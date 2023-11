Panamá: dardos contra firma colombiana que va tras contrato vial por US $ 283 millones

Panamericana Este. Así se llama la más importante vía de Panamá que ese país busca rehabilitar y mejorar inyectándole cerca de 283 millones de dólares a través de su primera Alianza Público Privada (APP).



Cerca de 14 poderosas empresas de todo el mundo, expertas en infraestructura, se interesaron en el atractivo megaproyecto que atraviesa la zona del Darién y llega hasta la frontera con Costa Rica.

Con la Concesión Costera como primera apuesta, el Grupo ISA inicia su fase de expansión en concesiones viales en Colombia, objetivo que también tiene en Perú. Foto: Grupo ISA

Pero las exigencias de la obra son de tal magnitud que solo cuatro potenciales inversionistas fueron preseleccionados, entre estos una reputada compañía colombiana que hace parte de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), compañía controlada desde 2021 por Ecopetrol.



Se trata de Intervial Chile S.A., el vehículo de inversión en infraestructura de ISA con la que participa en proyectos viales.

La investigación

Este es el documento de observaciones presentado por Strabag AG. Foto: EL TIEMPO

Aunque Intervial obtuvo la mejor calificación dentro del proceso —adelantado por el Ministerio de Obras Públicas de Panamá (MOP)—, EL TIEMPO estableció que lleva varias semanas en medio de una investigación administrativa.



Esta se abrió por una reclamación de una compañía austriaca interesada en la APP: Strabag AG, afincada en Viena.



Aunque el caso no se conoce en Colombia, EL TIEMPO investigó y encontró que los apoderados de Strabag aseguran que, en su criterio, la colombiana presentó información falsa en la precalificación para acreditar una experiencia técnica y financiera que no tiene.

‘Tema de interpretación’

Este es el documento presentado por Strabag ante la Dirección General de Contratación Pública de Panamá. Foto: EL TIEMPO

Lo que alegan es que Intervial dijo haber hecho parte de la Concesión Costera Barranquilla-Cartagena SAS.



“Intervial compró acciones de esa sociedad después del cierre financiero y no estuvo ni al momento de la firma del contrato ni en el cierre financiero”, advierten los austriacos.



El representante para asuntos judiciales de Strabag AG, Jairo Zamora, le señaló a este diario que la información que citan está disponible en una plataforma pública en Panamá.



El MOP, que ya había evaluado y aceptado la experiencia presentada por Intervial, notificó a los austriacos que su reclamación era extemporánea. Pero estos acudieron a la Dirección General de Contratación Pública que, el 26 de octubre, pidió que se evaluara el tema.



Voceros oficiales en Panamá le dijeron a este diario que, finalmente, el MOP abrió investigación el primero de noviembre y que el tema llevó a una suspensión del proceso.

Este es el documento de defensa presentado por Intervial Chile S.A. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO se comunicó con Natalia Pineda Betancur, directora de Planeación y Negocios de concesiones viales de ISA, quien empezó por advertir que este tipo de reclamaciones son normales y que no los tomó por sorpresa.



También manifestó que para ISA se trata de una diferencia en la interpretación respecto a la acreditación de la experiencia, no frente a un caso de falsedad de documento o engaño.



Además, que es claro que al haber entrado a participar en la Concesión Costera, adquirieron todo su know how.



“La experiencia que acreditamos está plenamente respaldada y sustentada. Siempre fuimos claros en que la adquisición en Costera fue posterior. No hay ningún manto de dudas”, dijo Pineda

Panorámica del proyecto Cortesía Concesión Costera, a la altura del peaje de Galapa (Atlántico). Foto: Cortesía Concesión Costera

‘No impide adjudicar’



Ministerio de Obras Públicas de Panamá (MOP) Foto: Archivo particular

Y añadió que, según las bases de la precalificación, la experiencia técnica y en inversión se podía acreditar a través de filiales o asociaciones anteriores, interpretación confirmada por el MOP en respuesta a una pregunta de Intervial.



La argumentación de Intervial se presentó el pasado miércoles. Ahora esperan una decisión de fondo que se puede demorar un par de semanas o hasta meses.



Y aunque la licitación se acaba de reactivar, la vocera de ISA asegura que la investigación no impide que se adjudique a finales de noviembre, como se prevé. Y recordó que Intervial tiene la mejor calificación.



Además, que no descartan acciones por los señalamientos hechos a un grupo que cotiza en bolsa.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

