En el alto Gobierno se habla en voz baja de cierta tensión entre la Casa de Nariño y sus vecinos del Palacio de San Carlos, desde donde despacha el canciller Álvaro Leyva Durán.



Tras el escándalo de los audios que se conocieron del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti –lanzando advertencias e improperios, y hablando de supuestos ingresos opacos a la campaña Petro presidente–, Leyva fue claro en que lo quería fuera del servicio diplomático de inmediato.

Álvaro Leyva y Armando Benedetti Foto: Archivo EL TIEMPO

Instrucción presidencial

Pero su salida se terminó alargando hasta el 23 de julio próximo. Y aunque Leyva calificó de “garrafal error” el apoyo explícito del embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz, a la dictadura de Daniel Ortega, este permanecería en el cargo.



El cuestionado diplomático –investigado en Colombia por narcotráfico y ahora por la Procuraduría– sería sometido a un curso de reinducción.

Canciller Leyva y Leon Freddy Muñoz en Bogotá. Foto: Cancillería

Pero, más allá de estos dos casos, hay otra ‘papa caliente’ en la relación entre el Gobierno y su Cancillería: la licitación por 599.000 millones de pesos para suministrar, formalizar y distribuir pasaportes y etiquetas de visa.



EL TIEMPO obtuvo en exclusiva un cruce de mensajes y cartas sobre el tema, que deja en evidencia la postura de la Cancillería en torno al jugoso proceso; y las inquietudes de Casa de Nariño, expresadas por su oficina jurídica, a cargo del jurista Vladimir Fernández, hombre de confianza del presidente Gustavo Petro.

Vladimir Fernández, jurídico de Casa de Nariño, es un hombre de plena confianza del presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

La instrucción del mandatario fue la de garantizar la libre competencia y la participación plural de oferentes.



Esta se impartió en medio de denuncias de un supuesto favorecimiento en los pliegos al actual proveedor de pasaportes: la firma Thomas Greg and Sons.

Congelados 26 días



Y, a la vez, circuló la versión de un supuesto cabildeo de empresarios catalanes, en favor de una de las firmas europeas interesadas.



Con este ruido de fondo, el proceso de contratación se congeló 26 días. Durante este atípico lapso, según se informó, se revisaron y ajustaron pliegos y condiciones, mientras el Canciller invitaba a que los organismos de control investigaran.

No obstante los ajustes, el pasado 12 de julio solo aparecieron dos oferentes a la audiencia de entrega de propuestas: el grupo de Thomas Greg y el llamado grupo Cadena, que se negó a entregar documentos clave, quedando por fuera automáticamente.



Lo que sí dejaron fue una constancia en la que dice que no hubo tales ajustes sustanciales a los pliegos y que persiste una especie de direccionamiento del millonario proceso público.



Se calcula que al menos cinco empresas extranjeras se abstuvieron de participar, entre ellas una húngara y otra alemana, que también manifestaron su descontento.

La audiencia se celebró la mañana del miércoles 12 de julio. Foto: Archivo particular

El chat y la carta



Lo que muy pocos sabían es que, el fin de semana antes de la audiencia de recepción de propuestas, desde la oficina jurídica de Casa de Nariño salió un mensaje vía chat hacia la Cancillería sobre el proceso.



EL TIEMPO estableció que en este se plantea de nuevo el tema de la pluralidad de oferentes y se piden explicaciones puntuales.

Carta de José Antonio Salazar, secretario General de Cancillería a Vladimir Fernández. Foto: Foto EL TIEMPO

Dos días después, José Antonio Salazar, mano derecha de Leyva y actual secretario general de la Cancillería, envió una respuesta de 6 páginas que solo conocen unas cuantas personas en el alto Gobierno.



En el documento, fechado el pasado 10 de julio, se mencionan términos como “requisito irracional”, “disfrazar la selección en los pliegos”, “manipulación del perito” y “estructuraciones orientadas al favorecimiento por parte de los funcionarios de la entidad”.

Carta de José Antonio Salazar, secretario General de Cancillería a Vladimir Fernández. Foto: Foto EL TIEMPO

Además, queda en evidencia el grado de tensión al que ha llegado el tema y el hecho de que no es la primera vez que ha tenido que explicar asuntos neurálgicos de la millonaria licitación.



“Una vez más me permito dar respuesta al mensaje que me fue enviado por WhatsApp el sábado anterior en el cual me piden explicaciones que ya he dado sobre el proceso de licitación LP001-2023 para el suministro y formalización de pasaportes”, señala el documento que suscribre Salazar.

‘Presión de interesados’

Y la carta también responde al presunto favorecimiento a uno de los participantes.



Tras advertir que la Cancillería “adelanta sus procesos de contratación con estricto apego a los principios de la contratación estatal”, Salazar se refiere al supuesto direccionamiento.



“Se rechaza categóricamente el comentario según el cual se ‘pretende disfrazar la dirección del pliego’ para favorecer a un proponente, toda vez que los requisitos exigidos son de carácter objetivo y cuentan con las respectivas justificaciones socializadas en todas las etapas del proceso de selección, atendiendo condiciones técnicas y de seguridad nacional que priman sobre cualquier tipo de sesgo”, enfatiza.

José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería y mano derecha del canciller Álvaro Leyva. Foto: Cancillería

Tras hacer referencia a otros puntos, advierte que son temerarias e infundadas las afirmaciones de “manipulación del perito” y “estructuraciones orientadas al favorecimiento por parte de los funcionarios de la entidad”. Y agrega que son carentes de sustento y, además, están encaminadas a entorpecer el proceso de contratación.



Finalmente, advierte que todas las explicaciones y respuestas están consignadas en el Secop II, y que “es bien sabido que la entidad contratante no puede ponerse a dar explicaciones extraproceso sin incurrir en una falta disciplinaria grave”.

Misiva del secretario jurídico de la Presidencia a la Cancillería. Foto: Foto EL TIEMPO

La respuesta de Jurídica

Misiva del secretario jurídico de la Presidencia a la Cancillería. Foto: Foto EL TIEMPO

Con la recepción de la única oferta, cuya evaluación se conocerá el próximo martes 18 de julio, el caso parecía cerrado. De hecho, si resulta viable financiera y jurídicamente, el primero de agosto se adjudicará el contrato.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que el jefe jurídico de Casa de Nariño le acaba de responder a Salazar su misiva.



En el nuevo mensaje, Vladimir Fernández le recuerda al secretario general de la Cancillería que la licitación pública “ha recibido desde su comienzo especial atención por parte de esta secretaría (la Jurídica) y de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, esto en virtud a la solicitud que usted y el señor ministro de Relaciones Exteriores hicieran en su momento”.



Bajo esa premisa le recuerda que, desde ese momento, la Secretaría Jurídica ha prestado apoyo técnico y ha coordinado la participación de funcionarios de esta dependencia, de la Secretaría de Transparencia y de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, para realizar un acompañamiento especial a lo largo de todo el proceso.

Las sugerencias y el chat

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

“En el marco de este acompañamiento –advierte el Secretario Jurídico– se realizó una mesa interdisciplinaria donde se discutieron ajustes por realizar al pliego de condiciones, para garantizar la libre competencia y la pluralidad de oferentes.



Es así como se plantearon algunas sugerencias para modificar algunos requisitos habilitantes y algunos criterios de calificación que se habían establecido”.



Y Fernández remata la carta haciendo referencia al chat, a la preocupación Presidencial y a las obligaciones de la Cancillería.

“Sobre el mensaje de datos al que usted hace referencia en su escrito, debo mencionar que el mismo plantea una serie de preocupaciones que el señor Presidente ha manifestado en reiteradas oportunidades sobre el proceso de contratación que vienen adelantando, y que le corresponde a usted en el marco de sus competencias resolverlas”, explicó el Secretario Jurídico.



El canciller Leyva –quien ya debe conocer el carteo– dijo que le pedía al Fiscal General que se tome como noticia criminal y se inicie investigación de oficio cualquier duda o rumor sobre este millonario proceso.

