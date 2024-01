Exclusivo: esta es la defensa del canciller Álvaro Leyva ante la Procuraduría

La procuradora general, Margarita Cabello, señaló hace tres semanas que la indagación disciplinaria que implica al canciller Álvaro Leyva Durán por el contrato de pasaportes va a tener una decisión de fondo antes de febrero.



Todo parece indicar que el cronograma de la investigación disciplinaria, que también involucra al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, arrojará resultados en los próximos días.

EL TIEMPO estableció en exclusiva que el apoderado de Leyva Durán radicó hace 24 horas los llamados alegatos precalificatorios.



En efecto, en un documento de 44 páginas, defendió las actuaciones de Leyva que, incluyen la resolución con la cual declaró desierto el proceso licitatorio en el que había resultado elegible con 1.000 puntos la unión temporal de la que hace parte la compañía Thomas Greg.



Como consecuencia, el apoderado de Thomas Greg ya presento demanda por 117 mil millones de pesos por los daños y perjuicios al no entregarles la licitación, cuya conciliación para zanjar extrajudicialmente el pleito fracasó.

La defensa de Leyva

En el documento, enviado al procurador Esiquio Manuel Sánchez, el apoderado del canciller, Yefferson Mauricio Dueñas, expone una serie de argumentos por los cuales (en su criterio) la Procuraduría debe abstenerse de proferir pliego de cargos contra su cliente.

​

​"El doctor Álvaro Leyva era competente para suspender la audiencia de

adjudicación. La declaratoria de desierta de la licitación pública obedeció a que el proceso de escogencia se estructuró de manera tal que no se garantizaba el principio de selección objetiva, de manera que se realizó con apego estricto a lo previsto en el estatuto de contratación", se lee en el documento de la defensa.



El apoderado de Leyva insiste en que con la declaratoria de desierta se entró a garantizar la plena vigencia de la constitución y la ley, "en concreto la necesidad de proteger los principios de la función administrativa y especialmente de la contratación estatal".

Por eso, asegura que no puede reprocharse desde el punto de vista disciplinario la conducta del ministro Leyva.



"El hecho de que algunos no compartan esa valoración, aunque respetable, de ninguna manera puede significar el yugo disciplinario, menos aún cuando esta decisión (que se presume legal) no ha sido ni suspendida ni anulada por la jurisdicción contencioso-administrativo ni por ninguna autoridad judicial", señala el abogado.

La urgencia manifiesta

Sobre la declaratoria de urgencia manifiesta, para contratar los servicios de suministro de pasaportes y visas mientras se adelanta una nueva licitación, el apoderado de Leyva la califica de legales.



"Es un acto también motivado de manera amplia; mi mandate expresó los fundamentos de hecho y de derecho que lo llevaban a tomar esa decisión. De hecho, el proceso contractual se llevó a cabo con quienes venían adelantando la emisión de pasaportes, lo que prueba que la declaratoria de desierta de la licitación de ninguna manera obedeció a razones subjetivas, como se ha pretendido mostrar en el algunos escenarios", señala el abogado de Leyva.



Por eso solicita la terminación inmediata y el archivo de la diligencia.

Otros de los partes del documento, el abogado asegura que: "Desde ese punto de vista, se tendría que la Procuraduría General de la Nación al parecer reprocha la decisión del doctor Leyva Durán de suspender la audiencia de adjudicación porque la habría adoptado sin que alguna norma lo autorizara a hacerlo. Dicha conclusión estaría soportada en el auto de apertura de la investigación disciplinaria cuando señala que "la Procuraduría 363 Judicial II, estima que no se justificó la potestad legal del ordenador del gasto para suspender la Licitación Pública No. 001 de 2023 y alterar el curso del proceso contractual'".



Y agrega: "En lo que respecta a la declaratoria de desierta de la licitación, el ente de control cuestionaría que aquella determinación se adoptó aun cuando el Comité Asesor de Contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores recomendó adjudicar el proceso al proponente UT PASAPORTES 2023. En criterio de las dependencias que adelantaron la vigilancia especial, lo anterior desconocería que el pliego de condiciones es "la ley del proceso", que la presentación de un único proponente no vulnera el principio de selección objetiva y que la licitación fue "declarada desierta por motivos que no están contemplados en la ley ni en los pliegos de condiciones como causal para ello".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

