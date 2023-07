Fuentes del alto gobierno le aseguraron a EL TIEMPO que tras una reunión efectuada el pasado martes 4 de julio, se decidió reactivar el proceso licitatorio para suministrar, formalizar y distribuir pasaportes y etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica.



(Lo invitamos a leer: La evidencia de que la Procuraduría se había negado a archivar el caso a Zuluaga)



La contratación, que asciende a los 599.000 millones de pesos, se suspendió el pasado 13 de junio en medio de observaciones de fondo y denuncias sobre presunto favorecimiento a un proveedor.

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Álvaro Leyva, canciller. Foto: Cancillería

EL TIEMPO estableció que, al menos por dos meses, el actual proveedor -la multinacional Thomas Greg and Sons- seguirá con el contrato mientras avanza el proceso licitatorio.



Además, este diario estableció en exclusiva que en un comité se dieron por superadas las objeciones e inquietudes planteadas.



(Le puede interesar: Barranquilla: la fortuna oculta de los asesinados miembros del clan Vega)



El proceso para adjudicar ese contrato se inició el 14 de abril pasado y empresas oferentes se empezaron a quejar de que las condiciones de los pliegos estaban dadas para favorecer al actual contratista: la multinacional Thomas Greg and Sons, empresa que ha manejado ese mercado de impresión de visas y pasaportes durante los últimos 17 años.



No obstante, también se habló del lobby de un empresario sucreño y de dos españoles a favor de una multinacional europea.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook