEMPO se comunicó con Calderón España, quien empezó por asegurar que es falso que él haya participado en estructuración de la resolución de declaratoria de desierta.

Pero le admitió a EL TIEMPO que es cierto que la jefe de talento humano manifestó que debía prescindir de sus servicios.



“Ella sí dijo eso, pero a término personal. Quien manda en el ministerio es el Canciller, a mí me contrataron para defender los intereses de la Cancillería”, dijo Calderón, experto constitucionalista y en derecho disciplinario y administrativo.



Y agregó: “Yo le comenté al canciller la situación y él me dijo que cuento con su respaldo”.

Nombramientos fallidos

El abogado Héctor Carvajal. Foto: Archivo EL TIEMPO

De manera paralela, en la Cancillería aseguraron que a Carrizosa también le están reprochando al menos tres nombramientos clave fallidos en el servicio diplomático, que tenían incluso la recomendación de Casa de Nariño; uno de ellos es el de la hija del abogado Héctor Carvajal en el consulado de Barcelona (España).



Carvajal ha sido abogado de Gustavo Petro, del expresidente Álvaro Uribe e incluso del contralor Carlos Hernán Rodríguez.



Su hija, Karen Carvajal, fue designada en el consulado de Barcelona (España) el 2 de noviembre de 2022, pero su nombramiento fue demandado por incumplimientos en los requisitos.



Fuentes en Cancillería le informaron a EL TIEMPO que en el caso de la cónsul de Barcelona, este se cayó porque Talento Humano no notificó a la persona que tenía el derecho por carrera diplomática a ser nombrada en ese cargo.

Álvaro Ninco Daza, embajador en México. Foto: Embajada en México

Karen Carvajal, hija de Héctor Carvajal. Foto: Archivo particular

También le atribuyen a fallas en la oficina de Talento Humano, a cargo de Carrizosa, el escándalo por el nombramiento del embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco.



EL TIEMPO reveló hace dos meses audios en donde la rectora de la universidad Nacional, Dolly Montoya, advertía que no cumplía requisitos y que no se le podía homologar con su corta experiencia. Y el Tribunal de Cundinamarca, en fallo de noviembre de 2023, tumbó su nombramiento.



Al respecto, fuentes de la Cancillería aseguran que en este caso el nombramiento se cayó claramente porque no se respetaron los 3 días exigidos para tener publicada la hoja de vida en la página de Presidencia de la República.



“Talento Humano cometió el error de hacer el decreto de nombramiento al tercer día. Además, no contestó las observaciones hechas a esa hoja de vida”, señaló una fuente enterada y aseguró que el abogado personal de Ninco es Calderón España. A Carrizosa también le atribuyen la caída de Marisol Rojas, del consulado en Londres.



Aseguran que se trata de un caso similar al de Barcelona, en donde no se respetó la carrera diplomática.

Habla Carrizosa

Silvia Carrizosa, jefe de talento humano de Cancillería. Foto: Néstor Gómez - CEET

EL TIEMPO buscó a Silvia Carrizosa, quien aseguró que la audiencia del comité de conciliación sobre el tema pasaportes fue presencial y que en ese escenario le hizo el llamado de atención a Calderón España.



“Jamás yo dije que él había proyectado algún acto administrativo. Yo sí pedí cambio de abogado en la sesión y pedí que él como abogado que nos iba a representar en la audiencia fijara una postura e hiciera una recomendación al comité de conciliación porque los abogados que siempre concurren al comité recomiendan conciliar o no conciliar y él señaló que no tenía una postura. Yo le reclamé y le dije que no tenía garantías frente al rol que él iba a desempañar como apoderado nuestro", señaló Carrizosa.



Y sobre el caso de la caída de los cónsules y del embajador Ninco dijo: “La caída de los nombramientos no tienen nada que ver con la Dirección de Talento Humano, están bien hechos”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

