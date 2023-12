A Leyva no le figuran bienes; ¿quién respondería ante posible condena por pasaportes?

La demanda que ya radicó el apoderado de la firma Thomas Greg contra la Cancillería, por la declaratoria de desierta de la licitación para el suministro de pasaportes y visas, puso el foco de algunos expertos penalistas en el patrimonio de Álvaro Leyva Durán, ante una eventual condena que superaría los 117 mil millones de pesos.



En la Constitución colombiana se prevé el mecanismo denominado 'acción de repetición'. Este se aplica en caso de que el Estado considere que una condena en su contra se debe a la acción u omisión de un funcionario, ya sea por dolo o culpa grave. En ese escenario se buscará que el funcionario responda con su patrimonio.

Juan Pablo Estrada y Ernesto Matallana, en la audiencia de conciliación de la Cancillería con Thomas Greg. Foto: Archivo particular

Sin bienes registrados

Y, para expertos consultados por EL TIEMPO, en el caso de la demanda por el tema pasaportes, el canciller Leyva entraría a responder con su patrimonio por haber firmado la resolución que declaró desierta la licitación en la que Thomas Greg salió elegible con el máximo puntaje.



Sin embargo, en plataformas públicas a Leyva no le aparece a su nombre ningún bien. Y en su declaración de renta, entregada en agosto de 2022, este reportó ingresos, bienes y acreencias por 273 mil 970 millones de pesos. Pero no discriminó los ítem.



Lo que Leyva sí dijo fue que no participa en ninguna junta, consejo, posición directiva de alguna corporación, sociedad o asociación, y que no tiene ninguna actividad económica privada. Además, ha señalado que cuando salga el fallo del caso, si le es adverso a la Cancillería, él ya habría fallecido.

Camilo Gómez Alzate, exdirector de la Agencia de Defensa Jurídica. Foto: Agencia Nacional de Defensa Jurídica

'Se comprometería la masa sucesoral'

Jorge Leyva Valenzuela, hijo del canciller Álvaro Leyva. Foto: Archivo particular

Para el exdirector de la Agencia Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, no hay duda de que, si el Estado resulta condenado, se debe aplicar la acción de repetición contra Álvaro Leyva. Y Gómez va aún más allá.



"La repetición se debe aplicar contra el Canciller, pero también contra el presidente Petro, lo cual es inusual. Pero fue él quien dio la orden expresamente de no adjudicar como suprema autoridad administrativa y, por lo tanto, asumió una responsabilidad al respecto", le dijo Gómez a EL TIEMPO.



Según explica Gómez, la acción de repetición fue modificada por una ley reciente, que permite que los eventuales funcionarios involucrados se pueden vincular desde el inicio del proceso: "La ley lo que determina es perseguir los bienes de la persona responsable. Yo creo que lo primero es vincular al Canciller desde el primer momento, para que asuma la responsabilidad desde ese primer instante. De paso, ya comprometido su patrimonio, se comprometería la masa sucesoral porque si no sería muy simple hacer fraudes y que los herederos gozaran del tema. La acción de repetición es una acción patrimonial, sobre todo".



Pero a Jorge Leyva, hijo del canciller, tampoco le aparecen bienes a su nombre. Pero figura ligado a la empresa Portulive, asentada en el Reino Unido y dedicada a tramitar nacionalidades portuguesas. Allí figuran, además de Jorge Leyva Valenzuela, quien funge como director; María Angélica Leyva (su otra hija); y su esposa, María Rosario Valenzuela.

Audiencia de conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg. Foto: Archivo particular

Pasivos y activos de la herencia

José Luis Moreno, abogado. Foto: Muva Legal

El penalista José Moreno comparte la postura jurídica de Camilo Gómez. Pero advierte que sus allegados entrarían a responder solo en el caso en el que acepten la herencia (activos y pasivos), sin beneficio de inventario.



"Teniendo en cuenta que la repetición es una acción con pretensión resarcitoria o indemnizatoria, la cual procede en el evento de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial del daño antijurídico y pagado, este podrá repetir contra un agente suyo siempre y cuando lo anterior sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario. Por lo que, si se dan estos elementos y un juez determina responsable a determinados funcionarios, esto se convertiría en un pasivo patrimonial de cada uno de ellos, por lo que si los herederos deciden aceptar la herencia tanto sus pasivos como sus activos y estos últimos no alcanza a pagar los pasivos deberán responder por dichas obligaciones, solo en este caso ellos entrarían a responder, de lo contrario, no podrían repetir en contra del patrimonio de sus hijos” le dijo Moreno a EL TIEMPO.



Y agregó: "Si no es así, no se podría repetir contra los hijos. Así como la responsabilidad penal es independiente e individual, la responsabilidad patrimonial que surge de la acción de repetición también es independiente y se despliega en contra de los agentes del estado. Uno no responde por las deudas de otro".



Moreno también aseguró que la pensión del Canciller no podría verse afectada ante una eventual condena: "Las pensiones, por regla general, son inembargables. Por excepción, las mesadas pensionales solamente pueden ser embargadas hasta el 50 por ciento de su valor neto para cuotas alimenticias y créditos a favor de cooperativas”.

Se buscarían bienes en el exterior

El penalista Francisco Bernate. Foto: Archivo particular

En ese mismo sentido se pronunció el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Bogados Penalistas de Colombia, quien dijo que en el caso de la pensión de Leyva podría eventualmente afectarse una parte del monto, teniendo en cuenta los regímenes especiales que tiene como Canciller.



"Solo se procede contra el ordenador del gasto, en este caso el Canciller y todos los bienes que este tenga así sean en el exterior. Sin embargo, en el evento en que haya un tema de reparación, si está una sucesión, esa reparación forma parte de las deudas de dicha sucesión. No es que caiga contra esta como tal porque el hecho es de él, pero si esta está activa entra como una deuda más", puntualizó Bernate.



En todo caso, el nuevo apoderado de la Cancillería, Ernesto Matallana, ha dicho que no le temen a la millonaria demanda de Thomas Greg y que todas las actuaciones del Canciller gozan de presunción de legalidad.



Por eso, también se contempla que el perdedor en este pleito sea Thomas Greg.

