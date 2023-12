Pasaportes: Losada, el hombre de reunión en París, citado a diligencia en Procuraduría

Desde el pasado martes 5 de diciembre, han sido citados por la Procuraduría dos funcionarios del alto gobierno relacionados con el episodio de una cita en París en donde se habría ventilado información sobre la millonaria licitación de pasaportes que el gobierno Petro echó a andar después de declarar desierto el anterior proceso.



Martha Lucía Zamora, la saliente directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, declaró durante más de 3 horas, el pasado 6 de diciembre y entregó detalles del mensaje cifrado en donde se aseguró que al encuentro asistieron Jorge Leyva, el hijo del canciller Leyva; el abogado Álex Vernot (que negó la información) y Juan Carlos Losada Perdomo.

Jorge Leyva Valenzuela, hijo del canciller Álvaro Leyva. Foto: Archivo particular

Tal como EL TIEMPO lo anticipó Losada Perdomo, director de asuntos jurídicos internacionales de la Cancillería, se conectó hoy jueves, 7 de diciembre a las 11 de la mañana, a la audiencia virtual.



La Procuraduría quiere establecer el rol que cumplió Losada en el nuevo proceso licitatorio, luego de que se declarara desierto el primero.



Además, cuál fue su postura en el comité de conciliación en donde se habría votado por unanimidad que, tal como lo recomendó la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, de entrar a conciliar con Thomas Greg, para desactivar la demanda por 117 mil millones de pesos que anunciaron contra la Cancillería.



La suma obedece al hecho de haber sido elegidos dentro del proceso legal que por orden presidencial se declaró desierto. El procurador del caso también pidió el informe publicado por EL TIEMPO, en donde se habla de una indagación contra Losada, por la desaparición de 500 folios de un proceso de la JEP.

¿Qué han dicho extraoficialmente Losada y Leyva?

Jorge Leyva, hijo del canciller Álvaro Leyva y Juan Carlos Losada, director de asuntos jurídicos de Cancillería. Foto: Archivo particular

Martha Lucía Zamora, directora Andje. Foto: Captura de pantalla

Tanto Jorge Leyva como Juan Carlos Losada han coincido en que son viejos amigos y en que, a raíz del desplazamiento oficial de este último a París, el hijo del Canciller lo acompañó a visitar algunos lugares emblemáticos.



Losada hizo esa afirmación bajo juramento en un comunicado que, según reveló el Reporte Coronell, fue elaborado por Jorge Leyva, según lo muestra la metadata del documento.



“Terminadas las reuniones institucionales, durante algunos días me encontré con Jorge Leyva Valenzuela, quien me honra con mi amistad. Bajo su guía visité varios lugares de interés, turístico e histórico. Entre los temas personales de nuestras conversaciones, recordamos mi condición de víctima del conflicto, por el nefasto asesinato de mi hermano Jaime Lozada Perdomo, a manos de las FARC hace 18 años, precisamente, el pasado 3 de diciembre y que aún no superamos familiarmente”, dice el documento de supuesta autoría de Perdomo.

La declaración de Thomas Greg

Juan Pablo Estrada, abogado de Thomas Greg. Foto: Archivo particular

Tal como lo reveló este diario en primicia, otro que ya fue escuchado es el apoderado de Thomas Greg, el administrativista Juan Pablo Estrada, quien estuvo declarando el martes, 5 de diciembre dentro del proceso que se abrió de oficio en contra del canciller Álvaro Leyva y de su secretario general, José Antonio Salazar, por declarar desierto el primer proceso licitatorio.



Durante al menos una hora, Estrada fue interrogado sobre el trámite que cumplió Thomas Greg y la demanda, por 117 mil millones de pesos, que anunciaron contra la Cancillería, por lo que consideran presuntas irregularidades en la declaratoria de desierta del contrato a pesar de haber sido calificados con el máximo puntaje.

