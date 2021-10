El rastro de Álex Saab y de un exnarco en los papeles de Pandora

Los listados con los nombres de cientos de poderosos que mueven sus fortunas por paraísos fiscales, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), no solo ha tenido un impacto mediático.



Si bien se ha advertido que tener activos en el exterior no es un delito, siempre y cuando no se le oculten al fisco, EL TIEMPO estableció en exclusiva que hay un grupo de colombianos incluidos en esos listados que ha llamado la atención de agencias del FBI.

Este diario conoció en primicia que ya se indaga la mención del barranquillero Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, así como la de un supuesto exnarcotraficante colombiano.



Fuentes federales le confirmaron a EL TIEMPO que están estableciendo si el Juan Carlos Velasco que aparece en los documentos de Pandora es el mismo Juan Carlos Velasco Cano, alias Cabeza de marrano, quien se entregó a la justicia de ese país en 2017, tras participar en el pago de un soborno al agente antimafia Christopher Ciccione.



El Velasco de los papeles de Pandora aparece moviendo recursos que no estaban en el radar de agencias federales y cuyo origen se quiere verificar.

El agente estrella del ICE Christopher Ciccione; Juan Carlos Velasco, el intermediario, y José Bayron Piedrahíta, quien le pagó un soborno a Ciccione. Foto: Linkedin/ Facebook / Fiscalía

Pistas en Bolivia, Andorra y Panamá

El agente estrella del ICE Christopher Ciccione. Foto: Linkedin/ Facebook / Fiscalía

De hecho, EL TIEMPO estableció que no se descarta conminar a 'Cabeza de marrano' para que aclare si hay nexo con el caso.



"Sabemos que se encuentra en Bolivia, en donde tiene negocios de ganado. Además, que sigue en contacto con exnarcotraficantes que regresaron a Colombia tras pagar condenas, incluido 'Gordo Pepe'", informaron fuentes oficiales.



Según el ‘indictment’, Velasco participó en el soborno –de 20.000 dólares– al agente Ciccione para que borrara los antecedentes de su socio José Bayron Piedrahíta, alias Simón.



Velasco admitió en su momento que fue el enlace entre el agente federal y Piedrahíta y planeó una reunión en la que, tal como lo reveló EL TIEMPO, estuvieron presentes el entonces secretario del Senado Emilio Otero y el coronel Jesús Lordui.

Tras el pago de una fianza, Velasco quedó en libertad.

El pasaporte de Saab en pandora

El pasaporte de Álex Saab en los papeles de Pandora. Foto: EL TIEMPO

En cuanto a Saab, EL TIEMPO estableció que el FBI ya indaga la aparición de uno de sus pasaportes en los documentos de aperturas de empresas y cuentas por parte de dos personas.



Uno de ellos es un reputado banquero que se mueve por Panamá y por República Dominicana.



EL TIEMPO revela en exclusiva la foto del pasaporte que se encontró y la cual ya está en manos del FBI.



Se sabe que, desde 2010, cuando Saab ya estaba en el radar de las autoridades, abrió la sociedad Polmont Oil Tradin, S.A., nombre con el que abrió una cuenta en un banco del principado de Andorra.

La plata en Liechtenstein

En septiembre del año pasado, EL TIEMPO reveló que Liechtenstein, un principado ubicado entre Suiza y Austria, ya había entrado oficialmente al expediente que Estados Unidos adelanta en contra Saab, detenido en Cabo Verde desde el 12 de junio de 2020 y en proceso de extradición.



Fuentes federales confirmaron que en cuentas ubicadas en bancos de ese país y conectadas con otras, en al menos tres países, congelaron 700 millones de dólares.



A su aparición en los papeles de Pandora se une la primicia de EL TIEMPO de que una corte de Florida abrió un nuevo proceso en el caso Saab.



En efecto, mientras Cabo Verde sigue adelante en los protocolos para su extradición a ese país –por una megaoperación de lavado de activos, vinculada al régimen venezolano–, en Miami avanza un nuevo proceso que involucra al círculo más íntimo del hombre de confianza de Maduro.

Álvaro Pulido, socio de Saab. Foto: Archivo Particular

Ahora, el objetivo es el también colombiano Álvaro Pulido y su hijo Emmanuel. Además, uno de los hijos de Saab: Shadi Saab.



EL TIEMPO estableció que dentro de la nueva investigación aparecen transacciones internacionales que pasan por Bogotá, Panamá, Hong Kong y Medio Oriente.



Group Grand Limited es una de las empresas que sirvió para mover el dinero que Estados Unidos rastrea. Entre sus directivos aparece Shadi Nain Saab Certaín.



Hasta ahora, la defensa de Saab no se ha pronunciado sobre su mención en los papeles de Pandora ni sobre el nuevo indictment.

UNIDAD INVESTIGATIVA

