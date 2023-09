Tal como se había ordenado desde Casa de Nariño, la millonaria licitación para el suministro de pasaportes colombianos y visas se declaró desierta el pasado jueves 14 de septiembre, a pesar de haber surtido todos los trámites de ley.



En una jornada exprés, el canciller Álvaro Leyva separó del proceso a su secretario general, José Antonio Salazar; tomó la polémica decisión y, de paso, negó el recurso de reposición interpuesto por Pasaportes 2023, el grupo de Thomas Greg, que había obtenido el máximo puntaje dentro del proceso: mil.

Juan Pablo Estrada, abogado de Thomas Greg. Foto: Archivo particular

Juan Pablo Estrada, el apoderado de la firma ‘ganadora’, dejó constancia de que se habían violado normas de la contratación estatal y que Leyva no sustentó por qué declaraba desierto el proceso.



“El oferente satisfizo las exigencias que libremente estableció la Cancillería (…) Canciller, usted está diciéndole al país que hizo mal el pliego (…) la resolución de desierta debe ser revocada, porque usted carece de competencia”, fueron algunos de los argumentos de Estrada, que Leyva no aceptó.

Pluralidad contrarreloj



Canciller Álvaro Leyva. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Algunas de las recomendaciones de la OACI. Foto: EL TIEMPO

Por el contrario, para el Canciller se está garantizando el derecho a la pluralidad y transparencia de un proceso que bordea los 599.000 millones de pesos. Bajo los argumentos de que multinacionales y el llamado Grupo Cadena se quejaron por la confección del pliego, que supuestamente favorecía a Thomas Greg; y de que no se incluyeron recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), Leyva sepultó el proceso.



Además, echó mano de la urgencia manifiesta, por 12 meses, para contratar directamente a una empresa que se haga cargo del servicio.



El punto y la preocupación de organismos de control es que en 15 días Thomas Greg, el actual contratista, cesa labores y ya hay alertas en consulados por la falta de esas libretas. Tanto la Procuraduría como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo han lanzado alertas sobre los riesgos de que el país no garantice el derecho a la identidad en el exterior de los colombianos (incluidos extranjeros nacionalizados) y a la libre movilización. Y desde la orilla empresarial temen que se esté gestando una inseguridad jurídica, dejando en el Ejecutivo la potestad de decidir qué licitación se entrega y cuál no.

La OACI solicitó no pedir ejemplares de pasaportes en la licitación. Foto: EL TIEMPO

El detalle y la investigación

En 15 días se acaba servicio de impresión de visas y de esas libretas. Foto: Archivo

José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería y mano derecha del canciller Álvaro Leyva. Foto: Cancillería

Para este viernes se esperaba que la Cancillería diera a conocer la hoja de ruta de la urgencia manifiesta y el plan de contingencia ante la inminente salida de Thomas Greg, que estudia una millonaria demanda.



Hasta ahora no ha ocurrido. Lo que sí pasó es que en la Resolución en la que se declara la urgencia manifiesta, el Canciller ordenó “a las dependencias competentes el inicio de trámites presupuestales de ley para garantizar los compromisos que se adquieran a futuro con la celebración del contrato a que haya lugar”. “Esto significa que le devolvió ‘la papa caliente’ a su secretario Salazar, cuestionado por Casa de Nariño y denunciado ante la Fiscalía”, dijo una fuente de Cancillería.



Salazar y dos funcionarios más son señalados de irregularidades dentro del proceso.

