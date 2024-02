Pasaportes: estos son los documentos secretos que desatan tormenta en nueva licitación

Dentro de la mayor confidencialidad, los representantes legales de al menos una docena de empresas fueron citados el pasado lunes, 5 de febrero, a las instalaciones de la Cancillería para hacerles entrega de tres documentos que hacen parte confidencial de la nueva licitación para proveer pasaportes y visas.



Según les dijeron, se trata del llamado 'Anexo Técnico Confidencial', en el que se entrega información reservada sobre los elementos de seguridad de las libretas colombianas. Por eso, a todos les hicieron firmar un documento en el que se comprometían a no divulgarlos.

La anfitriona

Lida Rodríguez, coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos y asesora de la secretaría general de la Cancillería. Foto: Cancillería

La primera sorpresa para algunos es que el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar (mano derecha del suspendido Álvaro Leyva), fue apartado del nuevo proceso.



Sin embargo, la funcionaria que entregó los documentos confidenciales llamó la atención de varios de los interesados en la nueva licitación, que esta vez asciende a 416 mil millones de pesos y que se extenderá por 4 años.



"Los documentos los entregó Lida Magali Rodríguez Gutiérrez, asesora de la Secretaría General", le dijo a EL TIEMPO una fuente enterada. Y aseguró que es la misma que aparece en un documento que llegó a Casa de Nariño a mediados de 2023 en el que se denunciaba un presunto direccionamiento de la primera licitación a favor de la Unión Temporal, de la que había parte Thomas Greg.



"No entendemos por qué mientras el presidente Petro pregunta qué pasó con esa denuncia en la Fiscalía, en la Cancillería permiten que una de las funcionarias mencionadas en ese documento, junto con Salazar, participe en el nuevo proceso licitatorio", explicó la misma fuente.



Al respecto, fuentes de la Cancillería señalaron que no hay ninguna investigación penal abierta contra ningún funcionario que los inhabilite para seguir con sus funciones.

¿Nuevo pliego sastre?

Estos son los documentos confidenciales entregados a las empresas interesadas. Foto: EL TIEMPO

Pero las inquietudes van más allá. Al menos dos proponentes le dijeron a EL TIEMPO que hay dos elementos de fondo que los llevaban a asegurar que se siguen repitiendo las fallas que llevaron al presidente Petro a declarar desierta la anterior licitación y que hoy tienen encartado a Álvaro Leyva Durán.



Si bien las compañías interesadas se negaron a mostrar los documentos, EL TIEMPO tuvo acceso a varios de ellos cuyos originales reposan en la Cancillería.



Se trata del Anexo No. 6 con las especificaciones técnicas habilitantes; las especificaciones del servicio personalizado; el anexo técnico para los servicios web de impresión; las especificaciones técnicas de suministro de libretas y visas; y las especificaciones técnicas del servicio personalizado.



De acuerdo con al menos dos de las empresas interesadas en la licitación, en al menos una docena de especificaciones técnicas del pasaporte se está exigiendo cumplir exactamente las características que usa el grupo que lidera Thomas Greg, la compañía que presta actualmente los servicios y que demandó a la Cancillería por no haberle adjudicado el anterior contrato a pesar de cumplir los requisitos de ley.

'Las mismas condiciones de la licitación que se cayó'

El canciller Álvaro Leyva y Margarita Cabello. Foto: Archivo particular

"En otros países solo se le pide a los interesados presentar una muestra de los pasaportes que elaboran. Pero la Cancillería de Colombia exige que se entreguen muestras de pasaportes tal y como los está elaborando Thomas Greg en un detalle que desconcierta. Más aún si se tiene en cuenta que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en su asesoría a la Cancillería, advirtió que no se debían pedir ese tipo de muestras", explicó un empresario.



El documento de la OACI señala: "No es una práctica común pedir ejemplares a los proveedores en el momento de la presentación de las propuestas, ya que no son motivo de exámenes, ya que ningún proveedor (excepto el actual), podrá dar especímenes finales, por lo tanto, solo se favorecerá al actual proveedor".



Por eso, para algunos de los interesados en la nueva licitación, es un requisito excluyente que, de nuevo, deja por fuera a interesados en quedarse con el jugoso negocio.



EL TIEMPO accedió a las condiciones de seguridad que se están exigiendo y que, según los denunciantes, corresponde al modelo que aplica el actual contratista, incluidos colores, hilos de seguridad y fibrillas invisibles.

Colores y número de fibrillas

El proceso de la nueva licitación está en observaciones a los prepliegos. Foto: Cancillería

"Deberán presentar sensibilización en la masa contra alteraciones químicas (solventes orgánicos polares y no polares, con fibrillas invisibles con reacción fluorescente: azul - amarillo/verde, en cantidad mínima de 130 fibrillas por decímetro cuadrado", dice una de las especificaciones de la polémica.



Los interesados también aseguran que se está violando otra de las advertencias de la OACI relacionada con el laboratorio que debe señalar si las muestras de los interesados cumples o no las especificaciones.



En efecto, de nuevo se señala que será Migración Colombia la que se encargue de esa verificación, a pesar de que la OACI señaló: "Migración tienen un excelente equipo con grandes profesionales muy expertos en la materia, incluso con aparatos de precisión de alta tecnología de verificación y análisis de documentos de identidad, pero el laboratorio de migración lógicamente no cuenta con certificación de laboratorio (no es su objetivo) y no se recomienda que entre en el proceso de evaluación de ningún ejemplar".

¿Quién responde?

El secretario general de la Cancillería José Antonio Salazar y el canciller Álvaro Leyva. Foto: Cancillería

En la etapa de observaciones reservadas, varios oferentes dejarán por escrito estas objeciones, pero ahora no saben quién es el doliente de la licitación.



Leyva está suspendido y el secretario general de la Cancillería, apartado del proceso.EL TIEMPO contactó a Thomas Greg para conocer su postura sobre los nuevos señalamientos y desde allí aseguraron: "Thomas Greg no viola los acuerdos de confidencialidad pactados, por lo tanto, no nos referiremos al tema".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

