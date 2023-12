Pasaportes: ¿qué se sabe de supuesta cumbre en París para cuadrar la nueva licitación?

El gobierno Petro se acaba de quedar sin una de sus funcionarias de confianza, a cargo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado: Martha Lucía Zamora. La funcionaria aseguró que se apartaba del cargo tras confirmar que el canciller Álvaro Leyva la había increpado la semana pasada por su postura frente a la polémica licitación de pasaportes.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, la entidad en cabeza de Zamora elaboró un estudio jurídico en el que recomienda a la Cancillería conciliar con la firma Thomas Greg, quien amenaza con una demanda por más de 117 mil millones de pesos por haberse declarado desierta una licitación en la que ellos resultaron ganadores.

Renuncia e investigación

Jorge Leyva Valenzuela.

Al respecto, Zamora dijo en el Reporte Coronell, de La W radio, que ella había cumplido con su deber, que al presidente Petro no le ha llegado la información completa de lo que ha sucedido y que, además, va a pedir que se investigue una denuncia que le hizo llegar una fuente de credibilidad sobre la nueva licitación.



Según Zamora, en una información que dejará en manos de la Fiscalía, se señala que en los últimos meses se llevó a cabo una reunión en el Hotel Intercontinental Le Grand de París en las que habrían estado presentes un funcionario de la Cancillería, de nombre Juan Carlos Losada, y Jorge Leyva, hijo del canciller.



“Corren ríos, millones de pesos, debajo de todo esto”, agregó Zamora.



Al parecer, la reunión fue con empresarios interesados en la nueva licitación que se echó a andar, por 599 mil millones de pesos, para adjudicar el nuevo contrato.





Zamora también dijo que habrían fotos de la reunión y admitió que el vieres, a través de un funcionario, le pidieron dos veces que se fuera del Gobierno Petro.



Desde Dubái, el presidente Petro se pronunció sobre la renuncia de Zamora y sobre la licitación de pasaportes.

'Yo le pedí la renuncia'

Juan Carlos Losada Perdomo, Director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería y Germán Calderón España, abogado de la Cancillería, en una de las audiencias de pasaportes.

Sobre el supuesto viaje a París, el Presidente respondió: "Hay que establecerlo, por eso hablo de una investigación". FACEBOOK

TWITTER

Desde Dubái, el mandatario le aseguró a medios que, por problemas diferentes, ya le había pedido la renuncia a Zamora: "En realidad, por problemas diferentes, desde antes que ocurrieran los hechos y es lo que se usa para no producir una afectación en la carrera profesional de una persona. En realidad tengo distancia sobre la manera como se ha llevado la defensa de la nación en varios temas y quiero profundizar de otra manera en eso que se llama defender el poder público, es decir, defender el interés general de la sociedad colombiana".



Y el Presidente agregó: “Quiero que exista una investigación penal, ya que un proceso de esos, con unas cláusulas que, en mi opinión, llevaban a un posible ganador, no podía ser, en mi Gobierno no. En mi Gobierno no se prefabrican licitaciones, cada vez que haya una licitación, haya competencia, se pueda escoger lo mejor, en calidad y en precio, que no necesariamente coinciden siempre en ambas cosas”.



Sobre los viajes a París dijo: "Hay que establecerlo, por eso hablo de una investigación".

Presidente Gustavo Petro habló del tema desde Dubái en donde se encuentra con el canciller Leyva.

Los empresarios que habría asistido

El presidente, Gustavo Petro, se refirió a la salida de Martha Lucía Zamora desde Dubái.

Se estaba hablado de la nueva licitación que se abrió para el suministro de pasaportes y visas que se caería en caso de que prospere una conciliación con Thomas Greg, como pide la Agencia. FACEBOOK

TWITTER

EL TIEMPO tuvo acceso a la información que le llegó a Zamora y allí se habla de una reunión en la segunda o tercera semana de noviembre.



Además de la supuesta asistencia de Jorge Leyva y de Losada, se habla de que uno de ellos habría llegado con empresarios españoles y árabes.



También se dice que se estaba hablado de la nueva licitación que se abrió para el millonario contrato de suministro de pasaportes y visas que se caería en caso de que prospere una conciliación con Thomas Greg, como está pidiendo la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.



Zamora anunció que entregará la información a Fiscalía y a Procuraduría para que se investigue.

¿Quién es Losada?

Hasta ahora, el Canciller no se ha pronunciado sobre los señalamientos de Zamora, aunque el presidente Petro desmintió que la hubiera increpado.



En cuanto al funcionario mencionado, Juan Carlos Losada Perdomo, EL TIEMPO estableció que es el director de asunto jurídicos internacionales de la Cancillería. Trabajó en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), como magistrado auxiliar, y como fiscal delegado ante los jueces penales, en la Unidad de Extinción.



También pasó por la Procuraduría y estuvo en el Ministerio de Transporte en 1995. Tampoco se ha pronunciado sobre los señalamientos de Zamora.

UNIDAD INVESTIGATIVA

