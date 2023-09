Tal como lo reveló EL TIEMPO, desde las 3 de la tarde de este martes 5 de septiembre, se inició la audiencia de adjudicación de una polémica y millonaria licitación para la expedición de pasaportes y visas, tasada en 559 mil millones de pesos.



El proceso, había sido suspendido en dos ocasiones por denuncias en torno a un supuesto favorecimiento al actual contratista y único proponente: Thomas Greg. Y por una acción popular que había congelado la adjudicación.

Audiencia para la adjudicación de licitación de pasaporte. Foto: Captura de video

Sin embargo, hace menos de 24 horas, a través de la adenda No. 4, firmada por el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, se levantó la suspensión del proceso licitatorio.



Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores le dijeron a EL TIEMPO que el Canciller, Álvaro Leyva, asumió la dirección del Fondo Rotatorio de ese ministerio, que es el que adjudica el millonario contrato.



Sin embargo, al inicio de la diligencia, el Canciller Leyva suspendió la audiencia hasta el próximo 13 de septiembre.

Resolución con la que Álvaro Leyva asumió el proceso de licitación de pasaporte. Foto: Captura de documento

La intervención de Leyva

En efecto, la audiencia de adjudicación arrancó con la lectura de la resolución 7076 del 5 de septiembre de 2023, con la que el ministro Leyva reasumió la dirección del proceso contractual.



"El Ministro de Relaciones Exteriores reasume la función de dirigir el proceso contractual de licitación pública No. LP-001-2023 cuyo objeto es "Suministrar, Formalizar y Prestar el Servicio de Personalización, Custodia y Distribución de Libretas de Pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el fondo rotatorio del ministerio de relaciones exteriores", se lee en el documento conocido por EL TIEMPO.



Una vez instalada la audiencia, el ministro solicitó suspender la diligencia.



"Siendo las 3 de la tarde del 5 de septiembre de 2023, declaro instalada la audiencia de adjudicación o de declaratoria de desierta de esta Licitación Pública No. LP-001-2023. En atención a que he asumido mi función de representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se hace necesario, con el fin de garantizar absoluta objetividad en el análisis de la estructuración y evaluación del proceso, y para requerir de un tiempo prudencial para lo correspondiente a efecto de poder adoptar una decisión en derecho, suspendo esta audiencia hasta el día 13 de septiembre de 2023", aseguró el Ministro.

Canciller Álvaro Leyva durante un evento. Foto: Cancillería

Documento que leyó Leyva en el que anunció la suspensión de la audiencia. Foto: Captura de documento

Ante el anuncio del Canciller, la procuradora delgada advirtió que de no adjudicarse la licitación cualquier responsabilidad sobre el proceso recaería sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Además, dijo que se puso en conocimiento del Fondo Rotatorio y de la Cancillería que se podría estar causando un daño antijurídico al Estado cuya responsabilidad recaería en la entidad.



Este es el tercer aplazamiento de adjudicación del polémico contrato. Ahora se tendrá que revisar si se firma un otro sí, toda vez que la actual prorroga al contrato -en manos de Thomas Greg- va hasta octubre próximo.

