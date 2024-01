Pasaportes: los 8 testimonios que enredan al Canciller y la estrategia para defenderlo

En el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería colombiana, el ambiente se tornó tenso el miércoles hacia el mediodía, cuando EL TIEMPO reveló las medidas que la Procuraduría acababa de tomar en contra de su máxima cabeza.



La Sala de Instrucción del principal ente disciplinario del país calificó de gravísima y a título de dolo la conducta que Álvaro Leyva Durán desplegó dentro de la polémica licitación para contratar el suministro de visas y pasaportes, que alcanzaba los 599.000 millones de pesos.

Por eso, además de abrirle pliego de cargos, ordenó una medida accesoria que desató una tempestad en el Gobierno.



Los procuradores delegados Tatiana Moreno, Esiquio Sánchez (el ponente de la decisión) y Jesualdo Villero ordenaron que de manera inmediata Leyva fuera suspendido tres meses del cargo para que no obstaculizara la investigación y repitiera la presunta falta disciplinaria.

‘Decisiones caprichosas’



Incluso, señalaron que el ministro –el segundo en la línea de poder del gabinete del presidente Gustavo Petro y uno de sus hombres de confianza– ha desatendido de manera consciente la ley y las recomendaciones de las autoridades competentes, lo cual lleva a configurar un actuar “arbitrario” y “caprichoso”.



Un par de horas después de que este diario publicó apartes de la decisión, el presidente Petro empezó a referirse al caso.



Desde Guapi, Cauca, dijo que ya había vivido un escenario similar cuando fue alcalde de Bogotá: “Nos van a suspender ministros aquí y ministras allá. Esto ya lo vivimos en Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar, pues esa es la mentalidad de quienes, acostumbrados a dejar la gente abandonada, no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular, democrático”.

No nos van a dejar gobernar, esa es la mentalidad de quienes, acostumbrados a dejar la gente abandonada, no quieren que haya un ejemplo de lo que es un gobierno popular, democrático.

Luego dijo que la sanción se produce en momentos en que va a llegar al país el Consejo de Seguridad de la ONU y que no va a estar su Canciller para instalar el evento: “Se debilita el gobierno popular”.



Y más tarde extendió su preocupación al tema de los incendios: “Hay un desastre natural promovido por la crisis climática, los incendios. La entidad que debe dirigir eso se llama la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres. Y ¿dónde está el director? Suspendido. Tenemos que pedir ayuda internacional, hablar con Estados Unidos, la Unión Europea y con entidades del caso a nivel internacional para que vengan aviones, etcétera, y nos ayuden… Y, ¿dónde está el Canciller? Suspendido”.

Testimonios de sus pupilos



Y voces del Pacto Histórico hablaron de que el caso Leyva era otro episodio de un llamado ‘golpe blando’ contra el gobierno Petro para impedir que cumpla con sus propuestas.



Sin embargo, parte de la decisión de la Procuraduría se sustenta en testimonios de subalternos y hombres de confianza que depositaron solo en Leyva la responsabilidad de declarar desierta la licitación y convocado la urgencia manifiesta, dos decisiones que la Procuraduría califica como contrarias a la ley.



EL TIEMPO tuvo acceso a esas declaraciones que explican por qué hay tensión en la Cancillería. En efecto, al menos ocho de sus subalternos usaron palabras como sorpresa y desconcierto por la conducta del ministro. Y otros tomaron distancia.



Juan Carlos Losada, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería y hombre de absoluta confianza de Leyva, le aseguró a la Procuraduría que él no le realizó ninguna recomendación a Leyva acerca de la declaratoria de desierta de la licitación ni participó en la proyección de dichos actos.

La llamada de angustia



Además, indicó que Leyva fue quien determinó que no se podía adjudicar la licitación, “toda vez que había un único un oferente, y que no se respetaban los principios de igualdad; y respetando la política del Gobierno Nacional adoptó la decisión en ese sentido”.



Y Martha Lucía Zamora, entonces jefe de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, declaró que el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, otro alfil de Leyva, la llamó para indicarle que “estaba muy angustiado con lo que estaban viviendo con la licitación para los pasaportes, por cuanto había orden de paralizar la licitación y de no adjudicar el contrato”.



Según el relato de Zamora, a Salazar se le ofreció asesoría para que la Agencia lo apoyara en la revisión de documentos, ley y jurisprudencia.

Pero Leyva relevó a Salazar del proceso licitatorio cuando este estaba a punto de adjudicarle el contrato a la unión temporal de la que hacía parte la firma Thomas Greg, a pesar de que sus subalternos le dijeron que se cumplían los requisitos de ley.

Y aunque voces del propio Gobierno señalan a Salazar de favorecer a esa compañía con una especie de ‘pliego sastre’, dijeron otra cosa y contribuyeron a que a Salazar se le archivara el caso.



Maribel Osorio, del comité evaluador, declaró que a su juicio no se contemplaron condiciones restrictivas (que impidieran la participación de alguna compañía), y los requisitos fueron dados a conocer a las diferentes empresas que estuvieran interesadas en participar.



Otros funcionarios dijeron que les causó sorpresa que Leyva declarara desierta la licitación y que desconocían las razones por las cuales había reasumido el proceso de contratación, medida que no pasó por el grupo de licitaciones y contratos.

La estrategia



Expertos en el tema dijeron que las conductas que se le endilgan a Leyva también tienen efectos penales. Pero que es claro que el Presidente le está brindando absoluto respaldo.



Tras compartir un artículo de EL TIEMPO en su cuenta de X, el mandatario señaló: “El ministro de Relaciones Exteriores ha seguido mis instrucciones. No son caprichosas. No acepto pliegos de licitación sastre. La ley no los permite”.



Esa postura hace prever, para expertos, que hay una alta probabilidad de que el mandatario lo mantenga en el cargo después de la suspensión, si es que esta no se prorroga o dilate la suspensión.

Y es claro que el Pacto Histórico seguirá insistiendo en escenarios internacionales que detrás de estas decisiones hay un intento de atacar al Gobierno.



Leyva, que ha guardado silencio público, le dijo a su entorno que va a dar la batalla para no salir del gobierno por la puerta trasera, encartado.



Este sábado, el Presidente se volvió a referir al tema: “Al Canciller lo suspenden porque fue capaz de frenar un cartel de la contratación. Una sola empresa privada, cuyos propietarios fueron cuestionados legalmente, maneja pasaportes, elecciones, migración y pejes. La misma empresa cuyo software de escrutinios electorales fue cuestionado por el Consejo de Estado”.

Al canciller lo suspenden porque fue capaz de frenar un cartel de la contratación. Una sola empresa.privada , cuyos propietatios fueron cuestionados legalmente, maneja pasaportes, elecciones, migración y pejes.



Las otras voces de congresistas del Pacto Histórico sobre el caso

Voces del Pacto Histórico han salido a rechazar la conducta de Álvaro Leyva en torno a la millonaria licitación de pasaportes. La senadora Gloria Flórez tuvo un fuerte encuentro con Leyva en medio de un debate de control político al que fue citado en diciembre pasado, en el que le pidió detalles del caso. Además de calificarlo de irrespetuoso, se declaró insatisfecha con las explicaciones.



Y su compañera de bancada, Jahel Quiroga, habló del maltrato a Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica: “Quiero sentar mi voz de protesta con el tratamiento del canciller (...). No es la primera vez”. Zamora, otrora ficha del Gobierno, ha sido enfática en el riesgo para la Nación de perder la demanda radicada por Thomas Greg –por $ 117.000 millones– por la declaratoria de desierta de la licitación sin sustento legal.

