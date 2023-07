La mañana de este miércoles, 12 de julio, se cumplió la audiencia en la que se esperaban las propuestas para la millonaria licitación de pasaportes en la Cancillería por un monto de 599 mil millones de pesos.



El accidentado proceso fue suspendido por cuenta de denuncias en donde decían que se estaba favoreciendo a un solo proponente y de que habría unos empresarios españoles y uno sucreño que estarían moviendo los hilos para favorecer a una firma europea.

Cancillería Foto: Cancillería

Si bien, en Secop aparecen dos proponentes, Unión Temporal Libretas 2023 -conformada por las firmas Cadena S.A, Cadena Courrier S.A.S y la Imprensa Nacional - Casa Da Moeda S.A.- y Unión Temporal Pasaportes 2023 -conformada por Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., Thomas greg Express , Seguridad Movil de Colombia, Tomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A. , Thales Colombia S.A. y Thales DIS Finland Oy-, EL TIEMPO estableció que en la audiencia de hoy tan solo se presentó una oferta: La de Thomas Greg & Sons, que son los que tienen actualmente el contrato.



Voceros de la firma Cadena S.A., aseguraron que no presentaron muestras y, por lo tanto, no habría nada que evaluar. Sin embargo, dejaron una constancia con serios señalamientos.

Pasaportes Colombianos Foto: Istock

Los cuestionamientos

La empresa expresó sus reparos con el proceso a través de una constancia. Foto: Captura de documento.

Según el documento, "desde que se celebró la Licitación Pública 001 de 2019, que culminó con la adjudicación del Contrato vigente con Thomas Greg & Sons (Unión Temporal Pasaportes 2019), Cadena cuestionó tanto las especificaciones técnicas como el pliego de condiciones del certamen por contener requerimientos y fijar plazos excesivamente estrechos que impedían o dificultaban considerablemente la participación de terceras empresas en condiciones de igualdad de oportunidades y libre competencia, como lo imponen los principios y normas que rigen la contratación estatal".



Y se agrega: "En múltiples ocasiones -entre septiembre de 2022 y enero de 2023- se puso de presente a la Cancillería que una de las principales barreras en los procesos de licitación de pasaportes era el escaso tiempo entre su apertura y el inicio de la ejecución del correspondiente contrato, por lo que resultaba prudente que la nueva licitación iniciara con al menos seis meses de antelación, sin que la Entidad emitiera pronunciamiento alguno".

La empresa tomó la decisión de no participar del proceso. Foto: Captura de documento.

Según la firma Cadena, "también se advirtió que la presentación de Muestras del Pasaporte Colombiano en plazo tan breve favorecía al contratista tradicional y difería de los estándares internacionales de este tipo de procesos, ya que en muchos países se solicitan muestras genéricas y solamente el 15 de mayo de 2023 se abrió la presente Licitación Pública, prácticamente en idénticas condiciones a las de 2019, sin que se hubieran considerado las observaciones de terceros interesados, con evidente perjuicio en materia de transparencia, libre y leal competencia e igualdad de oportunidades para todos los participantes".



El 13 de junio pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso la suspensión temporal del Proceso de Licitación, con el objeto de analizar, junto con las entidades de control, las observaciones formuladas por los potenciales oferentes.



Sin embargo, desde Cadena afirman que "las condiciones conforme a las cuales se reanudó el certamen, casi un mes después, no difieren de las publicadas en mayo y que fueron objeto de observación por la mayoría de las empresas interesadas, salvo muy pequeños ajustes, que no modifican la generalidad y mayoría de las objeciones".

Fueron más de 10 puntos en los que Cadena S.A. presentó observaciones. Foto: Captura de documento.

En las observaciones que presentaron en la audiencia de esta mañana aseguraron que "se mantuvo la exigencia de presentar once muestras de documentos de viaje, en sus distintas referencias, en la fecha de cierre de la Licitación, hoy 12 de julio de 2023. tales muestras deben cumplir las especificaciones del Pasaporte de Colombia".



Además "se pasó por alto que siete de las diez empresas interesadas, Smurfit Kappa Security, INCM, In Groupe, Cadena, Idemia, Veridos México y Grupo Accesos Holográficos Sucursal Colombia, solicitaron en varias ocasiones ajustar este requerimiento, especialmente en términos de tiempo, que para sorpresa de todos ellos se redujo".



Según el documento "la única modificación fue la de permitir la utilización de un papel diferente al marcado como de propiedad exclusiva de Colombia y la eliminación del hilo metalizado".

El plazo de adjudicación

Captura de la constancia escrita por la firma. Foto: Captura de documento.

Desde Cadena aseguran que "se fijó un plazo de 29 días para la adjudicación del contrato y se mantuvo el de 2 meses para la implementación del Proyecto. En este tiempo resulta imposible hacerlo para cualquier oferente distinto del proveedor consuetudinario".



Para ejecutivos de la firma, la Cancillería sostuvo que este cronograma es inamovible, debido a que en "aras de la transparencia y pluralidad de oferentes, la entidad ha venido agotando todos los recursos financieros que permitan la ampliación del tiempo de implementación y con ello evitar cualquier tipo de incumplimiento de parte del nuevo contratista". Esta explicación para Cadena resulta incomprensible.



Y agregan que "las demoras de la Cancillería han obedecido a una absoluta falta de capacidad para responder en tiempo las numerosas observaciones al pliego de condiciones, y la muy deficiente e inoportuna planeación del Proceso"

El Canciller Álvaro Levya Foto: Archivo EL TIEMPO y captura de documento

El documento concluye afirmando que "el ministerio de Relaciones Exteriores no introdujo cambios sustanciales al pliego de condiciones publicado el 31 de mayo del año en curso, tardó más de 1 mes en contestar las observaciones formuladas por los interesados, y no modificó el cronograma original, considerado en múltiples ocasiones como insuficiente".



Además, desde la firma Cadena aseguraron que "se ven forzados a no participar en la licitación, a pesar de su reiterado interés, su compromiso permanente y no obstante reunir las condiciones de experiencia para presentar Propuesta".



Y sostienen que "al comenzar el Gobierno, de nuevo la Entidad acomete una Licitación que favorece sin duda al actual contratista y torna prácticamente imposible la participación plural en igualdad de condiciones".



Ahora se espera un comunicado oficial de la Cancillería en el que indique si con ese solo proponente y con las constancias se seguirá adelante con la licitación.



EL TIEMPO también publicó las cartas de dos firmas interesadas en el proceso, una Húngara y otra alemana, las cuales expresaban reparos frente al proceso.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

