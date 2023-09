La Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), que ofrece vuelos chárter y helicópteros medicados entre otros servicios, quedó bajo los reflectores luego de que EL TIEMPO reveló que su administrador, Carlos Eduardo Restrepo Jaramillo, conocido como ‘Caco’, se entregó a la justicia de Estados Unidos y aceptó cargos de narcotráfico.



(Lo invitamos a leer: Algunos senadores del Pacto usaron servicio de firma de piloto que se entregó al FBI).

​

Su sometimiento coincidió con la solicitud del Consejo Nacional Electoral (CNE) de verificar varias facturas electrónicas que Sadi SAS le expidió a la campaña Petro Presidente, como parte de la investigación por presuntas irregularidades.

Facebook Twitter Linkedin

El piloto vinculado a la Sociedad Aérea de Ibagué. Foto: Archivo EL TIEMPO y Sadi

En efecto, en primera y segunda vuelta Sadi aparece prestándole servicios de transporte a esa campaña.



(Le puede interesar: Estos son los pagos del Pacto Histórico a firma de piloto preso en Estados Unidos).

​

Unos meses atrás, EL TIEMPO ya había revelado que Restrepo estaba siendo ubicado por agentes del FBI y de la DEA por su presunta vinculación con la cocaína incautada en una narcoavioneta en Providencia, en marzo de 2021.

El caso del Pacto

Facebook Twitter Linkedin

De izq. a der.: los senadores, María José Pizarro, Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Pedro Flórez. Foto: Tomadas de redes.

La revelación de EL TIEMPO también dejó al descubierto que en las cuentas de campaña de al menos 20 miembros del Pacto Histórico también aparece Sadi SAS en dos rubros.



El primero, servicio de transporte, con la suma de 60 millones 782 mil pesos cada uno; y contribución, donación y crédito en dinero o especie por el mismo valor. La sumatoria de esos montos alcanza los 1.215 millones en cada rubro.



(Además: ¿Un ministro de Justicia visitaba a Ramiro Suárez Corzo como él lo dice en audios?).



De inmediato, congresistas como Iván Cepeda y María José Pizarro, y el excongresista Roy Barreras salieron en sus redes a señalar y a pedir que se rectificara que nunca habían usado servicios de una empresa de aviación privada, a pesar de que aparecen en sus cuentas de campaña del aplicativo Cuentas Claras.

Facebook Twitter Linkedin

César Pachón, senador por el Pacto Histórico. Foto: @CesarPachonAgro

Sin embargo, los gastos de transporte aparecen en los reportes al CNE.

EL TIEMPO buscó a varios congresistas del Pacto cuyas campañas registraron servicios con Sadi SAS, pero algunos se negaron a hablar.



Sin embargo, el senador César Pachón (Mais) accedió a hablar del tema.

“Guillermo Alfonso Jaramillo presentó el informe (a Cuantas Claras) y coordinó todos los temas. No sé si algunos de los vuelos que tomé eran de esa empresa porque a mí me presentaban un cronograma donde tenía que ir. Ellos nos ponían a disposición una flotilla tanto aérea como terrestre. La campaña era la encargada de toda esa logística”, señaló Pachón.



(También: ¿Qué va a contar en EE. UU. el piloto de campañas que aceptó cargos por narcotráfico?).



Y se unió a dos congresistas más, cuyas campañas aparecen registrando ese servicio, que pidieron que Guillermo Alfonso Jaramillo, gerente de la campaña legislativa del Pacto Histórico en 2022, saliera a explicar por qué se distribuyeron esos pagos entre varios congresistas. Pero Jaramillo, hoy ministro de Salud, no ha respondido aún cómo llegó la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS) a prestar sus servicios a la campaña para las elecciones legislativas de 2022.

Facebook Twitter Linkedin

Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministro de Salud. Foto: Cristian Garavito. Presidencia

La versión del contador

Facebook Twitter Linkedin

El piloto vinculado a la Sociedad Aérea de Ibagué. Foto: Archivo EL TIEMPO y Sadi

Además, ¿por qué en las cuentas de campaña de 20 de los senadores aparecen servicios de transporte por un total de 1.215 millones de pesos y donaciones por ese mismo valor, si ellos aseguran que no utilizaron los servicios de la compañía? ¿Quién usó esos servicios?



Un asesor asegura que su agenda está concentrada en el caso del ciberataque a la firma IFX, que golpea al sector salud.



(Le puede interesar: Elsa Noguera asegura que nunca usó firma de piloto que se entregó en Estados Unidos).



Por eso, EL TIEMPO buscó al contador dela campaña legislativa del Pacto, José Delfín Díaz, para formularle las mismas inquietudes y este accedió a hablar.



De entrada, dijo que algunos congresistas del Pacto sí usaron esos servicios.

Facebook Twitter Linkedin

Reporte de Cuentas Claras María José Pizarro. Foto: CNE

“Como es una lista cerrada, los 5 partidos que forman la coalición (del Pacto Histórico) acordaron que todos los gastos se prorratean. Se prorrateaban entre los primeros 20, es decir, que al primero y al 20 le tocaba la misma cifra utilizaran o no el servicio”, explicó.



E insistió: “Muchos lo pudieron utilizar (el servicio), otros no. Pero ese fue el acuerdo entre ellos. Los gastos se prorratean en los primeros 20, o sea que a todos les toca el mismo valor, esa es la respuesta, eso está probado, hay un acuerdo firmado por los presidentes de los partidos y a todos les aparece el mismo valor”.



(También: Pasaportes: Canciller le pasa otra vez la ‘papa caliente’ a funcionario denunciado).



Y aunque fue enfático en que no todos los 20 congresistas a los que les aparece Sadi SAS en sus cuentas utilizaron sus servicios, dijo que le quedaba difícil saber quiénes.



El contador también dijo que no sabía cómo llegó Sadi SAS a prestarle servicios a la coalición: “Eso sí es con el gerente que ellos hacían las cotizaciones y ellos escogían”.

‘Jaramillo centralizó’



Facebook Twitter Linkedin

El senador del Pacto Histórico, Robert Daza. Foto: Robertdaza.com

Y sobre la entrega de Carlos Restrepo a la justicia de Estados Unidos, Díaz García aseguró: “No tengo conocimiento de nada”.



Desde la Campaña Petro hicieron saber que ratifican que todas las cuentas son legales y transparentes y que la empresa Sadi SAS fue elegida tras pedir tres cotizaciones y elegir la más conveniente y económica.



(Lo invitamos a leer: Atención: dicen que pueden matar a guardia que está denunciando 'cartel de La Picota').



Y si bien el senador Robert Daza (Polo Democrático) no quiso responder si usó los servicios de Sadi SAS, señaló que el Pacto Histórico prepara un pronunciamiento colectivo.



Por su parte, la senadora Esmeralda Hernández le dijo a EL TIEMPO que no usó los servicios de Sadi y que están atentos a un pronunciamiento oficial del Pacto Histórico, una vez se haga la respectiva revisión. "Lo que sí está claro es que como estábamos en lista cerrada, los gastos generales son divididos en forma equitativa entre todos los candidatos", dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Dagoberto Quiroga, Superintendente de Servicios Públicos designado por el presidente Petro. Foto: Superservicios

Sin embargo, Dagoberto Quiroga, representante legal de la Colombia Humana, le dijo a EL TIEMPO que la gerencia era la que centralizaba los temas de gastos y viáticos de la campaña.



Además, volvió a direccionar el tema hacia Jaramillo y dijo que no sabía nada del comunicado.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO).



Por ahora, de la página web de Sadi SAS bajaron hace 24 horas de su galería fotos en las que aparecían un par de conocidos presentadores; y otra más donde se veía a Verónica Alcocer con Nicolás Petro en una visita que hicieron al despacho de una funcionaria, en compañía de un empresario que le ofreció helicópteros medicados.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook