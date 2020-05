Pareja de investigadora del caso Gómez está preso por nexo con ‘paras’

A pesar de haber sacado 52.385 votos, la representante liberal del Magdalena Kelyn Johana González no era muy conocida en el país.



Pero hace tres semanas su nombre tomó relevancia cuando EL TIEMPO reveló que desde su despacho se proyectó un auto de apertura de investigación al expresidente Ernesto Samper –también liberal–, dentro del expediente que ella lidera en la Comisión de Acusación por el magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.

Ese, sin embargo, no es el único proceso espinoso que tiene concentrada la atención de González.



Su pareja, el excongresista Rodrigo de Jesús Roncallo Fandiño, está preso desde el 19 de septiembre de 2017 por sus supuestos vínculos con el bloque Norte de las Autodefensas, que lideró el excomandante paramilitar ‘Jorge 40’.



Ella misma le admitió a EL TIEMPO que sus actividades congresionales no le impiden buscar que su pareja recupere la libertad.



Según González, su pareja lleva 32 meses detenido y su situación jurídica no se ha definido, no obstante los recursos presentados.



Roncallo admitió sus nexos con el bloque Norte tras librar un primer proceso por ‘parapolítica’, por el que estuvo preso en 2009. Pero ya en libertad, en el 2011, el confeso y condenado ‘parapolítico’ Jorge Caballero lo denunció por concierto para delinquir y lo vinculó con las Autodefensas.

La representante investigadora Kelyn Jhoana González dice que seguirá adelante con el caso por el magnicidio de Álvaro Gómez.. Foto: Cámara de Representantes

Tutela a la JEP

Caballero y Roncallo llegaron en llave al Congreso para el periodo 2006-2010, avalados por el partido Apertura Liberal –de la coalición de gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe–, y ambos reconocieron que hicieron parte de las listas que ‘Jorge 40’ diseñó con políticos de la Costa.



“La Corte ordenó la captura de mi pareja y por eso está en La Picota. Pero también se sometió a la JEP y ya ha pasado mucho tiempo sin que se le defina su situación, lo cual es injusto, pero creemos en la justicia y esperamos que esto se resuelva pronto”, enfatizó González, y de paso ratificó que prepara un nuevo auto en el caso Gómez Hurtado.



Roncallo presentó un habeas corpus argumentando que su detención se emitió con carácter preventivo y el tiempo legal de un año de vigencia de una medida de esa naturaleza ya se venció.

Pero hace 11 días, el Consejo de Estado ratificó un fallo, del 29 de abril, en el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le negó el recurso.



La razón: está pendiente por definirse si la JEP asume su caso y solo esa instancia puede determinar si le otorga o no la libertad.



“La acción de habeas corpus no es un mecanismo que permita desplazar al funcionario judicial competente (en este caso la JEP) u obtener una decisión, a manera de instancia adicional, de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad personal”, enfatizó el Consejo de Estado.



Ante la encrucijada judicial, Roncallo interpuso una tutela para que la JEP le defina su situación. Incluso, especificó las acciones de reparación que ejecutaría para que su caso sea admitido.



Pero no ha obtenido respuesta. Para González, este caso es similar al de los ‘parapolíticos’ David Char (Cambio Radical) o Álvaro Ashton (Liberal), a quienes la JEP ya les otorgó libertad condicional tras admitirlos en su órbita. Dijo que sus solicitudes de sometimiento fueron posteriores a las de su pareja, pero se resolvieron primero.

'No estoy impedida'

La representante González también precisó que el prontuario de su pareja no es causal legal de impedimento para que ella siga como investigadora en el caso Gómez.



“Las responsabilidades son individuales, aunque él está en una situación, no me da pena decir que está detenido”, precisó.



Esa postura la respaldó el abogado de la familia Gómez Hurtado, Enrique Gómez, quien aseguró que lo que espera es que la investigación por el magnicidio avance, ya que todas las pruebas que se les han enviado a la Fiscalía y la Corte también están en la Comisión de Acusación.



