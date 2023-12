Apoderado de Cancillería dice que no le han dado información de comité de conciliación

Germán Calderón España, el renunciado apoderado de la Cancillería para el tema de la licitación de Pasaportes, le acaba de enviar un correo a la Procuraduría, en el que denuncia que no ha recibido información clave del comité de conciliación para asistir a la audiencia programada para este martes 19 de diciembre.



Según el abogado, no se le ha aceptado formalmente la renuncia al poder otorgado por la Cancillería para conciliar en audiencia.

Germán Calderón España, abogado. Foto: Archivo particular

Este es el correo que el abogado Germán Calderón España le envió a la Procuraduría. Foto: EL TIEMPO

En el correo conocido por EL TIEMPO, Calderón dice que no se ha designado otro apoderado y no se le ha dado acuso de recibo de los mensajes que ha enviado desde el sábado y domingo 16 y 17 de diciembre de 2023.



"No se me ha entregado la información que complementará la certificación del Comité de Conciliación del 14 de diciembre de 2023, No se me han entregado el acta ni el audio de ese Comité para cumplir su requerimiento", se lee en el mensaje.



Y agrega: "No se me ha dado instrucción alguna a seguir en la audiencia programada para mañana 19 de diciembre a las 11 a.m., advirtiendo que los mandatos del Comité, si bien no quedaron todos consignados en la certificación del 14 de diciembre de 2023, están en el audio. Por último, sugiero respetuosamente a usted, señora Procuradora 119 Judicial, citar presencialmente a los miembros de Comité de Conciliación a la audiencia programada en la fecha registrada, a efecto de que cada uno exponga la decisión ya adoptada en estrados".

UNIDAD INVESTIGATIVA

​u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

