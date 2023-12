Pasaportes: lo que dijo Martha Zamora de la cita en París del hijo del canciller Leyva

En algunos sectores de la izquierda no descartaban que Martha Lucía Zamora, la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, fuera una de las postuladas en la terna presidencial para Fiscal General. De hecho, al inicio del gobierno Petro sonó como ministra de Justicia luego de estar en su empalme.



Pero la reconocida abogada no solo terminó despedida del Gobierno sino, además, como la protagonista de un nuevo episodio de ‘fuego amigo’ en torno a un espinoso y millonario tema: la nueva licitación en la Cancillería para el suministro de visas y pasaportes, por 599 mil millones de pesos.

El hijo de Álvaro Leyva

Jorge Leyva Valenzuela, hijo del canciller Álvaro Leyva. Foto: Archivo particular

Zamora completa 5 horas en declaraciones –en la Fiscalía y en la Procuraduría– entregando información sobre una denuncia que le llegó en un mensaje cifrado.



La reconocida abogada, a quien el Gobierno dice haber despedido por temas diferentes al de los pasaportes, entregó detalles de una reunión en París en donde Jorge Leyva, el hijo del canciller Álvaro Leyva, habría abordado el tema de la nueva licitación con un par de interesados.



Zamora ratifica que en el mensaje que le enviaron se hablaba del Hotel Le Grand de París como escenario; y de uno de los hombres de confianza del Canciller como otro de los interlocutores.

¿Alemanes en Le Grand?

Juan Carlos Losada rindió declaración hoy en la Procuraduría. Foto: Archivo particular

El hombre de confianza del que hablaba el mensaje es Juan Carlos Losada, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, quien ha estado al tanto de la accidentada primera licitación de pasaportes, que se declaró desierta por orden presidencial.



Zamora (y otras fuentes consultadas por EL TIEMPO) aseguran que en el mensaje también se señala que a Le Grand se presentaron empresarios o inversionistas, ligados a una firma alemana interesada en el contrato de los pasaportes.



EL TIEMPO estableció que cuando se le pidió a Zamora copia del mensaje –que le llegó con el título ‘Ojo a esta reunión’– se borró porque era temporal. Pero dijo que tomó nota.



"Intenté tomarle foto o pasárselo a otra persona, pero no fue posible por el tipo de mensaje que era y que yo no conocía", explicó Zamora en diálogo con EL TIEMPO.



Y confirmó que en este se mencionaba tanto a empresarios e inversionistas alemanes, como la presencia de tres personas de nacionalidad colombiana.

Martha Lucía Zamora en diligencia en Procuraduría. Foto: Procuraduría

La versión de Leyva hijo y de Losada sobre el encuentro

Vladimir Fernández, secretario saliente de la Oficina Jurídica de Palacio. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Para corroborar sus afirmaciones, su celular sería objeto de una revisión técnico-forense. En todo caso, antes de que EL TIEMPO estableciera que el mensaje ya no existe, al menos en el celular de Zamora, Leyva hijo y su amigo Losada admitieron el encuentro.



Sin embargo, aseguran que se debió al desplazamiento de Losada –del 4 al 10 de noviembre– a la Tercera Sesión de negociaciones sobre la modernización del Convenio de Extradición entre los gobiernos de Francia y Colombia.



Como Losada no conocía París, Leyva hijo dijo que se ofreció a mostrarle la ciudad. Y ambos negaron la presencia de terceros y mucho menos de empresarios interesados en la licitación de pasaportes que se cocina.



De hecho, Jorge Leyva aseguró que los señalamientos de Zamora se deben a que está dolida porque la sacaron del Gobierno.



Al respecto, Vladimir Fernández, secretario Jurídico de Presidencia, le aseguró a EL TIEMPO que la funcionaria salió por razones diferentes al tema de pasaportes, tal como lo dijo el presidente Gustavo Petro mientras se encontraba en Dubái.

Desde Casa de Nariño aseguraron que venían buscando el remplazo de Zamora desde hace un mes. Foto: Unidad Investigativa

Y, con nombres concretos, agregó que desde hace al menos un mes ya se le había ofrecido el cargo a otros juristas reconocidos.



Según fuentes del alto Gobierno, en comités en Casa de Nariño se habían analizado decisiones, un desplazamiento clave al exterior y manejos internos de la entidad a cargo de Zamora que irían en contra de directrices del Presidente.



Zamora, sin embargo, le dijo a EL TIEMPO que nunca hubo reclamo alguno desde Casa de Nariño.

Movimientos migratorios

EL TIEMPO estableció que para despejar las dudas de la cita en París se pedirán los movimientos migratorios de al menos cuatro personas, de tres nacionalidades diferentes, para saber si coincidieron para esas fechas y si tienen como denominador común el tema de los pasaportes.



Mientras eso sucede, hay otra persona mencionada en esta trama: el abogado Álex Vernot, cuya esposa es la recién nombrada representante de Colombia en la Unesco con sede en París.



Zamora afirmó en varias ocasiones que en el mensaje se mencionó que Vernot estuvo en la cita en Le Grand.



En una primera comunicación Vernot le dijo a EL TIEMPO que es falso. Además, que si bien conoció a Juan Carlos Losada en ese viaje a París, fue en el lobby del hotel donde se estaba alojando su amigo Jorge Leyva, y no en el Le Grand.

Juan Carlos Losada Perdomo, Director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería y Germán Calderón España, abogado. Foto: Archivo particular

Seguro hay un plan detrás de esto y se me ocurren dos cosas. La doctora Zamora fue mi abogada (dentro del caso Hyundai) y yo la retiré. No sé si le generó un deseo vindicativo contra mí”: Vernot. FACEBOOK

TWITTER

Losada dio la misma versión en la Procuraduría y agregó que de lo único que habló con Vernot fue del tema de la extradición.



De hecho, aunque en el pasado Losada fue fiscal dentro de uno de los procesos del llamado escándalo de la Hyundai –donde Vernot fue abogado de Carlos Mattos y luego procesado– aseguran que solo se conocieron en noviembre pasado en París.



En una segunda llamada, se le preguntó a Vernot por qué se insiste en su presencia en la reunión y respondió: “No sé. Seguro hay un plan detrás de esto y se me ocurren dos cosas. La doctora Zamora fue mi abogada (dentro del caso Hyundai) y yo la retiré. No sé si le generó un deseo vindicativo contra mí”.



Además, dijo que era probable que Zamora creyera que él estaba detrás de su salida y se quiera “sacar el clavo”. Pero enfatizó en que fue decisión del Gobierno, como dijeron los medios de comunicación.



Y señaló que otro posible trasfondo es que “los interesados en la primera licitación están volteando la historia sobre una segunda licitación que no existe, para alejar la atención sobre la primera, en donde medios y participantes dijeron que era un ‘pliego sastre’, a la medida de Thomas Greg y de sus supuestos dueños, los señores Bautista”.

¿Reunión con Thomas Greg?

Juan Pablo Estrada, apoderado Thomas Greg. Foto: Archivo particular

“Yo más bien le preguntaría a la doctora Zamora si, ¿ella o alguno de sus colaboradores sostuvieron alguna reunión con los señores Bautista, sus representantes o algún abogado de ellos? Esperemos. Al final, todo se sabe”, señaló Venot.



EL TIEMPO consultó el punto a Thomas Greg y aseguraron que asistieron a la sede de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para expresar que tenían ánimo conciliador antes de demandar a la Cancillería por declarar desierta la primera licitación en la que ellos resultaron ganadores.



Al respecto, Zamora le dijo a EL TIEMPO que no conoce a los Bautista ni a otros empresarios interesados en el tema pasaportes y descartó cualquier animadversión contra Vernot.



Además, que la reunión en la agencia en la que ella estuvo, fue solicitada vía correo por el apoderado de Thomas Greg.



Thomas Greg estima en 117 mil millones de pesos los daños por la declaratoria de desierta de la licitación, a pesar de que ellos cumplieron los requisitos de ley.



Sobre la reunión en la agencia agregan que el ingreso de su apoderado, Juan Pablo Estrada, y de Tulia Navas, representante legal de la compañía, están registrados. En ese escenario –donde estaba Zamora con dos funcionarios más– expusieron una fórmula conciliatoria. De hecho, esa oferta figura en los 16 folios del ‘Análisis de Solicitud de Conciliación Extrajudicial’ que expuso la Agencia en el comité de conciliación de la Cancillería en audiencia reservada.



Y Casa de Nariño tiene copia.

Lo que se viene

César Méndez, director técnico de la Agencia Jurídica del Estado. Foto: Archivo particular

Allí, César Méndez, director técnico de la Agencia, dejó claro el alto riesgo de perder la eventual demanda de Thomas Greg y la debilidad jurídica de la resolución en la que se declaró desierta la primera licitación.



Ese día estuvieron presentes, entre otros, Losada, como representante del Canciller; el abogado Germán Calderón España, como apoderado de la entidad; y Zamora. Ella dice que asistió por solicitud directa del Canciller, quien se ausentó.



En los próximos días llamarán a declarar a otros mencionados; se solicitarán movimientos migratorios de personas y no se descarta pedir colaboración de autoridades francesas, que suelen interesarse en posibles irregularidades en contratos con multinacionales.

Los testigos del supuesto maltrato de Álvaro Leyva

El canciller Álvaro Leyva. Foto: El Tiempo

Martha Lucía Zamora también dijo en Fiscalía y en Procuraduría que hay tres testigos (más cámaras de seguridad) del episodio en Casa de Nariño en el que asegura fue increpada por el Canciller Leyva por la solicitud de conciliación con Thomas Greg.



Zamora asegura que ese día estaban con ella tres funcionarios de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado: Mauricio Moncayo, secretario general; Paula Robledo, directora de políticas y estrategias; y Jeniffer Díaz Ramírez.



Además, pidió que se revisara el video de la audiencia con el comité de conciliación de la Cancillería en donde queda constancia que ni Juan Carlos Losada -representante del Canciller- ni el abogado Germán Calderón, presentaron argumentos para oponerse a la conciliación.



Sobre el supuesto maltrato verbal del Canciller a Zamora, por el que la se le abrió una indagación en Procuraduría, tanto Álvaro Leyva como el presidente Gustavo Petro lo salieron a desmentir.

