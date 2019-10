‘Ni dos pruebas ni doctor detectaron el síndrome de Down en mi hijo’

El 12 de agosto estaba previsto que entrara en trabajo de parto Ana Karina Silva, esposa de Danilson Guevara, secretario del Concejo de Bogotá, del partido cristiano Mira.



A las 1:47 p. m. –5 minutos después del nacimiento de Emiliano– fueron enterados de una novedad: el bebé nació con síndrome de Down.



“Aún estaban suturando a Ana Karina cuando la pediatra que acompañó el parto le dijo, sin ningún protocolo, que el niño nació con síndrome de Down”, señala.



Y asegura que mientras su esposa recibía la noticia desde la camilla y él permanecía de pie a su lado, se dio una fuerte discusión entre la pediatra y el reputado ginecobstetra que desde enero atendió todo el embarazo.

Se trata de Marco Antonio Duque, jefe de Ginecología, Obstetricia y Perinatología del Centro Materno Fetal y Neonatal de la Clínica del Country, quien –según Guevara– le decía con firmeza a la pediatra que estaba equivocada.



“El doctor Duque nos dijo que tranquilos, que se había hecho el tamizaje genético y que incluso, para descartar cualquier posible anomalía, teníamos el resultado adicional del MaterniT 21, examen que él mismo pidió y por el que pagamos 1.050 dólares”, añade.



Aunque Guevara es claro en que ni él ni su esposa hubieran contemplando siquiera la idea de interrumpir el embarazo, quieren que la Clínica del Country, donde los atendieron, y su ginecobstetra expliquen qué pasó con los exámenes que le hicieron a Ana Karina para detectar cualquier novedad.

¿Doble margen de error?

Ambos exámenes, agrega, buscan descartar enfermedades.



Guevara, bogotano de 41 años, recuerda que se enteraron del embarazo de Ana Karina en diciembre, al regresar de vacaciones. Además, que la decisión de tener un hijo fue tomada tiempo atrás y solo esperaban que alguna prueba confirmara el embarazo.



A través del plan de medicina prepagada, acudieron a la Clínica del Country, de Bogotá, para ser atendidos directamente por Duque. Desde ese momento siguieron todas sus recomendaciones al pie de la letra.



“Según protocolos, dijo el doctor Duque, al tercer mes de gestación, el 15 de febrero de 2019, se practicó el examen de tamizaje. En la historia clínica consta que personalmente nos informó que el resultado no arrojó ninguna anomalía y descartó cualquier síndrome”, precisa Guevara.

De hecho, Duque les recomendó un procedimiento adicional, por la edad de Ana Karina: 37 años. Por eso, se practicaron el examen genético MaterniT 21, a partir de una muestra de sangre de la madre, que se analiza en laboratorios estadounidenses.

La muestra se tomó el 25 de febrero y los resultados llegaron el 4 de marzo, arrojando un 99 por ciento de descarte del síndrome de Down.



“Nunca consideré en perder a mi hijo. Pero si me hubieran informado, como era mi derecho, me hubiese preparado para recibirlo”, asegura Ana Karina.



Ambos advierten que no quieren poner en tela de juicio el trabajo y la idoneidad de Duque, pero exigen saber en qué se falló para que después de 6 ecografías, 3 perfiles biofísicos y dos exámenes de sangre (el tamizaje y el MaterniT 21), además de todos los controles, no se detectara el síndrome.

Y se preguntan si dos exámenes pueden registrar el margen de error.



La versión de la pareja quedó consignada en dos derechos de petición que radicaron en el despacho del doctor Duque y en la Clínica del Country hace 5 días.



“Como mamá decidí trabajar por un mundo mejor para Emiliano. Danilson y yo queremos ayudar a concientizar sobre qué es el síndrome de Down”, dice Ana.



Este diario buscó al doctor Duque y a la Clínica del Country, que explicaron que este caso está en el margen de error de las pruebas realizadas (ver recuadro).



Entre tanto, Emiliano cumplió dos meses y sus padres, conscientes de lo que significa hacer pública su situación, quieren que se entienda que el síndrome de Down es una condición que no le impide a una familia ser feliz: “Nuestro hijo le aportará mucho a este mundo”.

Respuesta de la clínica

“Entendemos la situación que vive la familia (...). Es importante mencionar que durante sus controles prenatales se hicieron las pruebas médicas pertinentes, siguiendo con rigor las guías de práctica clínica para mujeres embarazadas, sin escatimar ningún recurso. Además, dada la edad de la madre, se complementó con una prueba especializada de tamizaje genético, denominada MaterniT 21, que no se realiza en la Clínica del Country y se envía al exterior para ser procesada. La sensibilidad de esta prueba es del 99 %, lo que da cabida a un 1 % de posibilidad de falsos negativos. Este fue el caso de este bebé, como se confirmó con los exámenes realizados al nacer”, dijo el Country en respuesta a EL TIEMPO.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET