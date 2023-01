El dato más fresco que se tenía sobre Jairo Castillo Peralta, el hombre cuyo testimonio ayudó a enviar a prisión a poderosos políticos vinculados con el paramilitarismo, es que se encontraba en Canadá dentro de un programa de protección a testigos.



Castillo Peralta, conocido como ‘Pitirri’, terminó exiliado luego de entregar información que implicó con el paramilitarismo al exsenador Mario Uribe, primo segundo del expresidente Álvaro Uribe; al exgobernador de Sucre y exembajador Salvador Arana; al exsenador Álvaro García Romero, y al excongresista Érik Morris, entre otros procesados.

Mario Uribe, exsenador de la República, estuvo involucrado en nexos de políticos con paramilitares. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Mario Uribe, Arana y García me mandaron matar para que no declarara contra ellos y contra otros parlamentarios”, dijo ‘Pitirri’ en 2010, antes de salir del país con una veintena de miembros de su familia.



Doce años después, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia citó de nuevo a ‘Pitirri’ para que, por primera vez, respondiera varias preguntas sobre la información que lo convirtió en ‘testigo estrella de la parapolítica’.





En medio de una audiencia reservada, celebrada a finales de noviembre pasado y a la que EL TIEMPO tuvo acceso en primicia, ‘Pitirri’ declaró dentro del proceso que se le sigue a Álvaro ‘Gordo’ García por desplazamiento forzado de campesinos, luego de la masacre de Macayepo (el 14 octubre de 2000), que ya le costó una condena de 40 años al señalado ‘parapolítico’, hoy preso en La Picota.



La Corte también escuchó al general (r) Rodolfo Palomino, quien entregó el audio en el que, según se dijo en su momento, el exsenador García hablaba con el ganadero y prestamista de Sucre Joaquín García (hoy dado por desaparecido) sobre la violenta masacre.

El exsenador está condenado a 40 años de cárcel por su presunta participación en la masacre de Macayepo. Foto: Archivo EL TIEMPO

‘Pez grande’ y el prestamista



Durante casi cuatro horas, ‘Pitirri’, de 54 años e iletrado, respondió las preguntas del magistrado auxiliar Álvaro Páez y del abogado de García, el penalista Luis Felipe Aguirre.



Si bien advirtió que al momento de la masacre de Macayepo ya no era el guardaespaldas de confianza del prestamista Joaquín García, aseguró que le consta que el exsenador Álvaro García fue pieza fundamental para la expansión paramilitar en Sucre y que —según él— está ocultando verdades e implicados que han pasado invictos ante la justicia.

El ganadero y prestamista Joaquín García habría tenido una importante participación en la conformación en el bloque de autodefensas en Sucre. Foto: Archivo particular

La Corte Suprema también condenó al exgobernador de Sucre, Erik Morris, por su presunta colaboración con grupos paramilitares. Foto: Archivo particular

En efecto, cuando se le preguntó si el procesado exsenador tenía incidencia en esos grupos, respondió: “Pues en los apoyos económicos y en tener un poder a nivel del departamento (…) Joaquín García era uno de los líderes con Javier Piedrahíta (…). Álvaro era un pez grande y sé cómo empezaron a manipularlo (…). Usaron a Álvaro, porque también tengo que ser sincero en que Álvaro fue una persona obligada a esta situación (…) En ese momento era muy importante tener un personaje como Álvaro en el Senado y contar con los apoyos económicos y los apoyos logísticos de hablar con un coronel o con un general”, señaló ‘Pitirri’.



El tema de la supuesta información que el exsenador estaría ocultando salió a relucir cuando le preguntaron por los nexos del ‘Gordo’ García con el también condenado exgobernador de Sucre Érick Morris.



“Sí, eso sí lo tengo presente. Con todo el respeto que Álvaro se merece, pero yo creo que a Álvaro le ha faltado decir verdad en todo esto porque tal vez el hombre está ocultando a muchas personas que lo apoyaron”, dijo ‘Pitirri’ sin que nadie le contrapreguntara.



Al respecto, en marzo de 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó al exsenador por “falta de aportes a la verdad”.

¿Dos reuniones o mentira?



Salvatore Mancuso fue quien dio nombres y detalles de la reunión en la finca 'Las Canarias', en donde nació el paramilitarismo en Sucre. Foto: Archivo particular

El apoderado de García Romero centró el testimonio de ‘Pitirri’ en la versión según la cual el exsenador estuvo en la finca Las Canarias, en la reunión en la que se fundó el grupo de autodefensas de Sucre que sembró de terror y sangre esa región del país.



El abogado Aguirre exhibió tres videos en donde el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso da la lista de ganaderos, políticos y paramilitares que estuvieron en esa reunión y allí no aparece mencionado el ‘Gordo’ García.



Cuando se le preguntó a ‘Pitirri’ por qué la diferencia de versiones, señaló que la reunión de la que él habla es diferente a la que se refiere Mancuso.





Sergio Tovar, exoficial de la Policía, fue quien estuvo a cargo de la investigación criminal en Sucre cuando se presentó la masacre de Macayepo. Foto: EL TIEMPO

Para poner en entredicho a ‘Pitirri’ —como se intentó en su momento—, la defensa del exsenador García llamó al banquillo de testigos a Sergio Tovar, jefe de inteligencia de la Sijín en Sucre para la época, quien le prestó seguridad al hoy exiliado.



Al preguntársele si el exsenador García habría sido víctima de un entrampamiento, Tovar dijo bajo juramento: “Sí. Yo diría hoy en día que sí (…). Jairo Castillo no le aguanta a usted un interrogatorio de una hora (…). Se da cuenta de que el tipo es un especialista en mentir (…). Para mí, Jairo se prestó para las pruebas y para hablar de algo que él no conocía o de pronto le dieron algo o le dijeron diga esto”, señaló el expolicía.

La mención a Petro



El entonces representante a la Cámara, Gustavo Petro, dio un debate en el senado sobre parapolítica y puntualizó el caso de Sucre. Foto: EL TIEMPO

Dentro de la diligencia, la defensa de Álvaro García le preguntó a ‘Pitirri’ si él le entregó al entonces representante a la Cámara Gustavo Petro la información sobre la ‘parapolítica’ en Sucre y las declaraciones que le entregó a la justicia en 2002.



“Yo nunca he conocido a Petro. Petro conoció los testimonios que he dejado en la Procuraduría y en la Fiscalía. No sé cómo los obtuvo”, explicó ‘Pitirri’, y aseguró que el entonces congresista Petro no tuvo nada que ver con su salida del país.



El expolicía Tovar, sin embargo, sí se refirió al tema. Aseguró que a él lo había ido a buscar personalmente Augusto Rodríguez, entonces asesor de Petro.



“Me dijeron que sabían quién era yo (...) que les interesaba hablar de los temas de paramilitares en Sucre. Que les colaborara con un debate y que necesitaba que yo dijera lo que sabía y unas cosas que ellos me iban a decir adicionales (...). No les seguí el juego”, aseguró Tovar.

El audio y Palomino



Otra de las personas llamadas a declarar dentro del proceso contra el exsenador fue el general (r) Rodolfo Palomino, comandante de la Policía de Sucre cuando se registró la masacre de Macayepo.



Él fue quien entregó la grabación entre el prestamista Joaquín García y Álvaro García en la que se menciona el robo de un ganado en Macayepo y habla de “tocar a ese man verde”, para evitar su intervención.



“Yo no sé ese man verde. Será que no hay forma de tocarlo para que se abra… Nosotros no necesitamos aquí un tipo que nos ayude, pero sí que no joda, o sea que se haga el loco para ver si esta gente funciona porque ellos van para Macayepo mañana”, se oye en el audio.



Palomino indicó que no tuvo duda de que se referían a él en ese audio. Además, que cuando escucharon esa conversación, de inmediato lanzaron una alerta: “Lo que teníamos que hacer, lo hicimos (…). No fue una interceptación (…). Se grabó porque se identificó que pudiese haber la incursión de un grupo armado en una zona determinada”.

El general (r.) Rodolfo Palomino también fue citado a rendir testimonio ante la Corte Suprema de Justicia por la masacre de Macayepo. Foto: EL TIEMPO

Finalizando la diligencia, la defensa del exsenador solicitó excluir la grabación como prueba, bajo el fundamento de que había sido obtenida por el grupo de inteligencia de la seccional Sucre de manera ilegal.



Además, señaló que hay tres versiones sobre el radio con el que se interceptó y que hay dos testigos que aseguran que Palomino intervino en la elaboración del informe sobre el audio, aunque el general (r) dice lo contrario.



Ahora, la Corte deberá establecer si le cree de nuevo a ‘Pitirri’, el llamado testigo estrella de la ‘parapolítica’, y si acepta o no como evidencia el audio.



De esta decisión depende que se pida la revisión de otros procesos contra poderosos ‘parapolíticos’ en los que ‘Pitirri’ fue la piedra angular.

UNIDAD INVESTIGATIVA

