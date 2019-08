Pacific, ¿el nuevo rastro de aportes ocultos a campañas?

Desde hace 5 días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) está advertido de que la Fiscalía alista una compulsa de copias para que se indague una posible nueva ruta de aportes ocultos a campañas presidenciales por parte de una multinacional.



Según lo estableció EL TIEMPO, a la fiscalía 36, que se ocupa de denuncias electorales, llegó un oficio de la petrolera Frontera Energy Corporation -la canadiense que apareció después de la quiebra de Pacific Rubiales Energy.



Le puede interesar: Consejo Electoral le abre indagación preliminar a Juan Manuel Santos)

Según fuentes de la Fiscalía, la compañía pidió que se indagara el destino de varios giros realizados a terceros que no aparecían justificados en la contabilidad que heredaron de Pacific.



Uno de los oficios sobre el tema conocido por EL TIEMPO tiene fecha del 22 de agosto pasado.



En este se señala que lo pagos coinciden en fechas con la primera y segunda vuelta Presidencial de 2014.



(También: Once departamentos en alerta por posible trasteo de votos)



De hecho, la denuncia señala un pago no justificado por 2.636 millones de pesos realizado el martes, 10 de junio de 2014.



Según el calendario electoral, se produjo apenas cinco días antes de la segunda vuelta presidencial que se disputaban de manera cerrada el candidato de 'la U', entre Juan Manuel Santos y el de Cambio Radical, Óscar Iván Zuluaga.



De manera oficial EL TIEMPO le pidió información al despacho del fiscal General, Fabio Espitia, pero sus asesores manifestaron que no podían hacer comentarios sobre la indagación.



Sin embargo, confirmaron que una de las transacciones que se indaga terminó en manos de una compañía de vigilancia privada que tienen oficinas en Caquetá, Meta, Casanare y Huila.



Se trata de la Compañía de Servicios de Vigilancia Privada Portilla Portilla (Coservipp Ltda.). De hecho, la plata se movió a través de una filial en el Meta de una subsidiaria de Pacific en el Meta y el gerente de la firma, identificado como Luis Evelio Barrios Solano, dijo estar interesado en hablar con las autoridades sobre el tema.



La Fiscalía también tiene en su poder una tabla en Excel con otros pagos hechos desde la misma fuente bajo el rótulo de ‘campañas políticas’.

Esos giros deben ser explicados por Federico Restrepo, la cabeza de asuntos corporativos de Pacific FACEBOOK

TWITTER

“Esos giros deben ser explicados por Federico Restrepo, la cabeza de asuntos corporativos de Pacific”, le dijo a EL TIEMPO el pasado miércoles, un abogado cercano a la compañía.

Los coletazos

Y confirmó que la información ya estaba circulando en el Congreso y entre varias campañas.



Según la denuncia, hay giros a la firma Sancho, que ya había aparecido moviendo dineros entregados por debajo de la mesa por parte de la multinacional Odebrecht.

La brasileña le entregó un millón de dólares para una encuesta y análisis de resultados. En esta ocasión, el giro habría alcanzado los 797 millones de pesos.



Los otros giros bajo indagación a Sístole, por 758 millones; a Pato de Hule, por 460 millones; a Langton International Holding, por mil millones y a Creatividad Global, con el monto más bajo: 180 millones.



Finalmente, aparece la compañía Northern Atlantic Investment Corp., con un giro a su favor por más de 1.389 millones de pesos.



¿Por qué Pacific pagó esos montos en plena época electoral? ¿Qué obtuvo a cambio? ¿Las empresas pueden justificar los servicios?



Eso es los que la Fiscalía indaga y lo que ahora deberán investigar el Consejo nacional electoral y la Comisión de acusaciones.



UNIDAD INVESTIGATIVA

@Uinvestigativa

u.investigativa@eltiempo.com