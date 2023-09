Después de una reunión de más de 4 horas de miembros de la bancada del Pacto Histórico, la colectividad emitió un comunicado de 5 puntos sobre un tema del que varios de sus miembros venían hablando en privado.



Se trata del nexo de la compaña del Pacto Histórico con una empresa aérea que, según lo reveló EL TIEMPO en exclusiva, está vinculada a un piloto que se entregó a la justicia de Estados Unidos y aceptó cargos por narcotráfico.

Se trata de Carlos Eduardo Restrepo Osorio, 'Caco', ligado a la empresa Sociedad Aérea de Ibagué Sadi S.A.S., que también prestó servicios a la campaña Petro presidente.



EL TIEMPO publica el comunicado del Pacto Histórico en donde advierten que el gerente de la campaña legislativa, Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud, no contrató con un particular, sino con una empresa legalmente constituida.



De hecho, señalan que figura como representante de la empresa Eduardo Restrepo Bardón (padre de 'Caco').



En el comunicado, sin embargo, no se menciona cómo llegó esa empresa al Pacto Histórico, ni tampoco si conocían que un año antes EL TIEMPO reveló que Restrepo Osorio estaba siendo ubicado por agentes federales, por su supuesto nexo con la narcoavioneta incautada en Providencia, en marzo de 2021.

Tampoco señalan si hay una relación de qué congresistas no usaron servicio, pero aparecen las cuentas en sus registros y cuáles sí viajaron y a qué destinos.

La denuncia

A pesar de las explicaciones que han salido a dar algunos miembros del Pacto Histórico, el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid, le pidió a la Fiscalía investigar al ministro Jaramillo por estos hechos.



EL TIEMPO conoció el oficio en el que el congresista señala que el hoy ministro “en calidad de Gerente de la campaña al congreso de la república del partido Pacto Histórico para el 13 de marzo de del 2022 presuntamente permitió consecución de traslados en las avionetas del señor Carlos Eduardo Restrepo Osorio directamente y a través de su empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) SAS de los candidatos al congreso del Pacto Histórico de manera irregular”.



El representante además segura: “Los presuntos aportes en especie a la campaña al Congreso del Partido Pacto Histórico no fueron reportados a las autoridades electorales colombianas, presuntamente configurándose una financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas”.

Además, en el documento piden al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil “que alleguen documentos donde el partido Pacto Histórico acredite la calidad de gerente de la campaña al congreso del denunciado”.



También sostiene que la investigación la deberá realizarla la Fiscalía. “Si bien el denunciado es aforado constitucional en la actualidad por su cargo como ministro de la Salud; los hechos endilgados fueron ejecutados entre el segundo semestre del 2021 y el primer semestre del 2022; cuando no tenía fuero constitucional; por lo tanto, la competencia no le corresponde a los Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia”.