Exclusivo: la pelea en Cancillería de dos alfiles de Álvaro Leyva por caso pasaportes

Silvia Carrizosa es una de las funcionarias a la que se atribuye poder e influencia en la Cancillería, algunos aseguran que es cuota de Jorge Leyva, el hijo del Canciller Álvaro Leyva.



El cargo que ocupa Carrizosa, hija del excongresista conservador Jesús Ángel Carrizosa, es el de directora de Talento Humano, lo que le dio derecho a tener una silla en el Comité de Conciliación en donde se discutió llegar a un posible acuerdo para frenar la demanda que anunció Thomas Greg por la declaratoria de desierta de la primera licitación de pasaportes por 599 mil millones de pesos.

Pulso entre poderosos

El canciller Álvaro Leyva. Foto: EFE - Embajada de Israel

Por eso, llamó la atención que en plena discusión sobre si se conciliaba con Thomas Greg, Carrizosa pidiera que se prescindiera de los servicios del apoderado de la cancillería, designado por el propio Álvaro Leyva Durán.



Se trata del conocido abogado Germán Calderón España, quien se conectó virtualmente a la audiencia del comité de Conciliación.



Dos personas que estuvieron en el lugar, aseguraron que Carrizosa le insistió a calderón España, para que expusiera una postura oficial sobre la propuesta de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de que se llegara a un acuerdo extrajudicial para evitar una posible condena.

Juan Carlos Losada Perdomo, Director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería y Germán Calderón España, abogado. Foto: Archivo particular

"El doctor Calderón España y el doctor Juan Carlos Losada —cuya oficina lo contrató— se abstuvieron de dar un concepto o de argumentar la legalidad de la declaratoria de desierta. La doctora Carrizosa insistió e incluso le dijo al apoderado de la Cancillería que él había participado en la estructura de la resolución en la que se declaró desierto el proceso", le dijo a EL TIEMPO una fuente de Cancillería.



Y agregó que ante la negativa de Calderón España, Carrizosa propuso que se discutiera de inmediato que se le cancelara el contrato como asesor y apoderado de la Cancillería, que se suscribió desde la oficina de Losada: La dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales.

'Tengo el respaldo del Canciller'

Juan Carlos Losada Perdomo, director de asuntos jurídicos internacionales de la Cancillería. Foto: Archivo particular

En el video de la audiencia quedó todo grabado, incluso, el hecho de que dijeron que la permanencia de Calderón en la Cancillería no estaba en el orden del día.



EL TIEMPO se comunicó con Calderón España, quien empezó por asegurar que es falso que él haya participado en creación de la resolución de declaratoria de desierta y le admitió a EL TIEMPO que es cierto que la jefe de talento humano manifestó que debía prescindir de sus servicios.



"Ella sí dijo eso, pero a término personal. Quien manda en el ministerio es el Canciller, a mí me contrataron para defender los intereses de la Cancillería", dijo el experto constitucionalista y en derecho constitucional y administrativo.



Y agregó: "Yo le comenté al canciller la situación y él me dijo que cuento con su respaldo”.

Abogado de Losada

Este es el oficio de la Procuraduría en el que se archiva la investigación contra Losada. Foto: EL TIEMPO

Calderón España también le dijo a EL TIEMPO que no hay ninguna inhabilidad en el hecho de que él sea abogado de varios miembros de la carrera diplomática, incluido de la persona que lo contrató: Juan Carlos Losada.



Este último aparece en un expediente por la supuesta pérdida de 500 folios de un expediente de la JEP.



Calderón España manifestó que el caso ya fue archivado en Procuraduría y que en Fiscalía no los han llamado.



Losada además fue mencionado por Martha Lucía Zamora, la saliente directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, de haber asistido a la reunión en París con Jorge Leyva, en la que se habría hablado de la licitación que se cocina y de la supuesta presencia de empresarios interesados en el millonario contrato.

Martha Lucía Zamora en diligencia en Procuraduría. Foto: Procuraduría

Sobre este caso, Losada ha dicho que su viaje a París, se debió a la asistencia a la Tercera Sesión de negociaciones sobre la modernización del Convenio de Extradición entre los gobiernos de Francia y Colombia.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Como Losada no conocía París, Jorge Leyva dijo que se ofreció a mostrarle la ciudad. Y ambos negaron la presencia de terceros y mucho menos de empresarios interesados en la licitación de pasaportes que se cocina.

