Atención: Polémica por pasaportes cobra la primera cabeza en la Cancillería

En las últimas horas, el abogado Germán Calderón España radicó su carta de renuncia, no solamente al poder que le confirieron para representar a esa cartera y a su fondo rotatorio ante la solicitud de conciliación interpuesta por Thomas Greg, sino también solicitó la terminación bilateral de su contrato en la Cancillería.



EL TIEMPO conoció en primicia la carta que el abogado radicó ante el comité de conciliación y en esta asegura que reitera su posición sobre el debate jurídico en torno a la declaratoria de desierto del primer proceso de licitación que se declaró desierto por orden presidencial.

Esta es la carta de renuncia del abogado Germán Calderón España. Foto: EL TIEMPO

Si bien, admite que el caso representa un alto riesgo de detrimento patrimonial futuro, advertido por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la Contraloría y la Procuraduría, para él los actos administrativos gozan del principio de presunción de legalidad.



Al respecto, Calderón anota: "Quiero reiterar mi posición sobre el particular debate jurídico, en tanto el mismo representa un alto riesgo de detrimento patrimonial futuro, en atención a las circunstancias modales que lo rodean, entre ellas, los conceptos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría Delegada para la Función Pública Preventiva, no obstante, los actos administrativos acusados estar impresos bajo el principio de presunción de legalidad y estar conforme a reglas constitucionales y contractuales vigentes en Colombia".



Calderón dice que no cobrará remuneración alguna, ni por la asesoría ni por el apoderamiento que ejerció. En la práctica, esto significa que, el Comité de Conciliación de la Cancillería que se reúne este jueves 14 de diciembre, para definir si aceptan o no la oferta de conciliación presentada por Thomas Greg tiene una baja sensible.

El rol de Calderón España

Juan Carlos Losada Perdomo, Director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería y Germán Calderón España, abogado. Foto: Archivo particular

En efecto, el abogado Calderón España, no solo era apoderado del Ministerio y del Fondo Rotatorio ante la solicitud de Conciliación interpuesta por Thomas Greg, sino además hombre de confianza del canciller Ávaro Leyva y de su director de asuntos jurídicos internacionales, Juan Carlos Losada Perdomo.



De hecho, aparece como apoderado personal de este último ante la Procuraduría, por los señalamientos que el magistrado Alejandro Ramelli, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), le hizo sobre la presunta desaparición de 500 folios de un expediente sobre ejecuciones extrajudiciales en el Meta.



Si bien el caso ya se cerró ante la Procuraduría a favor de Losada, en la Fiscalía -según se lo dijo a EL TIEMPO- el propio Calderón España, aún Losada no ha sido llamado.



El abogado, experto constitucionalista y en derecho disciplinario, también ha apoderado a otros miembros del servicio diplomático cuyos nombramientos han sido demandados, entre ellos al embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza.



Además, es reconocido por ser quien tumbó, en 2012, las llamadas pensiones millonarias que hoy le ahorran 1 billón de pesos al Estado.

Conciliación parcial

Silvia Carrizosa, jefe de talento humano de la Cancillería. Foto: Archivo particular

Tras conocer su carta de renuncia, EL TIEMPO se comunicó con Calderón España, quien manifestó que lo que estaba en el documento es lo único que va a decir sobre el tema.



Fuentes de la Cancillería le dijeron a EL TIEMPO que su dimisión se debe a que supuestamente se abstuvo de asumir una postura jurídica frente al concepto de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado; sin embargo, allegados a Calderón le dijeron esta noche a EL TIEMPO que él entregó un documento en donde estaba manifestó que se debía conciliar parcialmente porque existe una alta probabilidad de riesgo de detrimento.



Y esa misma Agencia advirtió sobre la alta probabilidad de que la demanda que está anunciando esa compañía, por 117 mil millones de pesos, le sea adversa a la Nación.



EL TIEMPO ya había revelado que la directora de talento humano de la Cancillería, Silvia Carrizosa, ya le había exigido a Calderón España que fijara una posición y ante la negativa de este, le había advertido que iba a pedir que le residieran el contrato.



En su momento, Calderón España dijo que se trataba de una postura personal y no de la Cancillería y que contaba con el total respaldo de Álvaro Leyva.

El debate de control político a Leyva

Canciller Álvaro Leyva en el debate de control político. Foto: Cancillería

La renuncia del abogado Calderón España se radicó en momentos en los que su ahora exjefe Álvaro Leyva, estaba siendo sometido a un debate de control político en la comisión segunda del Senado por el tema de los pasaportes.



Senadores del propio Pacto Histórico lo calificaron de arrogante tras decirle a los congresistas que ni siquiera se habían leído los documentos de los que estaban hablando y estos le manifestaron que no había respondido de manera satisfactoria los interrogantes planteados, por lo cual será nuevamente citado ahora con una baja sensible en su equipo jurídico.



Para la tres de mañana de este jueves 14 de diciembre, está citado el comité de conciliación de la Cancillería, que deberá llevar una postura judicial ante la Procuraduría el próximo viernes.

