Gobierno está dispuesto a negociar con Comité Nacional del Paro

Pocas horas antes de que se acabara el lunes, que había estado marcado por la noticia de que el Gobierno Nacional no había llegado a acuerdos tras su primera reunión con el Comité Nacional del Paro, el alto comisionado para la Paz y vocero para estos diálogos, Miguel Ceballos, dio un anuncio que podría cambiar el panorama.

“El Gobierno Nacional, a partir de este momento, está en la plena disposición de adelantar una mesa de negociación con el Comité Nacional del Paro, para avanzar en los temas de la agenda que acordaremos con el acompañamiento de la Iglesia Católica y de las Naciones Unidas”, informó el alto funcionario en un video, tras enfatizar en que el Ejecutivo había analizado y evaluado las propuestas presentadas en la primera reunión exploratoria para lograr un acuerdo que ponga fin a las protestas en el país, que completaron 13 días y han incluido muertes, denuncias de violación de los derechos humanos, abuso policial y bloqueos de vías que están generando desabastecimiento en algunas ciudades.



La reunión comenzó pasadas las 12:30 de la tarde con la presencia de los delegados del comité del paro –entre los que había dirigentes sindicales de diversas organizaciones– y se terminó casi sobre las 4 de la tarde. El presidente Iván Duque, tras saludar a varios de ellos de manera directa, escuchó a los asistentes. En la reunión hubo 18 intervenciones, al término de las cuales el mandatario contestó una a una. Duque les reiteró que lo primero es garantizar la protección de todos los ciudadanos, e hizo énfasis en la no violencia.



Aunque el Gobierno se declaró optimista al finalizar el encuentro, los delegados de las organizaciones que están en paro destacaron que no hubo acuerdo. De hecho, no se habló de nuevos encuentros para continuar el diálogo. Y, si bien aún no es seguro lo que va a suceder, el mensaje de Ceballos dejó en claro que hay voluntad de negociar. De todas maneras, ninguna de las dos partes había cerrado la puerta.



Antes de conocerse el anuncio del comisionado, el comité del paro convocó a nuevas jornadas de marchas en todo el país para este miércoles (12 de mayo), invitación que podría, eventualmente, quedar en veremos tras la puerta que abrió el Gobierno.

Ceballos agregó en el video que "debemos garantizar la seguridad y el orden a todos los ciudadanos de Colombia, pero siempre en el marco del respeto de los derechos humanos".



“Habrá cero tolerancia a cualquier violación de la Constitución y de la Ley por exceder las funciones de los funcionarios públicos y, entre ellos, de la Fuerza Pública. Nuestra Policía y Ejército hacen todo el mayor esfuerzo para protegernos a nosotros y a nuestras familias por lo que también merecen respeto y su vida también debe ser protegida”, puntualizó.



Ceballos sostuvo que los bloqueos no pueden continuar y que "es el momento de unirnos todos para superar las dificultades".

"Estamos listos para una negociación. Como lo manifestó el presidente Duque en el día de hoy y lo manifiesto ahora: vamos a negociar y vamos a avanzar en un espacio en el cual superemos las dificultades y las diferencias", señaló Ceballos, más temprano, en una entrevista con CNN.



Ceballos aclaró en esa entrevista que solo podrán negociar "aquello que esté en manos de la posición del Gobierno". "Hay muchas de las solicitudes y propuestas que hace el Comité del paro que dependen del poder legislativo. Por supuesto, nos podemos comprometer a gestionar lo que esté a nuestro alcance", dijo.



Reiteró que están "bienvenidos los consensos y lo que nos ayude a superar las dificultades".



Lo que pide el Comité Nacional del Paro

Entre las exigencias que pidió el Comité Nacional del Paro es que “pare la violencia contra las personas que están haciendo legítimo ejercicio del derecho a la protesta”.



También, el Comité Nacional de Paro llegó a hablar con el Gobierno sobre aspectos adicionales para negociar un pliego de emergencia que contiene los siguientes puntos:



1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación.



2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.



3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina).



4. Subsidios a las mipymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.



5. Matrícula cero y no a la alternancia educativa.



6. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica



7. No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.



Por su parte, el Gobierno planteó seis puntos de discusión: vacunación masiva, reactivación segura, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero.

