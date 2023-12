Exclusivo: la certificación de Cancillería sobre pasaportes, en contravía de Leyva

La Cancillería ya emitió una certificación oficial en la que señala que decidieron (por una votación de 3 a favor y uno en contra) entrar a conciliar con la firma Thomas Greg ante el anuncio de que los demandaría por declarar desierta la licitación de suministro de pasaportes y visas en la que ellos resultaron elegibles con mil puntos.



Tal como lo reveló EL TIEMPO en primicia, la decisión fue tomada en un acalorado comité de conciliación que duró 5 horas y en la que el único voto a favor de no conciliar fue el del canciller Álvaro Leyva, quien envió pistura desde Haití.

Derrotado por sus subalternos

Juan Carlos Losada Perdomo, director de asuntos jurídicos internacionales de la Cancillería. Foto: Archivo particular

Además de votar no, Leyva relevó en el Comité a Juan Carlos Losada, a quien le había dado su representación.



Losada es el mismo de la reunión en París, con Jorge Leyva, hijo del Canciller, en donde según denuncias se habló de la nueva licitación que se está cocinando.



Este diario estableció que los tres votos a favor fueron de Paola Ramírez, jefe de la oficina Jurídica interna; Silvia Carrizosa, jefe de talento Humano; y el director administrativo y financiero, Eduardo Franco Solarte.



Fuentes de la Cancillería señalaron que la decisión del Comité es vinculante y que Leyva la debe acatar. De hecho, ya emitieron una certificación que EL TIEMPO revela.

La certificación

Esta es la certificación de la Cancillería en la que acepta conciliar con Thomas Greg. Foto: EL TIEMPO

"La suscrita secretaría técnica del Comité de conciliación certifica: Que el Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de diciembre de 2023, manifestó su posición, así", dice el encabezado de la certificación.



Y agrega: “Atendiendo a lo señalado por la Contraloría General de la República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la recomendación del apoderado Germán Calderón España, el Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, concilia la pretensión presentada por el convocante de revocar las Resoluciones 7485 y 7540 de 2023, en el entendido de que esta implica el ejercicio discrecional de la competencia, contemplada en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, que reza: “ARTÍCULO 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos".

¿Qué sigue?

La licitación fue declarada desierta por el canciller Leyva. Foto: Archivo particular

Y entra a enumerarlos: "1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley; 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él, 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.



Y remata señalando: "Razón por la cual, las pretensiones subsidiarias de indemnización económicas por presuntas utilidades dejadas de percibir y presunto daño reputacional no resultan procedentes a la luz de lo contemplado en el artículo 107 de la Ley 2220 de 2022”.



La postura de la Cancillería, en contravía de Leyva, será comunicada hoy, a la procuraduría judicial que estaba adelantando la posible conciliación. Y de ser aprobada, debe tener el visto bueno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

