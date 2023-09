El próximo 17 de octubre está prevista una audiencia en la Corte Media de Florida, división de Tampa, en la que se definirá la suerte del empresario de aviación colombiano Carlos Eduardo Restrepo Osorio, 'Caco', quien se entregó a la justicia de ese país, según consta en documentos y testimonios de agentes federales revelados por EL TIEMPO.



Restrepo es administrador de la Empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), la misma que aparece prestándole servicios de transporte a la campaña Petro Presidente. De hecho, el Consejo Nacional Electoral (CNE) está revisando esas facturas y las de otras empresas para establecer si hubo o no irregularidades en las cuentas de esa campaña.

Un par de avionetas pertenecientes a la Sociedad Aérea de Ibagué. Foto: Página de Sadi.

Su caso reviste importancia porque aceptó cargos por narcotráfico y se expone ahora a una condena de cerca de 11 años de cárcel. Según fuentes federales, se investiga su participación en una red de policías activos y retirados que viene enviando cocaína a Estados Unidos por Honduras, vinculada al caso de la narcoavioneta que cayó con un alijo del alcaloide en Providencia, en marzo de 2021.



Pero el FBI y la DEA también lo buscaban para indagar viajes a Venezuela, negocios del capo conocido como alias 28 y hasta un supuesto aporta a una mujer cercana a un reconocido político.



Aunque los nexos de 'Caco' con la narcoavioneta fueron revelados por EL TIEMPO desde agosto de 2021, los magistrados investigadores –Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada– le pidieron a la Dian “entregar información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y como emisor, la empresa Sociedad Aérea de Ibagué SAS, con NIT. 800.179.783-1, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022”.



La revelación de EL TIEMPO también dejó al descubierto que en las cuentas de campaña de al menos 20 miembros del Pacto Histórico también aparece Sadi S. A. S. en dos rubros. El primero, servicio de transporte, con la suma de 60 millones 782 mil pesos cada uno; y contribución, donación y crédito en dinero o especie con un monto por exactamente el mismo valor.



La sumatoria de esos montos alcanza los 1.215 millones en cada rubro.

Carlos Eduardo Restrepo Osorio, 'Caco', que se entregó en Estados Unidos. Foto: EL TIEMPO

Las cuentas claras

De inmediato, congresistas como Iván Cepeda y María José Pizarro; y el excongresista Roy Barreras, salieron en sus redes a señalar y a pedir que se rectificara que nunca habían usado servicios de una empresa de aviación privada, a pesar de que aparecen en sus cuentas de campaña del aplicativo Cuentas Claras.



De hecho, dos de los que aparecen entre los 20, pidieron que Guillermo Alfonso Jaramillo, gerente de la campaña legislativa de 2022, saliera a explicar por qué se distribuyeron esos pagos entre varios congresistas del Pacto.



Jaramillo, hoy Ministro de Salud, no ha respondido aún, ¿cómo llegó la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi S. A. S.) a prestar sus servicios a la campaña para las elecciones legislativas de 2022? Además, ¿por qué en las cuentas de campaña de 20 de los senadores aparecen servicios de transporte por un total de 1.200 millones de pesos y donaciones por ese mismo valor, si ellos aseguran que no utilizaron los servicios de la compañía? ¿Quién usó esos servicios?

De izq. a der.: los senadores, María José Pizarro, Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Pedro Flórez. Foto: Tomadas de redes.

Reporte de Cuentas Claras María José Pizarro donde aparece Sadi SAS. Foto: CNE

Habla el contador

Asesores de Jaramillo aseguran que su agenda está concentrada en el caso del ciberataque a la firma IFX, que golpea al sector salud.



Por eso, EL TIEMPO buscó al contador de la campaña del Pacto, José Delfín Díaz, para formularle las mismas inquietudes y este accedió a entregar la información de la que dispone.



De entrada, dijo que algunos congresistas del Pacto Histórico sí usaron esos servicios.

El contador aparece firmando los reportes de candidatos ante el CNE junto con Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: CNE

“Como es una lista cerrada, los 5 partidos que forman la coalición (del Pacto Histórico) acordaron que todos los gastos se prorratean. Se prorrateaban entre los primeros 20, es decir, que al primero y al 20 le tocaba la misma cifra utilizaran o no el servicio", explicó el contador.



(Le puede interesar: Pasaportes: Canciller le pasa otra vez la ‘papa caliente’ a funcionario denunciado)



E insistió: "Muchos lo pudieron utilizar (el servicio), otros no. Pero ese fue el acuerdo entre ellos. Los gastos se prorratean en los primeros 20, o sea que a todos les toca el mismo valor, esa es la respuesta, eso está probado, hay un acuerdo firmado por los presidentes de los partidos y a todos les aparece el mismo valor”.



Y aunque fue enfático en que no todos los 20 congresistas a los que les aparece Sadi S.AS en sus cuentas utilizaron sus servicios, "algunos sí, pero me queda difícil saber quién lo utilizó”.

'No tengo conocimiento'

Ricardo Roa, presidente de Ecopetroly exgerente de la campaña Petro Presidiente. Foto: Néstor Gómez. El Tiempo

El contador de la campaña al Congreso del Pacto Histórico dijo que no sabía como llegó Sadi S.A.S. a prestarle servicios a la coalición: “Eso si es con el gerente que ellos hacían las cotizaciones y ellos escogían".



Y sobre la entrega de Carlos Eduardo Restrepo, administrador de Sadi SAS, a la justicia de Estados Unidos, Díaz García aseguró: “No tengo conocimiento de nada”.



Desde la Campaña Petro Presidente hicieron saber que ratifican que todas las cuentas son legales y transparentes y que la empresa Sadi SAS fue elegida tras pedir tres cotizaciones y elegir la más conveniente y económica.



No se descarta que el CNE y la Fiscalía también anuncien la revisión a las cuentas del Pacto Histórico dentro de sus pesquisas.

UNIDAD INVESTIGATIVA

