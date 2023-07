Además de la investigación interna por los viajes sin autorización del embajador saliente Armando Benedetti; y del escándalo que desató la participación del embajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, en una marcha en apoyo al criticado régimen de Daniel Ortega; la Cancillería colombiana enfrenta otra 'papa caliente': la licitación para la elaboración de pasaportes por 599.000 millones de pesos.



Se hablaba del lobby de supuestos catalanes y de un empresario sucreño a favor de una firma europea y del presunto favorecimiento al actual proveedor: Thomas Greg and Sons.

Las quejas

La firma alemana expresó varios reparos respecto a la licitación. Foto: Captura de documento.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Álvaro Leyva Durán presidió la reunión con el Comité Estructurador, para reparar los pliegos definitivos para la selección de la mejor propuesta "en igualdad de condiciones y con pluralidad de oferentes".



Se supo que 8 de las empresas interesadas en el proceso presentaron 104 observaciones que fueron estudiadas y evaluadas. De hecho, Leyva Durán, invitó a los medios de comunicación, a los ciudadanos y a las empresas participantes a poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier hecho o actuación irregular o sospechosa que pueda poner en duda la transparencia del proceso.



Y todo indica que esto sucederá en la audiencia de este miércoles, en el auditorio del Palacio de San Carlos.

Thomas Greg & Sons, multinacional colombiana, hace presencia en Guinea, con la expedición de licencias. Foto: Tomada de Thomas Greg & Sons

Las cartas de los húngaros y de los alemanes

La firma húngara envió una carta a la Cancillería cuestionando la licitación. Foto: Captura de documento.

EL TIEMPO estableció que varias de las firmas interesadas no se presentarán y que algunas dejarán constancias sobre presuntas irregularidades que, dicen, persisten para favorecer a uno de los oferentes. De hecho, no se descarta que instauren demandas como sucedió con el proceso pasado, que ya revisa el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.



Además, este diario conoció en exclusiva dos cartas que empresas húngara y alemana enviaron sobre el tema.



"Estamos escribiendo con referencia a la reanudación de la Licitación 001 de 2023, 5 de julio. Después de revisar las condiciones publicadas, encontramos que el pliego actual disuade la libre competencia y bloquea la aparición de múltiples licitadores, ya que no refleja la realidad del mercado e impide la entrada de nuevas empresas interesadas", se lee en una misiva firmada por Zsolt Tóth, director comercial internacional de la Compañía Húngara de Impresión de Billetes .



Y enumeró una serie de consideraciones que, en su criterio, no se ajustan a la realidad de las prácticas de contratación del mercado de la identidad y, por tanto, suponen una barrera a la libre competencia.

Cancillería asegura que ajustó los pliegos Foto: Archivo EL TIEMPO

"Opinamos que la exigencia de presentar muestras de documentos de viaje que sigan las especificaciones del pasaporte colombiano vigente favorece al proveedor que ha ejecutado el contrato durante los últimos 17 años, sin embargo, no agrega valor y va en detrimento de los propósitos de desarrollo y en contra de la seguridad del pasaporte colombiano", señaló Tóth.



La otra carta es de la firma alemana Mühlbauer ID Services GmbH.



"Después de analizar los documentos de la Licitación 001 de 2023, publicados por el Ministerio de Relaciones Exteriores entre el 05 y 06 de julio, resulta evidente que los tiempos estipulados en el cronograma para la preparación de una oferta de las condiciones técnicas, financieras y jurídicas requeridas por el Fondo resultan insuficientes", señala Maximiliano Cervantes, Sales Manager.

Incluso, pide que el Ministerio de Relaciones Exteriores modifique los plazos de licitación e implementación para que sean acordes con los tiempos del mercado y los estándares internacionales; y elimine los requerimientos que desincentivan la participación de proponentes extranjeros al establecer preferencias geográficas injustificadas.



Otra de las empresas interesadas le dijo a EL TIEMPO que se insiste en que los potenciales oferentes deben presentar 11 muestras de documentos de viaje de diferentes referencias el próximo miércoles 12 de julio: "Esas muestras deben cumplir las especificaciones del Pasaporte Colombiano y de las 10 empresas interesadas -Smurfit Kappa Security, INCM, IN Groupe, Cadena, Idemia, Veridos México y Grupo Accesos Holográficos Sucursal Colombia-, solicitaron modificar este requerimiento, que beneficiaba al proveedor actual".

Además, aseguran que puede haber desabastecimiento de pasaportes y visas. Foto: iStock / Cancillería

"Resulta inobjetable que el Ministerio de Relaciones Exteriores no introdujo cambios sustanciales a los pliegos, publicados el 31 de mayo del año en curso; tardó más de un mes en contestar las observaciones formuladas por los interesados, y no modificó el cronograma original, considerado en múltiples ocasiones como insuficiente", agregó la fuente.



En la audiencia se ventilarán este y otros reparos y mientras avanza el proceso, Thomas Greg and Sons seguirá siendo proveedor por dos meses más.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook