El Pacto Histórico completa ya tres días aclarando el vínculo de esa colectividad con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi S.A.S) quien les prestó el servicio de transporte a algunos de sus miembros en las elecciones legislativas de 2022.



La reacción de la coalición de gobierno se debe a que EL TIEMPO reveló en exclusiva que el piloto Carlos Eduardo Restrepo Osorio, ‘Caco’, ligado a esta firma y quien sigue apareciendo como administrador en registros de Cámara de Comercio se sometió a la justicia de Estados Unidos en julio pasado y aceptó cargos por narcotráfico.

El empresario Carlos Eduardo Restrepo Osorio. Foto: Archivo particular

En las cuentas de campaña de varios miembros del Pacto Histórico aparecen gastos de transporte de Sadi S.A.S a pesar de que nunca usaron el servicio.



Después de una reunión de más de cuatro horas, adelantada el pasado miércoles, el Pacto emitió un comunicado oficial en el que explicaron que “acogiendo la orientación del Fondo Nacional de Financiación Política, mediante reunión del comité directivo del Pacto Histórico conformado por todos los partidos que lo representan, se tomó la decisión de efectuar el prorrateo” de esos gastos entre los primeros 20 candidatos.



También advirtieron que el gerente de esa campaña, Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy Ministro de Salud contrató los servicios aéreos de una empresa de aviación legalmente constituida y no con un piloto particular.

La aclaración del Pacto

Este es el comunicado aclaratorio emitido por el Pacto Histórico. Foto: EL TIEMPO

En el mismo comunicado dijeron que el contrato se firmó con el representante legal Eduardo Restrepo Bardón. Se trata del padre de Carlos Eduardo Restrepo Osorio.



Sin embargo, casi 24 horas después el Pacto Histórico salió a aclarar ese dato. Según dice quien aparece firmando el contrato fue Hernando Robles Alvira.



A través de cuentas de senadores del Pacto Histórico también se movió un comunicado de la defensa contractual en asuntos penales de Carlos Eduardo Restrepo Osorio, en ese comunicado se señala que ‘Caco’, como lo conocen sus amigos, no se encuentra vinculado a Sadi S.A.S desde enero de 2019.





Además, atribuyéndole la afirmación a varios medios, aseguran que no es cierto que haya un acuerdo de colaboración con agentes del FBI y de la DEA en el que se investiguen dineros que ingresaron a la campaña Petro Presidente.

Guillermo Alfonso Jaramillo, gerente de la campaña legislativa del Pacto Histórico. Foto: Archivo particular

El 23 de mayo pasado el propio Restrepo Osorio le envió a EL TIEMPO un comunicado de la empresa en el que se señala que Sadi SAS no es la dueña del 'jet' en el que se movió a Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, de Bogotá a Venezuela y de regreso, en compañía de Armando Benedetti y en agosto pasado el consejo nacional electoral anunció que revisaba algunas facturas de servicios prestados a la campaña Petro Presidente entre estas la de los servicios de Sadi S.A.S.



Al respecto, esta campaña ha hecho saber que contrató a Sadi S.A.S después de pedir tres cotizaciones y optar por la más conveniente y económica.



Aún Guillermo Alfonso Jaramillo no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema y no se sabe cuáles fueron los congresistas que sí usaron los servicios de Sadi SAS; cómo llegó esa empresa al Pacto Histórico y si desconocían que EL TIEMPO había revelado que agentes federales buscaban establecer los presuntos nexos de Carlos Eduardo Restrepo Osorio con la narcoavioneta incautada en Providencia en marzo de 2021.

UNIDAD INVESTIGATIVA

