La evidencia de que Cancillería busca arreglo con Thomas Greg; ¿qué dice Presidencia?

Hace 24 horas, un trino del presidente Gustavo Petro parecía haber frenado un encuentro entre la Cancillería, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la firma Thomas Greg, en el que se buscarían acuerdos extrajudiciales a raíz de una posible demanda de esta última por haberse declarado desierta la licitación para el suministro de pasaportes y visas.



"He ordenado que se abra un proceso licitatorio limpio y sin fórmulas que lleven a un solo proponente predeterminado. Las licitaciones de un solo proponente no van en mi administración. Si alguien gana que sea por competencia, en esta administración no hay derechos heredados", aseguró Petro en sus redes.

He ordenado que se abra un proceso licitatorio limpio y sin fórmulas que lleven a un solo proponente predeterminado.



Las licitaciones de un solo proponente no van en mi administración. Si alguien gana que sea por competencia, en esta administración no hay derechos heredados.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 29, 2023

Juan Pablo Estrada, abogado de Thomas Greg, y Álvaro Leyva, canciller

Sin embargo, tal como lo había anunciado EL TIEMPO, la mañana de este jueves se inició la audiencia de conciliación entre la Cancillería y la firma Thomas Greg, que solo duró una hora y que fue suspendida.



En el encuentro, el comité de conciliaciones de la Cancillería acogió la solicitud de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado de sentarse a explorar un acuerdo extrajudicial.

El acta

Acta Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Y aunque Martha Lucía Zamora, cabeza de la Agencia de Defensa, no asistió a la conciliación, su solicitud de buscar vías de arreglo para evitar un daño al fisco fue acogida por todas las partes.



De hecho, Juan Pablo Estrada, apoderado de Thomas Greg, hizo una propuesta en la que se contemplaría renunciar a la exigencia de esa firma de 10 mil millones de pesos en perjuicios.



Además, la multinacional propuso otras variables que, cuantificadas sumarían $3.710 millones de pesos a favor de la Cancillería, distribuidos de la siguiente manera: un grupo de bienes de activos que a la fecha se encuentran en comodato y que tendrían que ser retornados por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Unión Temporal, consecuencia de la ejecución y cumplimiento de obligaciones del contrato al declararlo desierto, por una suma de 12.388.404 millones de pesos.



Otra variable pretende otorgar un mes de servicio de formalización sin costo alguno; es decir si se autoriza la ejecución del contrato se entregaría un mes del servicio. De acuerdo con Thomas Greg, el promedio de formalizaciones que se hacen por mes es de 45 mil, y cada una está tasada en 7.973 pesos, lo que sumaría 358.785.000 pesos.

Dentro de la propuesta también se incluye habilitar de manera permanente la planta de contingencia ubicada en Miami.



Tras advertir el ánimo conciliatorio, la procuradora 119 Judicial II encargada de la audiencia, suspendió la diligencia y citó para el 15 de diciembre a las 9 de la mañana. Así quedó consignado en un acta que EL TIEMPO conoció en exclusiva.

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Con acompañamiento de la Procuraduría

Martha Lucía Zamora, directora Andje.

"La suscrita secretaria técnica del comité de conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio certifica que el Comité de Conciliación, en sesión extraordinaria celebrada el 24 de noviembre de 2023, manifestaron su posición, así: Los miembros del Comité aprueban la recomendación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, consistente en hacer mesas de trabajo con el convocante y con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con miras a buscar posibles fórmulas de conciliación”, se lee en el acta.



La Procuraduría ofreció hacer acompañamiento a esas mesas, una condición que también planteó desde un comienzo la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Al respecto, el Ministerio Público destacó el ánimo conciliatorio de ambas partes y las instó a las partes a que con su apoyo, continúen en la búsqueda de fórmulas de arreglo, y recordó su deber constitucional “velar porque el acuerdo no vaya a afectar el patrimonio público ni el orden jurídico, ni los derechos ni las garantías fundamentales”.



A instancias de la Procuraduría Thomas Greg propuso la fórmula conciliatoria, siempre y cuando que la Cancillería y su fondo rotatorio acceden a revocar el acto administrativo que declaró desierta la licitación de pasaportes y permiten la ejecución del contrato por la Unión temporal como único oferente con puntaje favorable.



Ahora, el comité deberá revisar la nueva propuesta de Thomas Greg y el próximo 15 de diciembre se sabrá si la conciliación fracasa o si la firma seguirá adelante con la demanda.

