Vocalista de Hombres G revela 'experiencias' con Pablo Escobar y paras

El músico español David Summers, conocido por ser el vocalista, bajista y compositor del conocido grupo de rock en español los Hombres G, hizo varias revelaciones sobre sus visitas a Colombia en época del Cartel de Medellín, en la que -según él- "Pablo Escobar era el rey".



"Aquello era tremendo, pero no nos daba miedo porque éramos unos inconscientes, unos gilipollas", señaló cuando el conductor del programa 'El Hormiguero' (de Antena 3), Pablo Motos, le recordó que estuvo en Colombia en la época del 'reinado' de Escobar: "Allí sí que había polvos pica pica...".



'Escobar era el promotor en la sombra'

En aquella época, Pablo Escobar en Colombia era el rey. De hecho, tocamos en Medellín dos días seguidos, en la plaza de toros que estaba abarrotada, y el promotor en la sombra era él. FACEBOOK

"Siempre he pensado porqué me dejó mi madre ir a esto, había muertos todos los días, explosiones, bombas... desde la habitación del hotel oíamos tiros en la calle. Eso también nos pasó en Venezuela", señaló Summers sobre sus viajes a Colombia en los 80 y 90.



Y agregó: "En aquella época, Pablo Escobar en Colombia era el rey. De hecho, tocamos en Medellín dos días seguidos, en la plaza de toros que estaba abarrotada, y el promotor en la sombra era él. Incluso su hija vino con unos guardaespaldas para hacerse una foto con nosotros".

En 1983, Pablo Escobar era miembro del Congreso de Colombia. Foto: El Tiempo

¿'Paras' o Farc?

Y narró otro episodio que aunque Pablo Motos dijo que era con las Farc, resultó ser con presuntos paramilitares: "Una vez estábamos en Cali después de un concierto y alguien nos llevó a una fiesta a las afueras que era un verdadero descontrol, de locos. Cuando me quise ir, alguien se ofreció a llevarme al hotel y en el camino nos cerraron el paso unos paramilitares".



Y los describió de forma particular: "iban sin camisa, con la pistola en el cinto, una cinta roja en la frente... Yo, que iba con un pedo bestial (borrachera), y me pasó. Les conté que era de los Hombres G y que venía de tocar(...) Les mostré mi pasaporte español. Eso me salvó la vida".



