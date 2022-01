Seis horas. Eso fue lo que duró la diligencia judicial en la que el equipo Fortaleza Fútbol Club entregó a la Fiscalía videos y datos inéditos con los que busca demostrar que el partido de la segunda división del fútbol colombiano entre Llaneros y el Unión Magdalena –disputado el 4 de diciembre pasado– fue arreglado.



De hecho, aunque por redes sociales se está difundiendo la noticia de que la Fiscalía cerró el caso, este sigue avanzando. Incluso, Fortaleza acaba de pedir oficialmente que lo admitan como víctima y está listo a ampliar la diligencia realizada el 14 de diciembre.

Unión Magdalena vs. Fortaleza Foto: Dimayor - Vizzor Image

Para sus cinco accionistas es claro que, de no ser por ese turbio partido, hoy estarían en la A, como lo han buscado desde 2015. Ese año, el empresario Jorge Enrique Moreno –padre de Laura Moreno, la universitaria absuelta dentro de la investigación por la muerte de Luis Andrés Colmenares– decidió inyectarle recursos al club y asociarse con expertos.



Incluso, en una reciente asamblea de accionistas, a la que asistió Laura Moreno en representación de una socia, se emitieron acciones para aumentar el capital del equipo.

Sin VAR en la B

Carlos Barato, presidente del Fortaleza FC. Foto: Archivo particular

Por eso, planean jugárserla a fondo en este pleito, a pesar de que, el 31 de diciembre, la comisión disciplinaria de la Dimayor anunció que había cerrado el expediente en contra de jugadores del Unión.



EL TIEMPO estableció que la punta de lanza de este pulso es Carlos Alberto Barato, actual presidente del Fortaleza FC, con más de 28 años de experiencia en el fútbol aficionado y profesional.



Aunque en la B no hay VAR (Video Assistant Referee), Barato entregó apartes de la grabación del partido, transmitido por el canal Win Sports, para ellos la ‘prueba reina’ de lo ocurrido.



Expertos del fútbol que acompañan el caso señalan que es clave analizar el comportamiento de los jugadores de ambos equipos los últimos nueve minutos.



De hecho, parte de la diligencia judicial se concentró a partir del minuto 87:23, a escasos instantes del pitazo final.



El minuto 93:15

En la B no hay funcionamiento del VAR (Video Assistant Referee). Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

No hay que ser experto para ver lo que pasó. Si no se toma una decisión con esto, es el fin del fútbol colombiano. Ya solicitamos constituirnos en víctimas dentro del proceso

Hasta ese momento, Llaneros ganaba 1 a 0 y estuvo cerca de anotar el segundo gol. Su arquero también atajó un veloz taponazo de un jugador del Unión.



En el minuto 93:15 el video muestra un golpe que recibe un jugador del Llaneros tras una disputa en el aire.



Y, mientras se reanuda el juego, se ve a su entrenador y a otro miembro del cuerpo técnico dándole indicaciones al jugador con la camiseta número 8, segundos antes de que el Unión Magdalena marcara el gol que le dio el empate. Esa anotación, le dijo Barato a la Fiscalía, también estuvo viciada. Pero, aseguró, que no fue tan evidente como la que siguió.



Solo restaba un minuto para que se terminara el encuentro cuando ocurrió la jugada que generó rechazo nacional e internacional. Cinco jugadores del Llaneros, que estaban dentro del área, se quedaron inmóviles mientras que un defensa central del Unión Magdalena anotaba, con un deficiente derechazo, ante una portería vacía.



A Barato le parece llamativo que el gol, que significaba el ascenso a la A del Unión Magdalena, no generó euforia entre sus jugadores, ni siquiera el técnico celebró. También pidió que se investigue la reacción de algunos futbolistas que se recriminan en medio del festejo.



“No hay que ser experto para ver lo que pasó. Si no se toma una decisión con esto, es el fin del fútbol colombiano”, le dijo Barato a EL TIEMPO. Y el propio presidente Iván Duque pidió que se investigara este hecho.

El hotel y la Asamblea

Ramón Jesurum, cabeza de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: EL TIEMPO

En otras labores investigativas se intenta establecer la razón por la que un día antes del polémico juego, el lunes 3 de diciembre, ambos equipos se hospedaron en el mismo hotel en Villavicencio, algo inusual en el deporte. Allí, directivos y jugadores tuvieron la posibilidad de interactuar, a horas del pitazo inicial.



Además, hay testimonios que involucrarían a jugadores de un tercer equipo. EL TIEMPO conoció denuncias de supuestos ‘premios’ y estímulos (que ya se están rastreando) que les habrían ofrecido a futbolistas de un club que enfrentó a Fortaleza, para que ganaran otro partido y que el supuesto amaño tuviera efecto.



También se habla de una reunión de pasillo, 24 horas antes de la Asamblea extraordinaria de la Dimayor, celebrada el 17 de diciembre pasado en Bogotá.



Dirigentes de un par de equipos le aseguraron a EL TIEMPO que vieron al presidente de Llaneros, Juan Carlos Trujillo, y a uno de sus abogados buscar a Ramón Jesurum, cabeza de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe. Foto: Cortesía Santa Fe

Además, señalaron que Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, estaría moviendo hilos y asesorando a su viejo equipo, el Unión Magdalena, para que no lo sancionen. A eso se une que el presidente del Fortaleza aseguró que tuvo que insistir para que le permitieran intervenir en la Asamblea y que una vez le dieron paso, el micrófono se apagó.



EL TIEMPO buscó a Trujillo y este negó cualquier reunión con Jesurum: “No me he sentado con él y menos con un abogado”. Y agregaron que están concentrados en el tema jurídico del caso.



En diálogo con este diario, Méndez también negó cualquier asesoría al Unión Magdalena: “Me retiré de ese equipo hace tres años largos y es falso que los esté ayudando. Si las autoridades pueden probar que alguien cometió un ilícito en ese partido, que lo sancionen penalmente”.



En medio de ese clima tenso y fracturado, la Fiscalía avanza en la investigación.

Comisión disciplinaria investiga a Llaneros FC

Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor. Foto: Dimayor

El 31 de diciembre pasado, la Dimayor anunció que archivó la investigación contra el Unión Magdalena por el polémico juego contra el Club Llaneros.



“De forma específica, los jugadores del Club Unión Magdalena S. A., en el encuentro deportivo objeto de investigación, antepusieron los valores de lealtad, respeto mutuo y dignidad, mostrando respeto al adversario dentro del terreno de juego y propendieron por el mantenimiento del espíritu deportivo y el juego limpio, no encontrándose en ningún momento objetada su actuación por parte de los expertos del equipo de integridad de la Fifa”, dice la resolución emitida por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor.



Sin embargo, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, le dijo a EL TIEMPO que, pese a ese archivo, la Comisión Disciplinaria decidió abrirle una indagación formal a Llaneros.



“Tendrán todo el derecho a la defensa, a la réplica, a respuesta, y me imagino que lo van a ejercer y van a responder adecuadamente a los cuestionamientos de la Comisión”, señaló Jaramillo.



Los abogados y la dirigencia de Llaneros han negado de plano cualquier tipo de amaño, irregularidad o conducta antiética por parte del equipo.

‘No hubo mordaza’

Los abogados y la dirigencia de Llaneros han negado de plano cualquier tipo de amaño, irregularidad o conducta antiética por parte del equipo.

Por otro lado, los presidentes de dos grandes equipos de fútbol aseguraron que no es cierto que se le haya negado al representante de Fortaleza hablar en la Asamblea de diciembre pasado.



Según explicaron, había un orden del día aprobado y allí no figuraba una discusión sobre el supuesto amaño del partido entre Llaneros y el Unión Magdalena. Por eso, dicen, no se le concedió el uso de la palabra: “No hubo mordaza para el Fortaleza”.



También confirmaron que Llaneros FC decidió retirar una denuncia que formuló ante la Comisión de Ética de la Fedefútbol contra el presidente de la Dimayor, por una posible vulneración al deber de confidencialidad que rige los procedimientos que se llevan a cabo ante las autoridades disciplinarias.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET