Atención: se declara fallida conciliación con Thomas Greg, sigue demanda

A las 11 de la mañana de este martes 19 de diciembre se reinició la audiencia de conciliación en la Procuraduría para zanjar el millonario pleito por la declaración de desierta de la licitación para el suministro de pasaportes y visas.



Thomas Greg, la firma que resultó ganadora, anunció una demanda por más de 117 mil millones de pesos, en contra de la Cancillería por la resolución que tumbó el proceso de adjudicación.

Juan Pablo Estrada, en la audiencia de conciliación de la Cancillería con Thomas Greg. Foto: Archivo particular

Ernesto Matallana, apoderado de la Cancillería, en la audiencia de conciliación de la Cancillería con Thomas Greg. Foto: Archivo particular

La Procuraduría ya había pedido a los miembros del comité de conciliación de la Cancillería que explicaran el tiempo, modo, lugar y mecanismo que se usaría para ejecutar la decisión de ese comité que votó (tres a favor y uno en contra) de aceptar un camino extrajudicial.



De hecho, EL TIEMPO conoció audios del comité de conciliación en donde se asegura que aceptan revocar la decisión que declaró desierta la licitación y adjudicarle a Thomas Greg.

¿Reversazo?

Audiencia de conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg. Foto: Archivo particular

Sin embargo, este diario supo que en la audiencia de hoy, manifestaron que nunca habían acordado adjudicar por no tener las facultades para ello.



"Si se revoca la licitación, por su propio peso se tendría que adjudicar. De lo contrario no habría nada", le dijo a EL TIEMPO una fuente cercana al proceso.



EL TIEMPO estableció que la conciliación parcial no sería aceptada por Thomas Greg, quienes están pidiendo 117 mil millones de pesos. Para la Procuraduría no se cumplió con los requisitos previstos para conciliar.

