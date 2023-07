Mientras el canciller Álvaro Leyva se encontraba en Nueva York, en el Consejo de Seguridad de la ONU, en Bogotá se retomaba un tema que ha generado críticas de fondo a su cartera: la licitación para el suministro y personalización de pasaportes.



Están en juego 599.000 millones de pesos, dentro de un proceso que se tuvo que congelar por 26 días tras denuncias sobre presunto favorecimiento a una de las compañías en competencia y por el supuesto lobby de dos poderosos españoles en favor de una empresa europea.

Cancillería

¿No hubo ajustes?

Pero la mañana del 12 de julio, en la sede de la Cancillería, se adelantó la audiencia en la que se recibirían las propuestas de los interesados y, además, unas muestras del producto que se habían solicitado en los pliegos.



Empresas húngaras, alemanas y portuguesas, entre otras, estaban interesadas en presentarse.



Sin embargo, solo aparecieron el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) dos oferentes.

Este es el pasaporte colombiano.

Una de estas, la Unión Temporal Libretas 2023 –conformada por las firmas Cadena S. A., Cadena Courrier S. A. S. y la Imprensa Nacional-Casa Da Moeda S. A. Y la otra, la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada por Thomas Greg & Sons de Colombia S. A., Thomas Greg Express, Seguridad Móvil de Colombia, Tomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S. A., Thales Colombia S. A. y Thales DIS Finland Oy.



Y, a última hora, el representante de la UT Libretas 2023 se negó a entregar las muestras y dejó unas constancia en la que asegura que no fue cierto que la Cancillería hubiera ajustado los pliegos –como lo dijo– tras la polémica desatada.

Álvaro Leyva

Ya antes, EL TIEMPO había revelado dos cartas de las firmas Mühlbauer ID Services GmbH (alemana) y Banknote Printing Shareholding Company (húngara) en las que decían que “el pliego actual disuade la libre competencia y bloquea la aparición de múltiples licitadores, ya que no refleja la realidad del mercado e impide la entrada de nuevas empresas interesadas”.



Además, aseguraron que resultaba evidente que eran insuficientes los tiempos estipulados en el cronograma para la preparación de una oferta de condiciones técnicas, financieras y jurídicas requeridas.



Incluso, pidieron que se modificara los plazos de la licitación e implementación para que fueran acordes con los tiempos del mercado y los estándares internacionales. Además, se pidió eliminar los requerimientos que –en su criterio– desincentivan la participación de proponentes extranjeros al establecer preferencias geográficas injustificadas.

La constancia



Y el documento que radicó la UT Libretas 2023 va en similar tenor. Allí se asegura que desde que se celebró la anterior licitación de pasaportes (en 2019), que culminó con la adjudicación del contrato vigente con Thomas Greg & Sons, se cuestionó tanto las especificaciones técnicas como el pliego de condiciones.



La razón: contener requerimientos y fijar plazos excesivamente estrechos que impedían o dificultaban considerablemente la participación de terceras empresas en condiciones de igualdad de oportunidades y libre competencia, como lo imponen los principios y normas que rigen la contratación estatal.

Captura de la constancia escrita por la firma.

De hecho, ese proceso está demandado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.



Además, manifestaron que “en múltiples ocasiones se puso de presente a la Cancillería que una de las principales barreras en los procesos de licitación de pasaportes era el escaso tiempo entre su apertura y el inicio de la ejecución del correspondiente contrato, por lo que resultaba prudente que la nueva licitación iniciara con al menos seis meses de antelación.

De hecho, son enfáticos es que las condiciones en las que se reanudó el certamen no difieren de las publicadas en mayo, que fueron objeto de observación por la mayoría de las empresas interesadas.



Hablan de que se hicieron tan solo pequeños ajustes, que no modifican la generalidad y mayoría de las objeciones. Y sostienen que la Cancillería “acomete una licitación que favorece sin duda al actual contratista (Thomas Greg) y torna prácticamente imposible la participación plural en igualdad de condiciones”.

La firma húngara envió una carta a la Cancillería cuestionando la licitación.

Por tal motivo dicen que se vieron forzados a no participar en la licitación, no obstante su reiterado interés y reunir las condiciones de experiencia.



EL TIEMPO se comunicó con voceros de Veridos México S. A. –otra de las empresas interesadas– para conocer por qué tampoco siguieron con el proceso, pero manifestaron que no estaban autorizados para hablar sobre el tema.



Sin embargo, voceros de un par de empresas más manifestaron que su retiro de la licitación se dio por los mismos señalamientos: un presunto favorecimiento a Thomas Greg.

El Canciller Álvaro Levya

¿Qué viene ahora?

El 18 de julio se conocerá la evaluación y de la propuesta presentada por la UT Pasaportes 2023. Y el primero de agosto próximo se celebrará la audiencia de adjudicación del millonario contrato.



En el entretanto se le hizo un otro sí a Tomas Greg & Sons para que continúe con la ejecución de las actividades requeridas en el contrato.



EL TIEMPO consultó con la Cancillería sobre la reunión de la mañana de ayer y sobre si emitirán un pronunciamiento oficial sobre el tema, pero al cierre de esta edición no habían respondido.

UNIDAD INVESTIGATIVA

