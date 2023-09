Hace 24 horas, mientras el Gobierno y su coalición estaban volcados en las calles en apoyo a las políticas de la administración Petro, en la Cancillería seguían explorando soluciones a la crisis que se avecina por la inminente terminación del contrato de la impresión de pasaportes y visas.



Después de que, por orden presidencial, se declaró desierto el proceso licitatorio que se ganó el grupo de Thomas Greg, el canciller Álvaro Leyva declaró la urgencia manifiesta para contratar directamente a un proveedor mientras se surte un nuevo proceso licitatorio. Pero, a la fecha, no han anunciado quién se haría cargo de este tema desde el próximo 2 de octubre.

Pasaportes: esta es la segunda solicitud de información de la Procuraduría sobre el nuevo proceso. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO estableció que la Procuraduría ya le ha enviado dos alertas a la Cancillería sobre el asunto, calificado de seguridad nacional y, este miércoles, le reiteró la solicitud de información sobre la urgencia manifiesta.



"Respetuosamente me permito reiterar la solicitud de información requerida el

pasado 20 de septiembre de 2023, a través del Oficio PDFP1 No. 0483, relacionada con la declaratoria de urgencia manifiesta realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Resolución No. 7541 del 14 de septiembre de 2023. De antemano agradecemos su valiosa colaboración, dando respuesta a nuestro oficio lo más pronto posible", se lee en el oficio conocido por EL TIEMPO.



Además, la Procuraduría ya le abrió investigación disciplinaria a Álvaro Leyva por haber hundido un proceso contractual -tasado en 599 mil millones de pesos- que había cumplido todos los requisitos de ley.

Esta fue la audiencia para la adjudicación de licitación de pasaporte en la que Leyva anunció el hundimiento del proceso. Foto: Captura de video

La cita con Thomas

Y aunque aún no se ha oficializado quién asumirá el servicio en 5 días, fuentes de la propia Cancillería le confirmaron a EL TIEMPO que se han adelantado conversaciones exploratorias con varias firmas interesadas, incluso algunas que tienen contratos con países europeos.



Lo que llama la atención es que a quienes vieron hace poco ingresar al Palacio de San Carlos a hablar de la posibilidad de retomar el servicio, fue a representantes de Thomas Greg. Es el primer acercamiento entre el Gobierno y la empresa después de la declaratoria de desierto y de que abogados de la compañía anunciaran que estudiarían acciones legales.



"Se trató de una simple conversación exploratoria. Thomas Greg ya había enviado una carta, el pasado 20 de septiembre, en la que manifestaba su interés en participar de manera individual o en consorcio en el proceso de la urgencia manifiesta", señalaron fuentes del Gobierno.

Interesados en participar

Esta es la carta de Thomas Greg manifestando interés en participar en el nuevo proceso. Foto: EL TIEMPO

" (...) Manifestamos nuestro interés en participar ya sea individualmente o mediante unión temporal, aspecto a ser definido hasta tanto se conozcan las condiciones del proceso de contratación, en la selección del proveedor de los servicios que aperture la entidad", se lee en el documento de Thomas Greg conocido por EL TIEMPO.



Y añaden: "Solicitamos a la entidad contratante se sirva remitir a los correos electrónicos que indicamos adelante, la totalidad de documentos, requisitos, especificaciones técnicas y demás relacionados con el referido proceso de contratación para el suministro, la formalización, la custodia y la distribución de libretas de pasaportes y etiquetas de visas".



Y rematan diciendo que cuentan con la experiencia, así como con la capacidad logística, técnica, jurídica y financiera, para ejecutar ese tipo de contratos.

Incertidumbre

José Antonio Salazar. Foto: Presidencia / Cancillería

Sin embargo, fuentes enteradas manifestaron que contratar al mismo proveedor se trata de tan solo una posibilidad de las muchas que han explorado.



En todo caso, este jueves podría haber noticias del nuevo proveedor, ante las quejas de la ciudadanía, las investigaciones de los organismos de control y la necesidad de que el país no se quede sin los documentos de identidad internacional de sus ciudadanos.



Por solicitud de Casa de Nariño, la Fiscalía indaga posibles irregularidades en el proceso licitatorio, incluida la conducta de José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería y mano derecha de Leyva.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

