'El Presidente me está exponiendo al decirme traidor': dice secretario de Cancillería

¿El canciller Luis Gilberto Murillo sabía que el secretario general José Antonio Salazar iba a adjudicar la millonaria licitación de pasaportes? ¿Es un 'mandado' para salvar a Álvaro Leyva? ¿Está en firme la adjudicación aunque no se haya subido al Secop? ¿Qué piensa Salazar de que el presidente Petro lo señale de haber traicionado al Gobierno?



El secretario general de Cancillería accedió a responderle a EL TIEMPO estas y otras preguntas sobre su decisión de entregarle el contrato de 599 mil millones de pesos al grupo de Thomas Greg.

Álvaro Leyva, el presidente Gustavo Petro y Luis Gilberto Murillo. Foto: X @LuisGMurillo

¿Qué opinión le merece que el Presidente lo califique de traidor?

Yo espero que el señor Presidente salga de ese error de alguna manera. Yo soy un hombre leal, cumplidor del deber, cristiano y obro como manda la constitución y la ley.



¿Sabía el canciller Murillo que usted iba a adjudicar la licitación?

El señor canciller me restableció la representación legal del Fondo Rotatorio de la Cancillería y yo entendí cuando él hizo esa delegación que la instrucción que me daba era cumplir con la constitución y la ley y obrar correctamente y eso es lo que he hecho.



¿Cuando usted dice obrar correctamente quiere decir que Álvaro Leyva no obró correctamente al declarar desierta la licitación?

No. Son apreciaciones jurídicas que admiten discusión, admiten controversia y yo he respetado y he tenido otra interpretación jurídica.

El secretario general de la Cancillería José Antonio Salazar y el canciller Álvaro Leyva. Foto: Cancillería

'La decisión está en firme'

Usted mismo dijo que le bloquearon el acceso a Secop y que no alcanzó o a subirla. ¿Eso quiere decir que es inválida o usted alcanzó a notificarle a Thomas Greg?

No, los actos administrativos que se expidieron son de tal naturaleza que entran a regir con su expedición. Fueron expedidos, enumerados con todas las foralidades legales. Cuando ya estaba en vigencia se intentó hacer su publicación a través de Secop que es el sistema de comunicación de la contratación estatal y ya me habían bloqueado. Esa conducta de bloquearme el Secop siendo yo el ordenador del gasto tiene una irregularidad bastante grave.



¿Y usted la va a denunciar?

Yo tengo que informarme primeramente de lo ocurrido, acostumbro como ciudadano a cumplir con los deberes y uno de los deberes de los ciudadanos es denunciar las conductas que sean delictivas.

El presidente Gustavo Petro aseguró que firmará la insubsistencia de Salazar. Foto: X: @petrogustavo

'Las resoluciones que yo expedí no tienen recurso'

¿Si el Gobierno quiere tumbar la decisión que usted profirió que camino tiene que seguir?

Las resoluciones que yo expedí no tienen recurso de ninguna clase por la misma naturaleza que les da el ordenamiento y el procedimiento de lo contencioso-administrativo.



¿Alguien de Casa de Nariño lo ha llamado para pedirle que renuncie o se vaya inmediatamente de Cancillería?

Absolutamente nadie. Además, eso tiene que surtir un procedimiento. La declaratoria de insubsistencia que anunció el señor Presidente tienen que plasmarla en un acto administrativo y me tienen que notificar y la ley establece un recurso de reposición a mi favor respecto de ese acto. Cuando sea notificado, tomaré la decisión de si recurro o no recurro para los fines pertinentes.

'No soy un hombre presionable'

Luis Gilberto Murillo, embajador y canciller encargado. Foto: Cancillería

¿Usted ha sido presionado en algún momento por el Gobierno para tomar alguna decisión, relacionado con el tema de pasaportes?

Yo no soy un hombre presionable en ninguna manera ni en ninguna forma. Yo esta mañana me llené de valor y tomé la decisión que debía haber tomado. Estudié el caso todo el fin de semana, no salí de mi casa, me llené de valor y firmé la resolución.



Le vuelvo a preguntar ¿usted se lo consultó a Murillo, quién fue el que le devolvió el viernes las facultades para intervenir en la licitación o no se lo consultó?

No se lo consulté porque no tenía la obligación de consultarle. Yo actué como representante legal del Fondo Rotatorio y esa capacidad jurídica es propia de representante legal.

Álvaro Leyva, canciller suspendido. Foto: EL TIEMPO / Archivo Particular

Hay quienes dicen que usted con este acto lo que está haciendo es lanzarle un salvavidas jurídico a su amigo Álvaro Leiva porque se tumbaría las pretensiones de la demanda de Thomas Greg y ya no tendría ningún sentido que lo investigaran ¿usted que responde a quienes dicen que usted está haciendo como un mandado para salvar a Álvaro Leiva?

Mis decisiones tienen como única finalidad cumplir con el deber como funcionario público, evitar al Estado un detrimento patrimonial que se veía venir porque la demanda anunciada por Thomas Greg se cae de su peso al desaparecer del ordenamiento jurídico el acto administrativo que retiré y garantizar a los colombianos que tendrán pasaporte. Además, concluir un proceso licitatorio transparente, limpio y claro que se inició desde mayo del año pasado, en la forma normal en que debía concluir para evitarle al Estado el detrimento patrimonial.



​¿Usted lo consultó con alguien o solamente es una decisión que usted tomó?

Era una discusión de una decisión demasiado difícil que requería demasiado valor. Entonces yo este fin de semana me llené de valor y por primera vez, yo no salgo en la casa un fin de semana y trabajé, y estudié. Absolutamente nadie me apoyó distinto a mi conciencia y a la necesidad de cumplir con un deber que era inminente. Como yo soy abogado, experto en diferentes temas y mi vida ha sido litigar, me senté y trabajé.



Después de que el presidente le dice a uno que es el traidor del Gobierno, ¿que siente en este momento?

Yo siento que el señor Presidente me está exponiendo, pero yo soy un hombre valiente, con valor y asumo las responsabilidades y le pongo la cara los problemas.

